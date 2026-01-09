(stop cadru) Ce salariu are șeful de la Energocom? Buzatu: „Pare-mi-se la mine e 47 de mii de lei și ceva”

21:10

O badantă originară din Republica Moldova a reclamat la carabinieri că trăiește, împreună cu o bătrână de peste 80 de ani din Filottrano, într-un „climat de teroare domestică”, după ce fostul îngrijitor al femeii – un bărbat polonez de 63 de ani – ar fi început să le adreseze insulte, injurii și amenințări, scrie rotalianul.com.