Alertă meteo în vestul Europei. Mai multe zboruri au fost anulate din cauza furtunii Goretti

Mai mulți moldoveni au rămas blocați pe aeroportul din Modlin, Polonia, o noapte întreagă, „fără preaviz, fără explicații reale”, pe 4 ianuarie. „Noaptea, într-un aeroport aflat la aproximativ 50 km de oraș, fără mâncare, fără apă, fără un loc unde să stea. Imaginați-vă că vi se spune sec in momentul deja îmbarcării, după trecerea controlului de pașapoarte, și după doua amânări, vi se spune că zborul este anulat și atât. „Sorry”. Erau familii cu copii. Unii oameni au fost scoși afară, în frig, și obligați să aștepte pentru un alt zbor. Este greu de descris acest tablou fără a folosi un cuvânt dur: este animalic. Sclavia a fost abolită formal, dar comportamentul a rămas”, a scris Ion Cojocari, desrpe experiența prin care a trecut și el. Compania aeriană vizată nu a venit, deocamdată, cu o reacție.