(video) Curentul nu se ieftinește. Buzatu: „Din lucrurile care derivă la moment, prețul este constant”

Actorul Emilian Crețu a recuperat în ultimul moment un plic cu 1.000 de euro, după ce l-a aruncat din greșeală la gunoi în timp ce își desfăcea cadourile de ziua sa. Incidentul a avut loc chiar înainte ca angajații serviciului de salubritate să ridice deșeurile din fața locuinței sale.