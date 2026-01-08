Lumea riscă să devină „un bârlog al tâlharilor”: Președintele Germaniei acuză SUA că distrug ordinea mondială
UNIMEDIA, 8 ianuarie 2026 15:00
Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a lansat critici dure la adresa politicii externe a Statelor Unite sub conducerea lui Donald Trump, avertizând că degradarea valorilor și acțiunile unilaterale ale Washingtonului amenință să transforme ordinea mondială într-un „bârlog al tâlharilor”, în care marile puteri tratează regiuni întregi ca pe propria lor proprietate, scrie digi24.ro.
(video) Mijlocașul moldovean Victor Stînă a marcat cel de-al doilea gol pentru Bnei Yehuda din Liga Leumit. Cu ce scor s-a impus echipa # UNIMEDIA
Mijlocașul moldovean Victor Stînă a marcat cel de-al doilea său gol din acest sezon pentru Bnei Yehuda din Liga Leumit, anunță Federația Moldovenească de Fotbal (FMF).
Lumea riscă să devină „un bârlog al tâlharilor”: Președintele Germaniei acuză SUA că distrug ordinea mondială # UNIMEDIA
Teatrul Național „Eugène Ionesco” prezintă în weekendul 10–11 ianuarie spectacolul „Chirița în provincie”, comedie clasică de Vasile Alecsandri, în regia lui Petru Vutcărău.
Doliu în educație. Maria Leliuh, profesoară la liceul „Mihai Viteazul” din capitală, s-a stins din viață: „Un om care a trăit pentru lumină și adevăr” # UNIMEDIA
Maria Leliuh, profesoară de geografie la IPLT „Mihai Vitezul” din Chișinău, s-a stins din viață. Anunțul trist a fost făcut de directoarea instituției, Nelly Berezovschi.
Ninge peste Moldova: Circulația pe mai multe trasee din țară, îngreunată din cauza zăpezii # UNIMEDIA
Poliția informează că, la această oră, traseele naționale sunt intens circulate, din cauza fluxului sporit de persoane care se întorc la domicilii după sărbători.
Orașele pe care turiștii sunt sfătuiți să le evite în 2026. De ce au ajuns pe lista neagră # UNIMEDIA
Mereu vorbim despre cele mai bune destinații, cele mai frumoase orașe, dar rareori despre locurile care, poate, ar trebui evitate. Pe listă apar unele dintre cele mai faimoase locuri din lume. Aglomerația, prețurile ridicate și lipsa de autenticitate le-au adus, în timp, pe așa-numita „listă neagră”, scrie observatornews.ro.
Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE: Șefa statului s-a întâlnit și cu Volodimir Zelenski la eveniment # UNIMEDIA
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, ieri, 7 ianuarie, la deschiderea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul găzduit de președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, a reunit mai mulți oficiali, inclusiv, președintele Consiliului European, António Costa, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski..
Presupusul ucigaș al tânărului moldovean, găsit împușcat în cap, pe un câmp din Italia, a fost reținut. Cine este suspectul # UNIMEDIA
Autoritățile italiene au reținut presupusul criminal al tânărului moldovean Sergiu Țărnă, descoperit împușcat în cap pe 31 decembrie, într-un câmp din apropierea Veneției. Comandamentul carabinierilor din Veneția a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că suspectul este un polițist local, care a părăsit Italia imediat după crimă, revenind în țară abia după o săptămână, scrie presa italiană.
(foto) Incendiul de la depozitul alimentar de pe str. Mihai Viteazul, lichidat peste 24 de ore: Aproape 100 de pompieri au luptat cu focul # UNIMEDIA
Incendiul izbucnit ieri, 7 ianuarie, la un depozit cu produse alimentare de pe strada Mihai Viteazul din Capitală, a fost lichidat. La stingerea acestuia au fost implicați 90 de pompieri cu 24 de autospeciale. Totodată, 8.000 de metri pătrați au fost mistuiți de flăcări.
Donald Trump avertizează: SUA şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani # UNIMEDIA
Statele Unite ale Americii şi-ar putea menţine controlul asupra Venezuelei pe durata mai multor ani, a afirmat preşedintele american Donald Trump într-un interviu publicat joi de New York Times, potrivit AFP şi Reuters, citate de protv.ro.
(video) Gaz mai scump și în următoarele facturi. Tariful va fi revăzut abia la final de ianuarie. Buzatu: „Cel mai probabil, prețul va fi mai mic” # UNIMEDIA
Prețul gazelor naturale ar putea scădea în perioada următoare, susține directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu. Potrivit acestuia, tarifele finale vor fi stabilite de ANRE la sfârșitul lunii ianuarie și vor fi aplicate, inclusiv, în următorul sezon rece. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un cod galben de intensificări ale vântului. Alerta intră în vigoare pe 8 ianuarie, ora 16:00 și va fi valabilă până mâine, 9 ianuarie, ora 12:00.
Bijuterii de peste un milion de euro, furate în Franța. Un creator american, jefuit din locuința turistică # UNIMEDIA
Bijuterii ale unui creator american, în valoare de peste un milion de euro, au fost furate dintr-un spaţiu turistic în care acesta se afla pe Coasta de Azur, au dezvăluit miercuri mai multe surse concordante, citate de AFP, scrie digi24.ro.
(foto/video) Intervenție de 4 ore pe Masivul Ceahlău: Un tânăr moldovean de 20 de ani, salvat după ce a leșinat la 1.600 de metri altitudine # UNIMEDIA
Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat miercuri de salvamontiștii nemțeni, după ce a leșinat la o altitudine de 1.600 de metri, în Masivul Ceahlău. Operațiunea de extragere din zona Cușma Dorobanțului a durat patru ore, victima fiind predată în siguranță echipajului de la Ambulanță.
(video) Cadou de lux, recuperat din coșul de gunoi. Emilian Crețu, la un pas să piardă o sumă grasă după petrecerea de ziua sa: „Mulțumesc, Doamne!” # UNIMEDIA
Actorul Emilian Crețu a recuperat în ultimul moment un plic cu 1.000 de euro, după ce l-a aruncat din greșeală la gunoi în timp ce își desfăcea cadourile de ziua sa. Incidentul a avut loc chiar înainte ca angajații serviciului de salubritate să ridice deșeurile din fața locuinței sale.
(video) Fermierii francezi au intrat cu tractoarele în centrul Parisului și au ajuns până la Turnul Eiffel, în semn de protest # UNIMEDIA
Fermierii francezi au intrat joi dimineaţa cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel pentru a exprima revendicările sectorului, care a fost mobilizat în ultimele săptămâni în toată Franţa, scrie protv.ro.
Maia Sandu a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE: Șefa statului s-a întâlnit și cu președintele Zelenski la eveniment # UNIMEDIA
Proteste în Columbia după amenințările SUA privind o posibilă intervenție militară: „Trump este diavolul, cea mai detestabilă persoană din lume” # UNIMEDIA
Mii de persoane au ieșit în stradă, miercuri, în mai multe orașe din Columbia, pentru a protesta față de amenințările președintelui american Donald Trump privind extinderea acțiunilor militare ale SUA în America de Sud, inclusiv pe teritoriul columbian, scrie adevărul.ro.
(foto) Moldovenii pleacă din țară după sărbători: S-au format cozi imense de mașini la Sculeni și Leușeni. Pentru ce alte puncte vamale puteți opta # UNIMEDIA
La această oră, în PTF Sculeni și Leușeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din Republica Moldova.
Scorpionii cântăresc oportunitățile, iar Gemenii ies în evidență: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Alinierea stelelor intensifică emoțiile și aduce recunoaștere profesională, în timp ce nevoia de echilibru emoțional și financiar devine evidentă. Arhetipurile zodiacale sunt provocate să găsească armonie între instinct și rațiune. Horoscopul zilei de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste ape tulburi.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat informează că vremea din Moldova va fi caracterizată astăzi de condiții meteorologice variate, cu episoade de precipitații și temperaturi scăzute.
Pe 8 ianuarie, istoria a fost marcată de mențiuni importante și de reînființarea unui partid politic în România.
(video) „Toți ziceau că-i casa porcului”. Grigore Manoli și familia sa s-au mutat în locuință nouă: „Mi-ai „kantujit” portofelul” # UNIMEDIA
Creatorul de conținut și antreprenorul Grigore Manoli și-a construit o casă modulară din lemn, proiect pe care l-a prezentat recent urmăritorilor săi pe rețelele de socializare. Într-un filmuleț, Manoli a povestit că ideea unei astfel de locuințe a fost privită inițial cu scepticism.
Leul moldovenesc a demonstrat o consolidare în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Sărbători sub teroare în Italia: O badantă moldoveancă și o pensionară, amenințate de un bărbat cu un cuțit și bastonul # UNIMEDIA
O badantă originară din Republica Moldova a reclamat la carabinieri că trăiește, împreună cu o bătrână de peste 80 de ani din Filottrano, într-un „climat de teroare domestică”, după ce fostul îngrijitor al femeii – un bărbat polonez de 63 de ani – ar fi început să le adreseze insulte, injurii și amenințări, scrie rotalianul.com.
(foto) Un pistol pneumatic și 100 de pachete de țigări găsite la doi pasageri, la Aeroport # UNIMEDIA
Vameșii de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu angajații Poliției de Frontieră, au depistat la controlul de specialitate două persoane care au intenționat să treacă frontiera cu bunuri nedeclarate autorității vamale.
Statistică dureroasă: Zeci de copii din centrele de plasament din capitală încă așteaptă o familie să-l adopte # UNIMEDIA
În evidența Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului din municipiul Chișinău se află, la începutul anului 2026, 85 de copii cu statut adoptabil, aflați în plasament și în așteptarea unei familii. Dintre aceștia, 22 sunt frați care riscă să fie separați, iar 17 copii au nevoi speciale, arată datele oficiale prezentate de municipalitate.
Nicușor Dan se întoarce în România: Aeronava Spartan a decolat de pe aeroportul din Paris după 16 ore de blocaj # UNIMEDIA
Aeronava Spartan cu care președintele Nicușor Dan urma să revină în România a decolat miercuri de pe aeroportul din Paris, după ce ninsoarea a încetat și pista a fost curățată. Plecarea fusese amânată atât marți seara, cât și miercuri dimineață, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Zborul către București este estimat la aproximativ cinci ore, cu sosire în jurul orei 21, scrie adevarul.ro.
(video) Crăciun ca odinioară la nordul Moldovei: Colinde cu jocul caprei și urări de bine au răsunat la Mândreștii noi # UNIMEDIA
Crăciunul a fost sărbătorit în spiritul tradițiilor strămoșești în satul Mândreștii Noi, din raionul Sîngerei, unde colindele, jocul caprei și urările de bine au readus atmosfera sărbătorilor de altădată. Ceata ansamblului folcloric „Mândreșteanca” a pornit colindatul de la casa meșteșugarilor Oleinic și a dus datina din poartă în poartă, așa cum cere obiceiul, transmite nordnews.md.
Furtuna Goretti, denumită prima furtună a anului 2026, a acoperit o parte din Europa într-un strat generos de zăpadă. Ninsori abundente au lovit zona Parisului miercuri, 7 ianuarie, în timp ce sudul Marii Britanii este de așteptat să fie cel mai grav afectat joi și vineri. Avertismentele de vreme rece acoperă o mare parte din Franța și Marea Britanie, scrie cancan.ro.
„La mulți ani, Ian Raiburg!” Interpretul de muzică ușoară, născut de Crăciunul pe stil vechi, împlinește frumoasa vârstă de 74 de ani # UNIMEDIA
Interpretul și compozitorul Ian Raiburg, una dintre figurile de referință ale muzicii naționale, își sărbătorește astăzi cea de-a 74-a aniversare. Născut pe 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi, artistul rămâne un reper al creației muzicale autohtone.
Roblox introduce verificarea obligatorie a vârstei în întreaga lume pentru toți utilizatorii care vor să vorbească între ei # UNIMEDIA
În urma unui val de procese și investigații legate de siguranța copiilor pe platforma sa, Roblox a implementat verificarea facială obligatorie pentru toți utilizatorii care doresc să acceseze funcțiile de chat. Compania extinde acum această cerință la nivel global, după ce a testat-o inițial în câteva piețe luna trecută, relatează TechCrunch, citat de hotnews.ro.
(video) Alți doi procurori ai PA au trecut cu brio Vettingul: Rapoartele pe evaluarea lor, transmise CSP, care va lua decizia finală # UNIMEDIA
Comisia Vetting (Completul B) a finalizat evaluarea a doi procurori din Procuratura Anticorupție: Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov. Rapoartele au fost transmise, pe 6 ianuarie, subiecților evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), cu propunerea de promovare a evaluării externe.
Fraudă pe TikTok, cu imaginea unei prințese: Cum sunt păcăliți utilizatorii să ofere sume de bani # UNIMEDIA
O fundație care o reprezintă pe Prințesa Leonor, moștenitoarea în vârstă de 20 de ani a tronului spaniol, a avertizat că pe rețelele sociale circulă videoclipuri generate de inteligența artificială (AI) cu prințesa, prin care escrocii încearcă să îi înșele pe internauți pentru a le lua banii, transmite HotNews.ro citând The Guardian.
Întrebarea la care Zelenski nu a primit răspuns de la aliații din Coaliția de Voință. „Am adresat-o tuturor partenerilor noștri” # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că, în discuţiile cu aliaţii europeni asupra garanţiilor de securitate postbelice pentru Ucraina, nu a primit din partea acestora „un răspuns clar” asupra modului în care ei ar reacţiona concret în cazul unui nou atac rusesc împotriva ţării sale, relatează AFP, preluată de Agerpres și HotNews.ro.
(video) „Oamenii dormeau pe jos, în frig, noaptea.” Moldoveni, blocați pe un aeroport din Polonia, după ce o companie a anulat zborul, fără preaviz: A fost animalic # UNIMEDIA
Mai mulți moldoveni au rămas blocați pe aeroportul din Modlin, Polonia, o noapte întreagă, „fără preaviz, fără explicații reale”, pe 4 ianuarie. „Noaptea, într-un aeroport aflat la aproximativ 50 km de oraș, fără mâncare, fără apă, fără un loc unde să stea. Imaginați-vă că vi se spune sec in momentul deja îmbarcării, după trecerea controlului de pașapoarte, și după doua amânări, vi se spune că zborul este anulat și atât. „Sorry”. Erau familii cu copii. Unii oameni au fost scoși afară, în frig, și obligați să aștepte pentru un alt zbor. Este greu de descris acest tablou fără a folosi un cuvânt dur: este animalic. Sclavia a fost abolită formal, dar comportamentul a rămas”, a scris Ion Cojocari, desrpe experiența prin care a trecut și el. Compania aeriană vizată nu a venit, deocamdată, cu o reacție.
A dat nas în nas cu carabinierii, în ajun de Crăciun: Un condamnat căutat de Poliție pentru a fi întemnițat a fost reținut lângă Piața Centrală # UNIMEDIA
Carabinierii au reținut, în zona Pieței Centrale din municipiul Chișinău, un bărbat în vârstă de 43 de ani, aflat în căutare de către organele de drept.
(foto) 2026 aduce norii divorțului asupra acestui cuplu regal: Neînțelegerile care i-ar putea face să-și anunțe despărțirea # UNIMEDIA
Prințul Harry se confruntă cu presiuni tot mai mari pe plan personal, din cauza dezacordurilor profunde cu Meghan Markle privind posibila sa întoarcere în Marea Britanie, scrie Okmagazine.ro.
(foto) Scandal în pădurile de la Criuleni: Tăieri ilegale de circa 200.000 de lei, mascate sub „lucrări de curățare” # UNIMEDIA
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați ilegal în urma unui control inopinat efectuat la Ocolul Silvic Criuleni, din cadrul Întreprinderii Silvice Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, ca urmare a unei sesizări.
(foto/video) Brigitte Bardot, condusă pe ultimul drum de francezi. „A fost cea mai frumoasă femeie din lume”, a spus Mireille Mathieu, care a cântat la înmormântare # UNIMEDIA
Oamenii au umplut străzile din Saint-Tropez miercuri, aplaudând în timp ce sicriul stelei cinematografiei franceze Brigitte Bardot a fost transportat prin stațiunea de pe Riviera după funeralii, relatează HotNews.ro citând Reuters.
(video) Slujbă la Catedrala Metropolitană, în cinstea Nașterii lui Iisus Hristos și un concert folcloric de colinde și cântece de Crăciun în PMAN # UNIMEDIA
În ajun de Crăciunul pe stil vechi, la Catedrala Metropolitană din capitală a avut loc slujba Privegherii în cinstea Praznicului Nașterii Domnului Iisus Hristos. Ulterior, în PMAN s-a desfășurat un concert folcloric de colinde și cântece de Crăciun.
SRL „KAUFLAND” și SRL „NESTLÉ” inițiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată de produse din gamele NAN 1, 2 și Nestogen 1.
Cine este cel mai scump fotbalist din lume: Valoarea uriașă la care este estimat transferul său # UNIMEDIA
Cu o valoare de transfer estimată la 343.1 de milioane de euro, Lamine Yamal continuă să fie cel mai scump jucător din lume, potrivit modelului statistic al Observatorului Fotbalului CIES. Tânărul spaniol îi devansează în top 3 pe Erling Haaland (255.1 de milioane de euro) şi Kylian Mbappé (201.3 milioane de euro), scrie digi24.ro.
De ce au divorțat CRBL și moldoveanca Elena Vîșcu, de fapt: Blonda a recunoscut totul abia în 2026 # UNIMEDIA
Despărțirea dintre Elena Vîșcu și CRBL a avut loc în urmă cu ceva timp, însă subiectul continuă să stârnească interes. Dansatoarea a vorbit recent despre separarea de fostul soț și despre motivele care au dus la încheierea relației lor de 16 ani, scrie cancan.ro.
Consilierul principal al lui Zelenski anunță „rezultate concrete” în discuțiile de la Paris: „Interesele naționale ucrainene vor fi apărate” # UNIMEDIA
Șeful de cabinet al lui Zelenski a anunțat „rezultate concrete” la discuțiile care se desfășoară la Paris. Ucraina cere sprijin aliat și refuză cedarea Donbasului în schimbul păcii, scrie adevărul.ro.
Indemnizația pentru copiii cu cetățenie română rămâne neschimbată în 2026: Care este motivul # UNIMEDIA
Alocațiile de stat pentru copii nu vor fi majorate nici în anul 2026, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de Guvern în vara anului 2025. Decizia prelungește înghețarea acestui drept pentru al doilea an consecutiv, deși legislația în vigoare prevede în mod expres actualizarea anuală a alocațiilor cu rata inflației. Concret, Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare stabilește că, pe parcursul întregului an 2026, alocațiile de stat pentru copii se mențin la nivelul acordat pentru luna decembrie 2025. În practică, acest lucru înseamnă că sumele rămân identice cu cele stabilite la finalul anului 2024, întrucât nu a fost aplicată nicio majorare în 2025, scrie digi24.ro.
Noua Marilyn Monroe cucerește lumea: Pictorial nud incendiar și bărbați celebri dispuși să facă orice pentru atenția ei # UNIMEDIA
Actrița Sydney Sweeney, tot mai des asemănată cu Marilyn Monroe datorită look-ului său și senzualității debordante, începe anul în forță: după două filme lansate a realizat un pictorial nud incendiar pentru W Magazine, scrie cancan.ro.
Caz strigător la cer în nordul țării: O copilă, violată ani la rând de tatăl vitreg de la vârsta de 3 ani. Individul, trimis după gratii # UNIMEDIA
Un bărbat din nordul țării va sta 25 de ani după gratii, după ce a abuzat sexual fiica concubinei sale de doar 3 ani.
