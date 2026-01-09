Euro crește ușor, în timp ce Dolarul scade: Cursul valutar afișat de BNM pentru weekend

20:30

În evidența Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului din municipiul Chișinău se află, la începutul anului 2026, 85 de copii cu statut adoptabil, aflați în plasament și în așteptarea unei familii. Dintre aceștia, 22 sunt frați care riscă să fie separați, iar 17 copii au nevoi speciale, arată datele oficiale prezentate de municipalitate.