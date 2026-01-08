Autoritățile anunță, pentru 2026, un buget de 1,4 miliarde de lei pentru medicamente și dispozitive compensate
Ziua, 8 ianuarie 2026 18:10
Autoritățile centrale anunță că, pentru 2026, este prevăzut un buget de 1,4 miliarde de lei pentru medicamente și dispozitive compensate. Ministrul Sănătății, Emil Ceban, susține că aproximativ 100 de milioane de lei din această sumă vor fi orientate spre extinderea listei de preparate compensate, prin introducerea unor noi poziții, în funcție de cererile depuse și de
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 15 minute
18:20
Rusia amenință din nou că orice forță militară occidentală în Ucraina devine „țintă legitimă” # Ziua
Rusia avertizează că va trata orice prezență militară occidentală în Ucraina drept „țintă legitimă" pentru forțele sale armate, după discuțiile europene privind posibila desfășurare de trupe în această țară. Maria Zaharova acuză „așa-zisa Coaliție a Voluntarilor" și Kievul de „declarații militariste" care transformă alianța într-o „axă de război". Rusia avertizează că va considera orice prezenţă
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:40
Macron acuză Statele Unite că „se îndepărtează treptat” de aliați și „vor să împartă lumea” în sfere de influență # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a acuzat administrația Trump de sfidare a ordinii globale bazate pe reguli, după înlăturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro și reînnoirea amenințărilor privind anexarea Groenlandei, scrie Politico. „Statele Unite sunt o putere consacrată care se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de regulile internaționale pe care le-a promovat
Acum 2 ore
17:10
ATITUDINI | Mihai Isac: Universități fără granițe. De ce ne blocăm la Prut în educație și de ce desființarea universităților locale ne îndepărtează de Europa? # Ziua
Planul controversat de desființare a Universității de Stat „B. P. Hasdeu" din Cahul prin absorbția acesteia de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) tulbură societatea din R. Moldova. Această decizie, prezentată drept o „reorganizare" menită să modernizeze învățământul superior din sudul țării, este privită de numeroși experți, academicieni și lideri de opinie ca fiind profund
16:50
Mai multe camioane au rămas blocate pe un traseu din raionul Cahul din cauza drumurilor înzăpezite # Ziua
Cel puțin șase camioane au rămas blocate pe e traseul M-3, raionul Cahul, în preajma localității Slobozia Mare, din cauza poleiului și zăpezii de pe carosabil. „Circulația este îngreunată. Conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste maximă prudență și, pe cât posibil, să evite zona", anunță Poliția. Amintim că ninsorile din ultimele ore din nordul și
Acum 4 ore
16:30
Premier Energy avertizează asupra unor posibile avarii la rețelele electrice din cauza vântului și ninsorilor # Ziua
Compania „Premier Energy" avertizează că în această seară și mâine dimineață ar putea fi înregistrate mai multe avarii și deconectări de la rețeaua de electricitate din cauza codului galben de vânt și a ninsorilor. Printr-un comunicat, întreprinderea îi atenționează pe cetățeni să fie prudenți că ar putea avea loc și rupturi și deteriorări ale conductoarelor.
15:50
VIDEO | Ninge puternic în nordul și sudul R. Moldova. Vremea nefavorabilă a provocat multe accidente, iar poliția le cere șoferilor să fie prudenți # Ziua
Ninsorile din ultimele ore din nordul și sudul R. Moldova au provocat o serie de accidente rutiere pe trasee. Din fericire, nu au fost înregistrate cazuri letale, însă mai multe mașini s-au răsturnat sau au ieșit de pe traseu din cauza drumurilor pline de polei sau zăpadă. „Ninsorile înregistrate în ultimele ore creează condiții dificile
15:30
După mesele din 7 ianuarie, la Institutul de Urgență din Chișinău au ajuns 30 de persoane care s-au intoxicat cu alimente și alcool # Ziua
În 7 ianuarie, de Crăciun pe stil vechi, aproximativ 30 de persoane au ajuns la Institutul de Urgență din Chișinău din cauza durerilor abdominale acute provocate de consumul excesiv de alimente și alcool. În total, miercuri, personalul medical al IMU a activat într-un regim intens, acordând asistență medicală inclusiv pacienților aflați în stare gravă. Pe
14:50
VIDEO | Fermierii francezi au venit cu tractoarele la poalele Turnului Eiffel, în semn de protest față de acordul EU-Mercosur # Ziua
Fermierii francezi au blocat, joi, 8 ianuarie, mai multe obiective din Paris în semn de protest împotriva acordului EU-Mercosur, înțelegerea comercială de anvergură pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu țările din America de Sud și împotriva altor nemulțumiri locale. Fermierii din sindicatul Coordination Rurale au început proteste, pentru că se tem că
Acum 6 ore
14:10
BINE DE ȘTIUT, cu Victor Tănase | Drumul lung prin istorie al sarmalelor, vedeta culinară de pe mesele românilor # Ziua
„Potpuriu de porc și vacă, simfonia tocăturii, imn de laudă mâncării, înălțat în cerul gurii. O cochetă care-și scaldă trupu-n sos și în smântână și se-nfășoară-n varză ca în valuri de cadână". Este o descriere poetică făcută de cunoscutul scriitor și gastronom Păstorel Teodoreanu pentru regina mesei românilor – sarmaua, care este nelipsită la sărbători.
14:00
Un nou tarif pentru gaz va fi decis la sfârșitul lunii ianuarie, iar prețul va fi valabil un an, anunță șeful Energocom # Ziua
Noul tarif pentru gazele naturale va fi stabilit, cel mai probabil, la sfârșitul lunii ianuarie și va fi valabil un an. Anunțul a fost făcut de directorul „Energocom", Eugeniu Buzatu, care precizează că în urma calculelor ce vor fi făcute de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică noile prețuri vor fi în scădere. Deși acum
13:30
Presupusul ucigaș al tânărului moldovean, găsit împușcat lângă Veneția, a fost reținut. Suspectul este un polițist local # Ziua
Presupusul ucigaș al tânărului moldovean Sergiu Țărnă, găsit împușcat în cap în 31 decembrie pe un câmp de lângă Veneția, a fost arestat de autoritățile italiene. Comandamentul de carabinieri din Veneția a anunțat, în cadrul unei conferințe, că suspectul este un polițist local, care imediat după crimă a fugit din Italia, iar peste o săptămână
13:00
Meteorologii au emis Cod galben de vânt puternic pentru joi și vineri. Vântul va sufla cu 20 de m/s # Ziua
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod galben de vânt puternic, valabilă pentru joi și vineri, 8 și 9 ianuarie. Avertizarea vizează nordul, centrul și o parte din sudul țării. Codul intră în vigoare joi, la ora 16:00, și se încheie vineri, la ora 12:00. În perioada menționată, se prevăd intensificări ale vântului
12:50
Un tânăr din R. Moldova, salvat din Masivul Ceahlău, în urma unei misiuni care a durat patru ore # Ziua
Miercuri, un tânăr din Republica Moldova a fost salvat din Masivul Ceahlău, în urma unei misiuni care a durat patru ore, au anunțat pe Facebook, reprezentanții Salvamont Neamț. Tânărul în vârsta de 20 de ani era blocat în zona înaltă a Masivului Ceahlău, numită Cușma Dorobanțului, la o altitudine de 1.600 de metri, potrivit Mediafax.ro.
Acum 8 ore
12:30
Incendiul de la depozitul alimentar de pe strada Mihai Viteazul din Capitală a fost lichidat după o intervenție de mai bine de o zi # Ziua
Incendiul devastator de pe strada Mihai Viteazul din Capitală, care a distrus peste 8000 de metri pătrați dintr-un depozit alimentar, a fost lichidat azi-dimineață. Intervenția, în care au fost implicați 90 de salvatori și pompieri, a durat aproximativ 30 de ore. IGSU anunță că pe parcursul nopții au fost implicate două autospeciale cu un efectiv
12:10
Marco Rubio se va întâlni cu oficialii danezi pentru a discuta despre Groenlanda. „Intenţia lui Trump a fost întotdeauna aceeași” # Ziua
Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al Statelor Unite de a prelua Groenlanda. Declaraţiile sale vin după ce ministrul de externe al Groenlandei şi ministrul de externe din Danemarca au solicitat o întâlnire cu şeful diplomaţiei americane, relatează CNN,
11:30
Bărbatul care, acum patru zile, a tras o împușcătură în mașina în care se afla fosta soție și un copil ar fi inspector de poliție # Ziua
Bărbatul care a fost reținut în 4 ianuarie, după ce a tras o împușcătură în mașina în care se afla soția, cu care se află în proces de divorț, și un copil, ar fi inspector în cadrul Direcției de Poliție a Găgăuziei. Cel puțin așa scriu canalele de telegram din regiune cu referire la surse
11:00
Dan Dungaciu lansează la Chișinău volumul cu discursurile istorice ale lui Donald Trump. Dezbatere despre relația SUA-România-R. Moldova # Ziua
Volumul „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump", semnat de expertul în probleme geopolitice Dan Dungaciu, va fi lansat și la Chișinău, săptămâna viitoare. Cu acest prilej, Grupul de politică externă Titu Maiorescu din România va organiza și o dezbatere publică intitulată „America, România și Republica Moldova în context regional". Evenimentul va avea
10:40
Trump cere Congresului o creștere masivă a bugetului apărării și invocă „vremuri foarte tulburi și periculoase” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să solicite congresmenilor americani 1,5 trilioane de dolari pentru cheltuieli de apărare, o creștere de peste 50% față de bugetul record al anului curent, de 901 miliarde de dolari. Creșterea uriașă propusă a cheltuielilor pentru apărare vine în contextul în care Trump a folosit din ce în ce mai mult
Acum 12 ore
10:00
Ninsorile și lapovița îi scot pe drumari la treabă. Noaptea au fost mobilizate aproximativ 60 de utilaje speciale # Ziua
Mai multe porțiuni de drumuri naționale și locale sunt deja acoperite cu polei și zăpadă în urma ninsorilor și lapoviței care au început de dimineață în toate regiunile R. Moldova. În contextul codului galben emis de meteorologi, drumarii se așteaptă la o zi încărcată, cu multe intervenții pe șosele. Administrația Națională a Drumurilor monitorizează permanent
09:20
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc, în a doua zi de Crăciun, Soborul Maicii Domnului # Ziua
Cinste Născătoarei de Dumnezeu. În 8 ianuarie, a doua zi de Crăciun pe stil vechi, este prăznuit Soborul Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din an, marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc. Praznicul este închinat Fecioarei Maria, Născătoarea de Dumnezeu, cea prin care S-a întrupat Mântuitorul Iisus Hristos. Denumirea de „sobor" are
08:50
Maia Sandu a avut o nouă întâlnire cu Volodimir Zelenski, la reuniunea de lansare a președinției Ciprului a Consiliului UE # Ziua
La lansarea de miercuri a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, Maia Sandu a avut mai multe întrevederi bilaterale cu lideri ai UE, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, dar și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „M-am întâlnit și cu președintele Ucrainei, care m-a informat despre eforturile internaționale pentru o pace durabilă pe continent,
08:30
Autoritățile anunță că, de dimineață, vămile de la Sculeni și Leușeni sunt din nou aglomerate. Fluxuri mari de mașini se înregistrează la ieșire din R. Moldova. La punctul de control comun de la Leușeni – Albița timpul de așteptare este de aproximativ o oră, iar la vama Sculeni – de 45 de minute. Poliția de
Ieri
17:10
Forțele SUA au interceptat un petrolier sub pavilion rusesc în Atlantic, după o urmărire de două săptămâni # Ziua
Paza de Coastă a Statelor Unite a interceptat un petrolier sub pavilion rusesc, după o urmărire de aproximativ două săptămâni, potrivit unui oficial american informat cu privire la operațiune, citat de New York Times. Operațiunea a avut loc în nordul oceanului Atlantic, între Scoția și Islanda, scriu Reuters și NBC News. Forțele SUA nu au
16:40
Șeful de cabinet al lui Zelenski salută „rezultate concrete” în a doua zi a discuțiilor de la Paris # Ziua
Șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, a vorbit miercuri despre „rezultate concrete" în a doua zi a discuțiilor de la Paris privind garanțiile de pace și securitate pentru Ucraina, scrie Agerpres cu trimitere la Reuters. Ucraina solicită un sprijin puternic din partea aliaților în eventualitatea unui armistițiu cu Rusia, respingând în
16:10
Tânărul moldovean găsit mort pe un câmp de lângă Veneția, ucis dintr-o singură împușcătură ce ar indica o execuție # Ziua
Presa din Italia vine cu noi detalii în cazul morții tânărului moldovean Sergiu Țărnă, de 25 de ani, găsit fără suflare, în 31 decembrie, pe un câmp de lângă Veneția, la doar 12 ore după ce a fost ucis. Concluziile medicului legist arată că tânărul a fost ucis cu un singur foc de armă, într-un
15:40
Mai multe categorii de persoane pot beneficia de facilități la achitarea primei de asigurare medicală până în 31 martie # Ziua
Mai multe categorii de persoane pot beneficia de facilități la achitarea primei de asigurare medicală în sumă fixă până pe data de 31 martie curent. Potrivit Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), este vorba de proprietarii de teren agricol, persoanele care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, fondatorii de întreprinderi individuale și
15:10
Sfârșitul acestei săptămâni aduce un val de frig pe tot teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a pătrunderii unei mase de aer arctic până în 13 ianuarie, care se va concentra, în special, în regiunile estice ale Europei. Pe arii extinse se vor înregistra condiții de ger sever, cu minime nocturne coborând la minus 15 și
14:40
Marco Rubio a explicat într-un cerc restrâns cât de serioasă e amenințarea SUA privind anexarea Groenlandei: „Nu sugerează o invazie iminentă” # Ziua
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio le-a spus congresmenilor americani că recentele amenințări ale administrației Trump privind preluarea Groenlandei nu sugerează o invazie iminentă și că obiectivul este de a cumpăra insula de la Danemarca, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Wall Street Journal. Afirmațiile lui Rubio, făcute luni în
14:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul, găzduit de Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, va reuni oficiali europeni, printre care Președintele Consiliului European, António Costa, și Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat al Președinției. Cipru a preluat, începând cu 1 […] Articolul Maia Sandu participă la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului UE apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Premieră medicală la Institutul Oncologic. Medicii au folosit o tehnică imagistică modernă pentru tratarea cancerului de piele # Ziua
Un grup de specialiști ai Institutului Oncologic au realizat o premieră prin utilizarea unei tehnici moderne imagistice pentru investigații medicale și tratarea cancerului de piele. Mai exact, a fost realizată Limfoscintigrafie cu determinarea ganglionului limfatic santinelă. Aceasta este o tehnică imagistică funcțională esențială în managementul modern al patologiei oncologice, permițând identificarea precisă a primului ganglion […] Articolul Premieră medicală la Institutul Oncologic. Medicii au folosit o tehnică imagistică modernă pentru tratarea cancerului de piele apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Financial Times: Senzori, drone și sateliți. Surse FT descriu modul în care SUA vor monitoriza încetarea focului în Ucraina, după un armistițiu # Ziua
Armata SUA va conduce monitorizarea oricărei linii de încetare a focului în Ucraina, folosind înaltă tehnologie, pentru a atribui vina în cazul unor încălcări, susțin două persoane informate cu privire la propunerile negociate de Kiev și aliații săi occidentali. Propunerea detaliată pentru un sistem fără pilot condus de SUA, care utilizează senzori, drone și sateliți […] Articolul Financial Times: Senzori, drone și sateliți. Surse FT descriu modul în care SUA vor monitoriza încetarea focului în Ucraina, după un armistițiu apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Pentru elevii din peste 70 la sută din școlile din R. Moldova vacanța de iarnă se încheie mâine, 8 ianuarie, iar vineri revin la ore. Ceilalți vor începe noul semestru luni, 12 ianuarie, însă urmează să recupereze ziua de vineri, 9 ianuarie. Ministerul Educației a precizat, într-un răspuns pentru IPN, că din cele 1 165 […] Articolul Elevii din peste 70% din școli revin vineri la ore. Ceilalți încep noul semestru de luni apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Siria și Israel au acceptat crearea unui grup comun de comunicare, sub supravegherea SUA, pentru dezamorsarea conflictului dintre cele două țări # Ziua
Noul guvern sirian și Israelul vor înființa un grup comun, sub supravegherea SUA, pentru a partaja informații și a căuta soluții militare de dezamorsare a conflictului pe teren, au anunțat marți, după discuțiile de la Paris, oficiali ai celor două țări, citați de France24 și Digi24. Ministrul de Externe sirian s-a deplasat la Paris pentru […] Articolul Siria și Israel au acceptat crearea unui grup comun de comunicare, sub supravegherea SUA, pentru dezamorsarea conflictului dintre cele două țări apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
FOTO | Pompierii au reușit localizarea incendiului de la un depozit alimentar din Chișinău, după cinci ore de luptă cu flăcările # Ziua
Pompierii au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit azi-dimineață într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău. După aproximativ cinci ore de luptă cu flăcările, arderea a fost localizată aproape de ora 10.00, fiind coborât nivelul sporit de intervenție. Angajații IGSU au reușit să protejeze de flăcări o suprafață de circa 10 000 metri pătrați […] Articolul FOTO | Pompierii au reușit localizarea incendiului de la un depozit alimentar din Chișinău, după cinci ore de luptă cu flăcările apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Episcopul Antonie, cu daruri de Crăciun pentru copiii din Secția Pediatrie a Spitalului din Bălți # Ziua
Preasfințitul Antonie, Episcopul de Bălţi al Mitropoliei Basarabiei, i-a vizitat marți, 6 ianuarie, pe copiii internați la Pedatrie. Ierarhul, însoțit de protopopul de Bălţi, Dorian Revenco, și protoiereu Andrian Agapi, preot misionar în cadrul Eparhiei, le-a oferit în dar celor 96 de pacienți, dar și medicilor care-i îngrijesc daruri cu ocazia sfintei sărbători a Nașterii […] Articolul Episcopul Antonie, cu daruri de Crăciun pentru copiii din Secția Pediatrie a Spitalului din Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Carburanții se scumpesc ușor în următoarele trei zile. Astfel, în perioada 7-9 ianuarie, prețul maxim la pompă va fi de 22,04 lei pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 și de 18,77 lei la motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pentru miercuri, joi și vineri o scumpire cu doi […] Articolul Carburanții se scumpesc din nou, începând de miercuri apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze o parte din zborurile programate pentru miercuri dimineață pe aeroporturile din Paris din cauza ninsorilor prognozate, a anunțat marți ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, informează AFP, citată de Agerpres. Aceste anulări, necesare pentru efectuarea operațiunilor de deszăpezire a pistei și degivrare a aeronavelor, vor afecta aproximativ 40% […] Articolul Zăpada anulează o parte din zborurile programate pentru miercuri pe aeroporturile din Paris apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Avarie la o rețea termică din cartierul Schinoasa al Capitalei. De Crăciun, 16 blocuri vor fi deconectate de la căldură # Ziua
Avarie la o rețea termică din cartierul Schinoasa din Capitală, unde 16 blocuri de pe patru străzi au fost deconectate de la căldură. Întreprinderea Termoelectrica anunță că avaria a fost cauzată de căderi de tensiune pe linia electrică „Chișinău – Malina Mică”. Aceste perturbări au influențat regimul hidraulic al sistemului centralizat de termoficare. În aceste […] Articolul Avarie la o rețea termică din cartierul Schinoasa al Capitalei. De Crăciun, 16 blocuri vor fi deconectate de la căldură apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Zelenski, despre desfășurarea trupelor aliate în Ucraina: Știm fiecare țară pentru ce este pregătită. SUA se vor ocupa de monitorizare # Ziua
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat marți, 6 ianuarie, după semnarea „declarației de intenție” privind desfășurarea trupelor în Ucraina după încheierea războiului că „avem deja detaliile necesare”, și că „înțelegem ce este pregătită să ofere fiecare țară dintre membrii Coaliției”. Potrivit lui, oficiali militari din Franța, Regatul Unit și Ucraina au lucrat în detaliu la […] Articolul Zelenski, despre desfășurarea trupelor aliate în Ucraina: Știm fiecare țară pentru ce este pregătită. SUA se vor ocupa de monitorizare apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Franța, Marea Britanie și Ucraina au semnat, la Paris, o „declarație de intenție” privind desfășurarea unei forțe multinaționale după încheierea războiului # Ziua
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat marți la Paris o „declarație de intenție” privind desfășurarea viitoare a unor forțe multinaționale ca garanție de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistițiu, informează AFP și Reuters. Președintele francez Emmanuel Macron a explicat că semnarea de garanții de securitate angajate pentru Ucraina, […] Articolul Franța, Marea Britanie și Ucraina au semnat, la Paris, o „declarație de intenție” privind desfășurarea unei forțe multinaționale după încheierea războiului apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
În data de 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi și a doua zi, 8 ianuarie, va fi modificată circulația mai multor rute de autobuz din Chișinău, deoarece maimuțe linii vor fi suspendate. Pentru 7 ianuarie se anunță suspendarea circulației autobuzelor de pe linia nr. 12, 18b, 50 și 52. Pe 8 ianuarie va fi […] Articolul Autobuzele de pe mai multe linii din Chișinău nu vor circula în 7 și 8 ianuarie apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Incendiu grav la un depozit alimentar din Capitală. Peste 70 de salvatori au intervenit pentru lichidarea flăcărilor # Ziua
Alertă pentru pompierii din Capitală. Un incendiu grav a izbucnit într-un depozit alimentar de pe strada Mihai Viteazul. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au instituit nivel sporit de intervenție, la fața locului fiind trimiși peste 70 de salvatori cu 13 autospeciale. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. Ajunși la destinație […] Articolul Incendiu grav la un depozit alimentar din Capitală. Peste 70 de salvatori au intervenit pentru lichidarea flăcărilor apare prima dată în ZIUA.md.
08:00
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc azi Nașterea Domnului, după un post de 40 de zile. Este ziua care aduce lumină în casele credincioșilor și îi adună pe toți laolaltă. Astăzi, gospodarii își deschid ușile pentru colindători care vin să vestească Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Este ziua în care vestea este adusă pe la case […] Articolul S-a născut Hristos! Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc azi Crăciunul apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:20
Moscova acceptă plecarea lui Maduro și își declară sprijinul pentru noua conducere de la Caracas # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a publicat o declarație privind evoluția situației din Venezuela, în care salută instalarea vicepreședintelui executiv Delcy Rodriguez în funcția de președinte împuternicit al țării și își reafirmă sprijinul pentru autoritățile de la Caracas. Potrivit comunicatului, Delcy Rodriguez a depus jurământul în Adunarea Națională a Venezuelei și a preluat atribuțiile […] Articolul Moscova acceptă plecarea lui Maduro și își declară sprijinul pentru noua conducere de la Caracas apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
VIDEO | Șeful Pentagonului ironizează sistemele rusești de apărare antiaeriană după operațiunea SUA din Venezuela # Ziua
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că sistemele de apărare antiaeriană rusești aflate în dotarea Venezuelei „nu au funcționat prea bine” în timpul operațiunii militare desfășurate recent de Statele Unite la Caracas, soldată cu capturarea președintelui Nicolas Maduro. Vorbind luni, 5 ianuarie, în fața militarilor americani la un șantier naval din statul Virginia, […] Articolul VIDEO | Șeful Pentagonului ironizează sistemele rusești de apărare antiaeriană după operațiunea SUA din Venezuela apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Nicolas Maduro, reprezentat în SUA de avocatul care a obținut eliberarea lui Julian Assange după un deceniu de bătălii juridice # Ziua
Echipa juridică a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, capturat de forțele americane și adus în fața unei instanțe federale din New York, îl include pe Barry Pollack, un avocat american de prestigiu, cunoscut la nivel internațional pentru faptul că l-a reprezentat ani la rând pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, relatează The Guardian. La prima sa apariție […] Articolul Nicolas Maduro, reprezentat în SUA de avocatul care a obținut eliberarea lui Julian Assange după un deceniu de bătălii juridice apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
O femeie de 37 de ani a dat naștere în ambulanță celui de-al nouălea copil. Mama, asistată de medicii din Sângerei # Ziua
O femeie de 37 de ani a născut în ambulanță cel de-al nouălea copil. Intervenția emoționantă a avut loc luni, 5 ianuarie, când o echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din Sângerei a fost solicitată pentru transportarea gravidei la spital. Ambulanța a fost solicitată într-o localitate din raion femeia prezentând contracții uterine. „În doar 12 minute, ambulanța a […] Articolul O femeie de 37 de ani a dat naștere în ambulanță celui de-al nouălea copil. Mama, asistată de medicii din Sângerei apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Ambasada SUA lansează campania „50 de state în 50 de săptămâni”, dedicată celebrării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite # Ziua
Ambasada SUA la Chișinău a anunțat lansarea campaniei „50 de state în 50 de săptămâni”, un proiect aniversar care va marca, pe parcursul anului 2026, împlinirea a 250 de ani de la înființarea Statelor Unite ale Americii. Astfel, fiecare săptămână va fi dedicată unui stat american, astfel încât lumea de aici să poată cunoaște istoria […] Articolul Ambasada SUA lansează campania „50 de state în 50 de săptămâni”, dedicată celebrării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
La Paris se discută trimiterea de militari americani și zeci de mii de pacificatori în Ucraina după război # Ziua
În cadrul negocierilor desfășurate la Paris în formatul „Coaliției de Voință”, este discutată inclusiv posibilitatea trimiterii de militari americani în Ucraina după încheierea războiului, relatează Radio Europa Liberă, citând surse europene. Potrivit oficialilor europeni, prezența militarilor americani pe teritoriul Ucrainei ar putea avea un rol necombatant, axat pe monitorizarea respectării unui eventual armistițiu. În paralel, […] Articolul La Paris se discută trimiterea de militari americani și zeci de mii de pacificatori în Ucraina după război apare prima dată în ZIUA.md.
