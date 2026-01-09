Zboruri întârziate și anulate la Chișinău din cauza condițiilor meteo

16:10

Presa din Italia vine cu noi detalii în cazul morții tânărului moldovean Sergiu Țărnă, de 25 de ani, găsit fără suflare, în 31 decembrie, pe un câmp de lângă Veneția, la doar 12 ore după ce a fost ucis. Concluziile medicului legist arată că tânărul a fost ucis cu un singur foc de armă, într-un