Presupusul ucigaș al tânărului moldovean, găsit împușcat lângă Veneția, a fost reținut. Suspectul este un polițist local
Ziua, 8 ianuarie 2026 13:30
Presupusul ucigaș al tânărului moldovean Sergiu Țărnă, găsit împușcat în cap în 31 decembrie pe un câmp de lângă Veneția, a fost arestat de autoritățile italiene. Comandamentul de carabinieri din Veneția a anunțat, în cadrul unei conferințe, că suspectul este un polițist local, care imediat după crimă a fugit din Italia, iar peste o săptămână […]
• • •
Acum 30 minute
13:30
Presupusul ucigaș al tânărului moldovean, găsit împușcat lângă Veneția, a fost reținut. Suspectul este un polițist local # Ziua
Presupusul ucigaș al tânărului moldovean Sergiu Țărnă, găsit împușcat în cap în 31 decembrie pe un câmp de lângă Veneția, a fost arestat de autoritățile italiene. Comandamentul de carabinieri din Veneția a anunțat, în cadrul unei conferințe, că suspectul este un polițist local, care imediat după crimă a fugit din Italia, iar peste o săptămână […]
Acum o oră
13:00
Meteorologii au emis Cod galben de vânt puternic pentru joi și vineri. Vântul va sufla cu 20 de m/s # Ziua
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare Cod galben de vânt puternic, valabilă pentru joi și vineri, 8 și 9 ianuarie. Avertizarea vizează nordul, centrul și o parte din sudul țării. Codul intră în vigoare joi, la ora 16:00, și se încheie vineri, la ora 12:00. În perioada menționată, se prevăd intensificări ale vântului […]
Acum 2 ore
12:50
Un tânăr din R. Moldova, salvat din Masivul Ceahlău, în urma unei misiuni care a durat patru ore # Ziua
Miercuri, un tânăr din Republica Moldova a fost salvat din Masivul Ceahlău, în urma unei misiuni care a durat patru ore, au anunțat pe Facebook, reprezentanții Salvamont Neamț. Tânărul în vârsta de 20 de ani era blocat în zona înaltă a Masivului Ceahlău, numită Cușma Dorobanțului, la o altitudine de 1.600 de metri, potrivit Mediafax.ro. […]
12:30
Incendiul de la depozitul alimentar de pe strada Mihai Viteazul din Capitală a fost lichidat după o intervenție de mai bine de o zi # Ziua
Incendiul devastator de pe strada Mihai Viteazul din Capitală, care a distrus peste 8000 de metri pătrați dintr-un depozit alimentar, a fost lichidat azi-dimineață. Intervenția, în care au fost implicați 90 de salvatori și pompieri, a durat aproximativ 30 de ore. IGSU anunță că pe parcursul nopții au fost implicate două autospeciale cu un efectiv […]
12:10
Marco Rubio se va întâlni cu oficialii danezi pentru a discuta despre Groenlanda. „Intenţia lui Trump a fost întotdeauna aceeași” # Ziua
Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat miercuri că se va întâlni cu oficialii danezi săptămâna viitoare, în urma interesului reînnoit al Statelor Unite de a prelua Groenlanda. Declaraţiile sale vin după ce ministrul de externe al Groenlandei şi ministrul de externe din Danemarca au solicitat o întâlnire cu şeful diplomaţiei americane, relatează CNN, […]
Acum 4 ore
11:30
Bărbatul care, acum patru zile, a tras o împușcătură în mașina în care se afla fosta soție și un copil ar fi inspector de poliție # Ziua
Bărbatul care a fost reținut în 4 ianuarie, după ce a tras o împușcătură în mașina în care se afla soția, cu care se află în proces de divorț, și un copil, ar fi inspector în cadrul Direcției de Poliție a Găgăuziei. Cel puțin așa scriu canalele de telegram din regiune cu referire la surse […]
11:00
Dan Dungaciu lansează la Chișinău volumul cu discursurile istorice ale lui Donald Trump. Dezbatere despre relația SUA-România-R. Moldova # Ziua
Volumul „We the People… Discursurile istorice ale lui Donald Trump", semnat de expertul în probleme geopolitice Dan Dungaciu, va fi lansat și la Chișinău, săptămâna viitoare. Cu acest prilej, Grupul de politică externă Titu Maiorescu din România va organiza și o dezbatere publică intitulată „America, România și Republica Moldova în context regional". Evenimentul va avea […]
10:40
Trump cere Congresului o creștere masivă a bugetului apărării și invocă „vremuri foarte tulburi și periculoase” # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să solicite congresmenilor americani 1,5 trilioane de dolari pentru cheltuieli de apărare, o creștere de peste 50% față de bugetul record al anului curent, de 901 miliarde de dolari. Creșterea uriașă propusă a cheltuielilor pentru apărare vine în contextul în care Trump a folosit din ce în ce mai mult […]
10:00
Ninsorile și lapovița îi scot pe drumari la treabă. Noaptea au fost mobilizate aproximativ 60 de utilaje speciale # Ziua
Mai multe porțiuni de drumuri naționale și locale sunt deja acoperite cu polei și zăpadă în urma ninsorilor și lapoviței care au început de dimineață în toate regiunile R. Moldova. În contextul codului galben emis de meteorologi, drumarii se așteaptă la o zi încărcată, cu multe intervenții pe șosele. Administrația Națională a Drumurilor monitorizează permanent […]
Acum 6 ore
09:20
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc, în a doua zi de Crăciun, Soborul Maicii Domnului # Ziua
Cinste Născătoarei de Dumnezeu. În 8 ianuarie, a doua zi de Crăciun pe stil vechi, este prăznuit Soborul Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din an, marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc. Praznicul este închinat Fecioarei Maria, Născătoarea de Dumnezeu, cea prin care S-a întrupat Mântuitorul Iisus Hristos. Denumirea de „sobor" are […]
08:50
Maia Sandu a avut o nouă întâlnire cu Volodimir Zelenski, la reuniunea de lansare a președinției Ciprului a Consiliului UE # Ziua
La lansarea de miercuri a președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene, Maia Sandu a avut mai multe întrevederi bilaterale cu lideri ai UE, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, dar și cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. „M-am întâlnit și cu președintele Ucrainei, care m-a informat despre eforturile internaționale pentru o pace durabilă pe continent, […]
08:30
Autoritățile anunță că, de dimineață, vămile de la Sculeni și Leușeni sunt din nou aglomerate. Fluxuri mari de mașini se înregistrează la ieșire din R. Moldova. La punctul de control comun de la Leușeni – Albița timpul de așteptare este de aproximativ o oră, iar la vama Sculeni – de 45 de minute. Poliția de […]
Acum 24 ore
17:10
Forțele SUA au interceptat un petrolier sub pavilion rusesc în Atlantic, după o urmărire de două săptămâni # Ziua
Paza de Coastă a Statelor Unite a interceptat un petrolier sub pavilion rusesc, după o urmărire de aproximativ două săptămâni, potrivit unui oficial american informat cu privire la operațiune, citat de New York Times. Operațiunea a avut loc în nordul oceanului Atlantic, între Scoția și Islanda, scriu Reuters și NBC News. Forțele SUA nu au […]
16:40
Șeful de cabinet al lui Zelenski salută „rezultate concrete” în a doua zi a discuțiilor de la Paris # Ziua
Șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, a vorbit miercuri despre „rezultate concrete" în a doua zi a discuțiilor de la Paris privind garanțiile de pace și securitate pentru Ucraina, scrie Agerpres cu trimitere la Reuters. Ucraina solicită un sprijin puternic din partea aliaților în eventualitatea unui armistițiu cu Rusia, respingând în […]
16:10
Tânărul moldovean găsit mort pe un câmp de lângă Veneția, ucis dintr-o singură împușcătură ce ar indica o execuție # Ziua
Presa din Italia vine cu noi detalii în cazul morții tânărului moldovean Sergiu Țărnă, de 25 de ani, găsit fără suflare, în 31 decembrie, pe un câmp de lângă Veneția, la doar 12 ore după ce a fost ucis. Concluziile medicului legist arată că tânărul a fost ucis cu un singur foc de armă, într-un […]
15:40
Mai multe categorii de persoane pot beneficia de facilități la achitarea primei de asigurare medicală până în 31 martie # Ziua
Mai multe categorii de persoane pot beneficia de facilități la achitarea primei de asigurare medicală în sumă fixă până pe data de 31 martie curent. Potrivit Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), este vorba de proprietarii de teren agricol, persoanele care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, fondatorii de întreprinderi individuale și […]
15:10
Sfârșitul acestei săptămâni aduce un val de frig pe tot teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a pătrunderii unei mase de aer arctic până în 13 ianuarie, care se va concentra, în special, în regiunile estice ale Europei. Pe arii extinse se vor înregistra condiții de ger sever, cu minime nocturne coborând la minus 15 și […]
14:40
Marco Rubio a explicat într-un cerc restrâns cât de serioasă e amenințarea SUA privind anexarea Groenlandei: „Nu sugerează o invazie iminentă” # Ziua
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio le-a spus congresmenilor americani că recentele amenințări ale administrației Trump privind preluarea Groenlandei nu sugerează o invazie iminentă și că obiectivul este de a cumpăra insula de la Danemarca, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Wall Street Journal. Afirmațiile lui Rubio, făcute luni în cadrul unei […]
14:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul, găzduit de Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, va reuni oficiali europeni, printre care Președintele Consiliului European, António Costa, și Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat al Președinției. Cipru a preluat, începând cu 1 […]
Ieri
13:50
Premieră medicală la Institutul Oncologic. Medicii au folosit o tehnică imagistică modernă pentru tratarea cancerului de piele # Ziua
Un grup de specialiști ai Institutului Oncologic au realizat o premieră prin utilizarea unei tehnici moderne imagistice pentru investigații medicale și tratarea cancerului de piele. Mai exact, a fost realizată Limfoscintigrafie cu determinarea ganglionului limfatic santinelă. Aceasta este o tehnică imagistică funcțională esențială în managementul modern al patologiei oncologice, permițând identificarea precisă a primului ganglion […]
13:10
Financial Times: Senzori, drone și sateliți. Surse FT descriu modul în care SUA vor monitoriza încetarea focului în Ucraina, după un armistițiu # Ziua
Armata SUA va conduce monitorizarea oricărei linii de încetare a focului în Ucraina, folosind înaltă tehnologie, pentru a atribui vina în cazul unor încălcări, susțin două persoane informate cu privire la propunerile negociate de Kiev și aliații săi occidentali. Propunerea detaliată pentru un sistem fără pilot condus de SUA, care utilizează senzori, drone și sateliți […]
12:40
Pentru elevii din peste 70 la sută din școlile din R. Moldova vacanța de iarnă se încheie mâine, 8 ianuarie, iar vineri revin la ore. Ceilalți vor începe noul semestru luni, 12 ianuarie, însă urmează să recupereze ziua de vineri, 9 ianuarie. Ministerul Educației a precizat, într-un răspuns pentru IPN, că din cele 1 165 […]
12:10
Siria și Israel au acceptat crearea unui grup comun de comunicare, sub supravegherea SUA, pentru dezamorsarea conflictului dintre cele două țări # Ziua
Noul guvern sirian și Israelul vor înființa un grup comun, sub supravegherea SUA, pentru a partaja informații și a căuta soluții militare de dezamorsare a conflictului pe teren, au anunțat marți, după discuțiile de la Paris, oficiali ai celor două țări, citați de France24 și Digi24. Ministrul de Externe sirian s-a deplasat la Paris pentru […]
11:50
FOTO | Pompierii au reușit localizarea incendiului de la un depozit alimentar din Chișinău, după cinci ore de luptă cu flăcările # Ziua
Pompierii au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit azi-dimineață într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău. După aproximativ cinci ore de luptă cu flăcările, arderea a fost localizată aproape de ora 10.00, fiind coborât nivelul sporit de intervenție. Angajații IGSU au reușit să protejeze de flăcări o suprafață de circa 10 000 metri pătrați […]
11:30
Episcopul Antonie, cu daruri de Crăciun pentru copiii din Secția Pediatrie a Spitalului din Bălți # Ziua
Preasfințitul Antonie, Episcopul de Bălţi al Mitropoliei Basarabiei, i-a vizitat marți, 6 ianuarie, pe copiii internați la Pedatrie. Ierarhul, însoțit de protopopul de Bălţi, Dorian Revenco, și protoiereu Andrian Agapi, preot misionar în cadrul Eparhiei, le-a oferit în dar celor 96 de pacienți, dar și medicilor care-i îngrijesc daruri cu ocazia sfintei sărbători a Nașterii […]
11:00
Carburanții se scumpesc ușor în următoarele trei zile. Astfel, în perioada 7-9 ianuarie, prețul maxim la pompă va fi de 22,04 lei pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 și de 18,77 lei la motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pentru miercuri, joi și vineri o scumpire cu doi […]
10:50
Companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze o parte din zborurile programate pentru miercuri dimineață pe aeroporturile din Paris din cauza ninsorilor prognozate, a anunțat marți ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, informează AFP, citată de Agerpres. Aceste anulări, necesare pentru efectuarea operațiunilor de deszăpezire a pistei și degivrare a aeronavelor, vor afecta aproximativ 40% […]
10:20
Avarie la o rețea termică din cartierul Schinoasa al Capitalei. De Crăciun, 16 blocuri vor fi deconectate de la căldură # Ziua
Avarie la o rețea termică din cartierul Schinoasa din Capitală, unde 16 blocuri de pe patru străzi au fost deconectate de la căldură. Întreprinderea Termoelectrica anunță că avaria a fost cauzată de căderi de tensiune pe
10:00
Zelenski, despre desfășurarea trupelor aliate în Ucraina: Știm fiecare țară pentru ce este pregătită. SUA se vor ocupa de monitorizare # Ziua
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat marți, 6 ianuarie, după semnarea „declarației de intenție” privind desfășurarea trupelor în Ucraina după încheierea războiului că „avem deja detaliile necesare”, și că „înțelegem ce este pregătită să ofere fiecare țară dintre membrii Coaliției”. Potrivit lui, oficiali militari din Franța, Regatul Unit și Ucraina au lucrat în detaliu la […] Articolul Zelenski, despre desfășurarea trupelor aliate în Ucraina: Știm fiecare țară pentru ce este pregătită. SUA se vor ocupa de monitorizare apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Franța, Marea Britanie și Ucraina au semnat, la Paris, o „declarație de intenție” privind desfășurarea unei forțe multinaționale după încheierea războiului # Ziua
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat marți la Paris o „declarație de intenție” privind desfășurarea viitoare a unor forțe multinaționale ca garanție de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistițiu, informează AFP și Reuters. Președintele francez Emmanuel Macron a explicat că semnarea de garanții de securitate angajate pentru Ucraina, […] Articolul Franța, Marea Britanie și Ucraina au semnat, la Paris, o „declarație de intenție” privind desfășurarea unei forțe multinaționale după încheierea războiului apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
În data de 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi și a doua zi, 8 ianuarie, va fi modificată circulația mai multor rute de autobuz din Chișinău, deoarece maimuțe linii vor fi suspendate. Pentru 7 ianuarie se anunță suspendarea circulației autobuzelor de pe linia nr. 12, 18b, 50 și 52. Pe 8 ianuarie va fi […] Articolul Autobuzele de pe mai multe linii din Chișinău nu vor circula în 7 și 8 ianuarie apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Incendiu grav la un depozit alimentar din Capitală. Peste 70 de salvatori au intervenit pentru lichidarea flăcărilor # Ziua
Alertă pentru pompierii din Capitală. Un incendiu grav a izbucnit într-un depozit alimentar de pe strada Mihai Viteazul. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au instituit nivel sporit de intervenție, la fața locului fiind trimiși peste 70 de salvatori cu 13 autospeciale. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. Ajunși la destinație […] Articolul Incendiu grav la un depozit alimentar din Capitală. Peste 70 de salvatori au intervenit pentru lichidarea flăcărilor apare prima dată în ZIUA.md.
08:00
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc azi Nașterea Domnului, după un post de 40 de zile. Este ziua care aduce lumină în casele credincioșilor și îi adună pe toți laolaltă. Astăzi, gospodarii își deschid ușile pentru colindători care vin să vestească Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Este ziua în care vestea este adusă pe la case […] Articolul S-a născut Hristos! Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc azi Crăciunul apare prima dată în ZIUA.md.
6 ianuarie 2026
18:20
Moscova acceptă plecarea lui Maduro și își declară sprijinul pentru noua conducere de la Caracas # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a publicat o declarație privind evoluția situației din Venezuela, în care salută instalarea vicepreședintelui executiv Delcy Rodriguez în funcția de președinte împuternicit al țării și își reafirmă sprijinul pentru autoritățile de la Caracas. Potrivit comunicatului, Delcy Rodriguez a depus jurământul în Adunarea Națională a Venezuelei și a preluat atribuțiile […] Articolul Moscova acceptă plecarea lui Maduro și își declară sprijinul pentru noua conducere de la Caracas apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
VIDEO | Șeful Pentagonului ironizează sistemele rusești de apărare antiaeriană după operațiunea SUA din Venezuela # Ziua
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că sistemele de apărare antiaeriană rusești aflate în dotarea Venezuelei „nu au funcționat prea bine” în timpul operațiunii militare desfășurate recent de Statele Unite la Caracas, soldată cu capturarea președintelui Nicolas Maduro. Vorbind luni, 5 ianuarie, în fața militarilor americani la un șantier naval din statul Virginia, […] Articolul VIDEO | Șeful Pentagonului ironizează sistemele rusești de apărare antiaeriană după operațiunea SUA din Venezuela apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Nicolas Maduro, reprezentat în SUA de avocatul care a obținut eliberarea lui Julian Assange după un deceniu de bătălii juridice # Ziua
Echipa juridică a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, capturat de forțele americane și adus în fața unei instanțe federale din New York, îl include pe Barry Pollack, un avocat american de prestigiu, cunoscut la nivel internațional pentru faptul că l-a reprezentat ani la rând pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, relatează The Guardian. La prima sa apariție […] Articolul Nicolas Maduro, reprezentat în SUA de avocatul care a obținut eliberarea lui Julian Assange după un deceniu de bătălii juridice apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
O femeie de 37 de ani a dat naștere în ambulanță celui de-al nouălea copil. Mama, asistată de medicii din Sângerei # Ziua
O femeie de 37 de ani a născut în ambulanță cel de-al nouălea copil. Intervenția emoționantă a avut loc luni, 5 ianuarie, când o echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din Sângerei a fost solicitată pentru transportarea gravidei la spital. Ambulanța a fost solicitată într-o localitate din raion femeia prezentând contracții uterine. „În doar 12 minute, ambulanța a […] Articolul O femeie de 37 de ani a dat naștere în ambulanță celui de-al nouălea copil. Mama, asistată de medicii din Sângerei apare prima dată în ZIUA.md.
17:00
Ambasada SUA lansează campania „50 de state în 50 de săptămâni”, dedicată celebrării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite # Ziua
Ambasada SUA la Chișinău a anunțat lansarea campaniei „50 de state în 50 de săptămâni”, un proiect aniversar care va marca, pe parcursul anului 2026, împlinirea a 250 de ani de la înființarea Statelor Unite ale Americii. Astfel, fiecare săptămână va fi dedicată unui stat american, astfel încât lumea de aici să poată cunoaște istoria […] Articolul Ambasada SUA lansează campania „50 de state în 50 de săptămâni”, dedicată celebrării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
La Paris se discută trimiterea de militari americani și zeci de mii de pacificatori în Ucraina după război # Ziua
În cadrul negocierilor desfășurate la Paris în formatul „Coaliției de Voință”, este discutată inclusiv posibilitatea trimiterii de militari americani în Ucraina după încheierea războiului, relatează Radio Europa Liberă, citând surse europene. Potrivit oficialilor europeni, prezența militarilor americani pe teritoriul Ucrainei ar putea avea un rol necombatant, axat pe monitorizarea respectării unui eventual armistițiu. În paralel, […] Articolul La Paris se discută trimiterea de militari americani și zeci de mii de pacificatori în Ucraina după război apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Politico: SUA ar putea prelua controlul asupra Groenlandei în următoarele luni, profitând de o „fereastră de oportunitate” # Ziua
Statele Unite ar putea stabili controlul asupra Groenlandei chiar în cursul anului 2026, profitând de o „fereastră de oportunitate” în lunile următoare, relatează Politico, citând experți și oficiali care au dorit să rămână anonimi. Potrivit sursei, un asemenea demers ar putea avea loc înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru 3 […] Articolul Politico: SUA ar putea prelua controlul asupra Groenlandei în următoarele luni, profitând de o „fereastră de oportunitate” apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Academia de Științe a Moldovei cheamă la dialog, pentru a identifica o „soluție constructivă” în cazul Universității din Cahul # Ziua
Academia de Științe a Moldovei a adresat un un apel către ministerele de resort și Consiliile Rectorilor din Republica Moldova și România, de a a identifica o soluție, în contextul intenției autorităților de la Chișinău de a lichida Universitatea de Stat din Cahul, prin comasarea ei cu Universitatea Tehnică. Savanții moldoveni menționează că acest mesaj […] Articolul Academia de Științe a Moldovei cheamă la dialog, pentru a identifica o „soluție constructivă” în cazul Universității din Cahul apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Bacul peste Nistru de la Molovata, Dubăsari, care face legătura cu satul Molovata Nouă de pe malul stâng al Nistrului, și-a sistat activitatea din cauza ceții dense. Anunțul a fost făcut de Serviciul Vamal, care a precizat că, din cauza avertizării cod galben, a fost întreruptă temporar și activitatea postului vamal intern din zonă. În aceste […] Articolul Bacul de la Molovata și-a sistat activitatea din cauza ceții dense apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Veaceslav Platon, anunțat în căutare internațională, a trimis o solicitare în instanță prin care cere să fie audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Completul de judecători a anunțat despre recepționarea cererii în debutul ședinței de judecată de marți. Aceasta urmează să fie analizată de părți, transmite […] Articolul Veaceslav Platon cere să fie audiat ca martor în dosarul lui Vlad Plahotniuc apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Viktor Orban: Ungaria nu va ieși din Uniunea Europeană, aceasta se va destrăma singură dacă nu va fi restructurată # Ziua
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că Budapesta nu intenționează să părăsească Uniunea Europeană, apreciind însă că blocul comunitar riscă să se destrame singur, din cauza lipsei de reforme și a haosului de la nivelul conducerii. Declarațiile au fost făcute la prima întâlnire internațională cu presa din acest an, la care au participat reprezentanți ai […] Articolul Viktor Orban: Ungaria nu va ieși din Uniunea Europeană, aceasta se va destrăma singură dacă nu va fi restructurată apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
ICR „Mihai Eminescu” invită: „Călătorie între folclorul românesc și muzica universală” – concert de Ziua Culturii Naționale # Ziua
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează un concert de excepție, cu prilejul Zilei Culturii Naționale dedicat promovării valorilor culturale românești și universale. Evenimentul va avea loc pe 17 ianuarie 2026, la Sala cu Orgă din Chișinău. Doi artiști de […] Articolul ICR „Mihai Eminescu” invită: „Călătorie între folclorul românesc și muzica universală” – concert de Ziua Culturii Naționale apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Premierul Danemarcei avertizează că o preluare a Groenlandei de către SUA ar însemna sfârșitul NATO # Ziua
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat luni că o eventuală preluare a Groenlandei de către Statele Unite ar echivala cu sfârșitul Alianței Nord-Atlantice. Afirmațiile vin pe fondul reluării apelurilor președintelui american Donald Trump ca teritoriul arctic, bogat în resurse și cu importanță strategică, să intre sub controlul SUA, la scurt timp după operațiunea militară americană […] Articolul Premierul Danemarcei avertizează că o preluare a Groenlandei de către SUA ar însemna sfârșitul NATO apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Meteorologii vin cu noi avertizări pentru următoarele trei zile. Este anunțată vreme capricioasă cu ploi, lapoviță și ninsori însemnate, în special în raioanele de nord. De asemenea, pe arii extinse se va forma polei pe drumuri. Meteorologii au emis, în acest sens, cod galben care va intra în vigoare la noapte și va fi valabil […] Articolul Vin trei zile cu vreme complicată. Vor fi avertizări de polei și ninsori însemnate apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Liderii europeni susțin Danemarca în contextul „interesului reînnoit” al SUA pentru Groenlanda # Ziua
Liderii mai multor mari puteri europene au transmis marți un mesaj ferm de susținere pentru Danemarca și Groenlanda, subliniind că insula arctică aparține populației sale și că doar Copenhaga și Nuuk pot decide asupra viitorului acesteia. Declarația comună vine pe fondul interesului reînnoit manifestat de președintele SUA, Donald Trump, pentru preluarea teritoriului danez. În declarația […] Articolul Liderii europeni susțin Danemarca în contextul „interesului reînnoit” al SUA pentru Groenlanda apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Protest lângă Negureni al unui grup de fermieri. Agricultorii, nemulțumiți de întârzierile la subvenții și de blocaje în vânzarea produselor # Ziua
Un grup de protestatari au ieșit azi cu tractoarele și alte unități de tehnică la un protest organizat în preajma satului Negureni, raionul Telenești, pe marginea drumului național Chișinău – Soroca. Potrivit organizatorilor, scopul manifestației este de a exprima nemulțumirile față de situația din agricultură. Nicolai Gherasim, agricultor din Negureni și unul din organizatori, declarat, citat […] Articolul Protest lângă Negureni al unui grup de fermieri. Agricultorii, nemulțumiți de întârzierile la subvenții și de blocaje în vânzarea produselor apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Liderul opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado: Sunt gata să împart Premiul Nobel pentru Pace cu Donald Trump # Ziua
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a declarat că este dispusă să împartă Premiul Nobel pentru Pace cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, apreciind rolul acestuia în operațiunea americană care a dus la capturarea liderului de la Caracas, Nicolas Maduro. „Aș fi bucuroasă să împart această distincție cu el. Este un pas extrem de […] Articolul Liderul opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado: Sunt gata să împart Premiul Nobel pentru Pace cu Donald Trump apare prima dată în ZIUA.md.
