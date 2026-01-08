Presupusul ucigaș al tânărului moldovean, găsit împușcat lângă Veneția, a fost reținut. Suspectul este un polițist local

14:40

Meteorologii vin cu noi avertizări pentru următoarele trei zile. Este anunțată vreme capricioasă cu ploi, lapoviță și ninsori însemnate, în special în raioanele de nord. De asemenea, pe arii extinse se va forma polei pe drumuri. Meteorologii au emis, în acest sens, cod galben care va intra în vigoare la noapte și va fi valabil […]