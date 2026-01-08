Premier Energy avertizează asupra unor posibile avarii la rețelele electrice din cauza vântului și ninsorilor

15:30

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că Budapesta nu intenționează să părăsească Uniunea Europeană, apreciind însă că blocul comunitar riscă să se destrame singur, din cauza lipsei de reforme și a haosului de la nivelul conducerii. Declarațiile au fost făcute la prima întâlnire internațională cu presa din acest an, la care au participat reprezentanți ai […]