Forțele SUA au interceptat un petrolier sub pavilion rusesc în Atlantic, după o urmărire de două săptămâni 

11:10

Trei echipaje de pompieri au intervenit, noaptea trecută, la un incendiu izbucnit într-un bloc cu 16 etaje din sectorul Buiucani al Capitalei. Flăcările au cuprins o cameră a unui apartament de la etajul al treilea, din locuință fiind evacuați doi bărbați, în vârstă de 60 și 36 de ani. Aceștia au suferit intoxicații ușoare și […]