Șeful de cabinet al lui Zelenski salută „rezultate concrete” în a doua zi a discuțiilor de la Paris
Ziua, 7 ianuarie 2026 16:40
Șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Kirilo Budanov, a vorbit miercuri despre „rezultate concrete" în a doua zi a discuțiilor de la Paris privind garanțiile de pace și securitate pentru Ucraina, scrie Agerpres cu trimitere la Reuters. Ucraina solicită un sprijin puternic din partea aliaților în eventualitatea unui armistițiu cu Rusia, respingând în […]
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 10 minute
17:10
Forțele SUA au interceptat un petrolier sub pavilion rusesc în Atlantic, după o urmărire de două săptămâni # Ziua
Paza de Coastă a Statelor Unite a interceptat un petrolier sub pavilion rusesc, după o urmărire de aproximativ două săptămâni, potrivit unui oficial american informat cu privire la operațiune, citat de New York Times. Operațiunea a avut loc în nordul oceanului Atlantic, între Scoția și Islanda, scriu Reuters și NBC News. Forțele SUA nu au […]
Acum o oră
16:40
Acum 2 ore
16:10
Tânărul moldovean găsit mort pe un câmp de lângă Veneția, ucis dintr-o singură împușcătură ce ar indica o execuție # Ziua
Presa din Italia vine cu noi detalii în cazul morții tânărului moldovean Sergiu Țărnă, de 25 de ani, găsit fără suflare, în 31 decembrie, pe un câmp de lângă Veneția, la doar 12 ore după ce a fost ucis. Concluziile medicului legist arată că tânărul a fost ucis cu un singur foc de armă, într-un […]
15:40
Mai multe categorii de persoane pot beneficia de facilități la achitarea primei de asigurare medicală până în 31 martie # Ziua
Mai multe categorii de persoane pot beneficia de facilități la achitarea primei de asigurare medicală în sumă fixă până pe data de 31 martie curent. Potrivit Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM), este vorba de proprietarii de teren agricol, persoanele care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, fondatorii de întreprinderi individuale și […]
Acum 4 ore
15:10
Sfârșitul acestei săptămâni aduce un val de frig pe tot teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a pătrunderii unei mase de aer arctic până în 13 ianuarie, care se va concentra, în special, în regiunile estice ale Europei. Pe arii extinse se vor înregistra condiții de ger sever, cu minime nocturne coborând la minus 15 și […]
14:40
Marco Rubio a explicat într-un cerc restrâns cât de serioasă e amenințarea SUA privind anexarea Groenlandei: „Nu sugerează o invazie iminentă” # Ziua
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio le-a spus congresmenilor americani că recentele amenințări ale administrației Trump privind preluarea Groenlandei nu sugerează o invazie iminentă și că obiectivul este de a cumpăra insula de la Danemarca, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de Wall Street Journal. Afirmațiile lui Rubio, făcute luni în cadrul unei […]
14:20
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, participă miercuri, 7 ianuarie, la lansarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul, găzduit de Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, va reuni oficiali europeni, printre care Președintele Consiliului European, António Costa, și Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit unui comunicat al Președinției. Cipru a preluat, începând cu 1 […]
13:50
Premieră medicală la Institutul Oncologic. Medicii au folosit o tehnică imagistică modernă pentru tratarea cancerului de piele # Ziua
Un grup de specialiști ai Institutului Oncologic au realizat o premieră prin utilizarea unei tehnici moderne imagistice pentru investigații medicale și tratarea cancerului de piele. Mai exact, a fost realizată Limfoscintigrafie cu determinarea ganglionului limfatic santinelă. Aceasta este o tehnică imagistică funcțională esențială în managementul modern al patologiei oncologice, permițând identificarea precisă a primului ganglion […]
Acum 6 ore
13:10
Financial Times: Senzori, drone și sateliți. Surse FT descriu modul în care SUA vor monitoriza încetarea focului în Ucraina, după un armistițiu # Ziua
Armata SUA va conduce monitorizarea oricărei linii de încetare a focului în Ucraina, folosind înaltă tehnologie, pentru a atribui vina în cazul unor încălcări, susțin două persoane informate cu privire la propunerile negociate de Kiev și aliații săi occidentali. Propunerea detaliată pentru un sistem fără pilot condus de SUA, care utilizează senzori, drone și sateliți […]
12:40
Pentru elevii din peste 70 la sută din școlile din R. Moldova vacanța de iarnă se încheie mâine, 8 ianuarie, iar vineri revin la ore. Ceilalți vor începe noul semestru luni, 12 ianuarie, însă urmează să recupereze ziua de vineri, 9 ianuarie. Ministerul Educației a precizat, într-un răspuns pentru IPN, că din cele 1 165 […]
12:10
Siria și Israel au acceptat crearea unui grup comun de comunicare, sub supravegherea SUA, pentru dezamorsarea conflictului dintre cele două țări # Ziua
Noul guvern sirian și Israelul vor înființa un grup comun, sub supravegherea SUA, pentru a partaja informații și a căuta soluții militare de dezamorsare a conflictului pe teren, au anunțat marți, după discuțiile de la Paris, oficiali ai celor două țări, citați de France24 și Digi24. Ministrul de Externe sirian s-a deplasat la Paris pentru […]
11:50
FOTO | Pompierii au reușit localizarea incendiului de la un depozit alimentar din Chișinău, după cinci ore de luptă cu flăcările # Ziua
Pompierii au reușit localizarea incendiului de proporții izbucnit azi-dimineață într-un depozit cu produse alimentare din municipiul Chișinău. După aproximativ cinci ore de luptă cu flăcările, arderea a fost localizată aproape de ora 10.00, fiind coborât nivelul sporit de intervenție. Angajații IGSU au reușit să protejeze de flăcări o suprafață de circa 10 000 metri pătrați […]
11:30
Episcopul Antonie, cu daruri de Crăciun pentru copiii din Secția Pediatrie a Spitalului din Bălți # Ziua
Preasfințitul Antonie, Episcopul de Bălţi al Mitropoliei Basarabiei, i-a vizitat marți, 6 ianuarie, pe copiii internați la Pedatrie. Ierarhul, însoțit de protopopul de Bălţi, Dorian Revenco, și protoiereu Andrian Agapi, preot misionar în cadrul Eparhiei, le-a oferit în dar celor 96 de pacienți, dar și medicilor care-i îngrijesc daruri cu ocazia sfintei sărbători a Nașterii […]
Acum 8 ore
11:00
Carburanții se scumpesc ușor în următoarele trei zile. Astfel, în perioada 7-9 ianuarie, prețul maxim la pompă va fi de 22,04 lei pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 și de 18,77 lei la motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat pentru miercuri, joi și vineri o scumpire cu doi […]
10:50
Companiile aeriene vor fi nevoite să anuleze o parte din zborurile programate pentru miercuri dimineață pe aeroporturile din Paris din cauza ninsorilor prognozate, a anunțat marți ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, informează AFP, citată de Agerpres. Aceste anulări, necesare pentru efectuarea operațiunilor de deszăpezire a pistei și degivrare a aeronavelor, vor afecta aproximativ 40% […]
10:20
Avarie la o rețea termică din cartierul Schinoasa al Capitalei. De Crăciun, 16 blocuri vor fi deconectate de la căldură # Ziua
Avarie la o rețea termică din cartierul Schinoasa din Capitală, unde 16 blocuri de pe patru străzi au fost deconectate de la căldură. Întreprinderea Termoelectrica anunță că avaria a fost cauzată de căderi de tensiune pe linia electrică „Chișinău – Malina Mică". Aceste perturbări au influențat regimul hidraulic al sistemului centralizat de termoficare. În aceste […]
10:00
Zelenski, despre desfășurarea trupelor aliate în Ucraina: Știm fiecare țară pentru ce este pregătită. SUA se vor ocupa de monitorizare # Ziua
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a declarat marți, 6 ianuarie, după semnarea „declarației de intenție" privind desfășurarea trupelor în Ucraina după încheierea războiului că „avem deja detaliile necesare", și că „înțelegem ce este pregătită să ofere fiecare țară dintre membrii Coaliției". Potrivit lui, oficiali militari din Franța, Regatul Unit și Ucraina au lucrat în detaliu la […]
09:30
Franța, Marea Britanie și Ucraina au semnat, la Paris, o „declarație de intenție” privind desfășurarea unei forțe multinaționale după încheierea războiului # Ziua
Liderii Franței, Marii Britanii și Ucrainei au semnat marți la Paris o „declarație de intenție" privind desfășurarea viitoare a unor forțe multinaționale ca garanție de securitate pentru Ucraina, după ce se va ajunge la un armistițiu, informează AFP și Reuters. Președintele francez Emmanuel Macron a explicat că semnarea de garanții de securitate angajate pentru Ucraina, […]
Acum 12 ore
09:00
În data de 7 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi și a doua zi, 8 ianuarie, va fi modificată circulația mai multor rute de autobuz din Chișinău, deoarece maimuțe linii vor fi suspendate. Pentru 7 ianuarie se anunță suspendarea circulației autobuzelor de pe linia nr. 12, 18b, 50 și 52. Pe 8 ianuarie va fi […]
08:50
Incendiu grav la un depozit alimentar din Capitală. Peste 70 de salvatori au intervenit pentru lichidarea flăcărilor # Ziua
Alertă pentru pompierii din Capitală. Un incendiu grav a izbucnit într-un depozit alimentar de pe strada Mihai Viteazul. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au instituit nivel sporit de intervenție, la fața locului fiind trimiși peste 70 de salvatori cu 13 autospeciale. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. Ajunși la destinație […]
08:00
Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc azi Nașterea Domnului, după un post de 40 de zile. Este ziua care aduce lumină în casele credincioșilor și îi adună pe toți laolaltă. Astăzi, gospodarii își deschid ușile pentru colindători care vin să vestească Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Este ziua în care vestea este adusă pe la case […]
Acum 24 ore
18:20
Moscova acceptă plecarea lui Maduro și își declară sprijinul pentru noua conducere de la Caracas # Ziua
Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a publicat o declarație privind evoluția situației din Venezuela, în care salută instalarea vicepreședintelui executiv Delcy Rodriguez în funcția de președinte împuternicit al țării și își reafirmă sprijinul pentru autoritățile de la Caracas. Potrivit comunicatului, Delcy Rodriguez a depus jurământul în Adunarea Națională a Venezuelei și a preluat atribuțiile […]
18:00
VIDEO | Șeful Pentagonului ironizează sistemele rusești de apărare antiaeriană după operațiunea SUA din Venezuela # Ziua
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că sistemele de apărare antiaeriană rusești aflate în dotarea Venezuelei „nu au funcționat prea bine" în timpul operațiunii militare desfășurate recent de Statele Unite la Caracas, soldată cu capturarea președintelui Nicolas Maduro. Vorbind luni, 5 ianuarie, în fața militarilor americani la un șantier naval din statul Virginia, […]
17:40
Nicolas Maduro, reprezentat în SUA de avocatul care a obținut eliberarea lui Julian Assange după un deceniu de bătălii juridice # Ziua
Echipa juridică a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, capturat de forțele americane și adus în fața unei instanțe federale din New York, îl include pe Barry Pollack, un avocat american de prestigiu, cunoscut la nivel internațional pentru faptul că l-a reprezentat ani la rând pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, relatează The Guardian. La prima sa apariție […]
17:20
O femeie de 37 de ani a dat naștere în ambulanță celui de-al nouălea copil. Mama, asistată de medicii din Sângerei # Ziua
O femeie de 37 de ani a născut în ambulanță cel de-al nouălea copil. Intervenția emoționantă a avut loc luni, 5 ianuarie, când o echipă a Serviciului de Asistență Medicală Urgentă din Sângerei a fost solicitată pentru transportarea gravidei la spital. Ambulanța a fost solicitată într-o localitate din raion femeia prezentând contracții uterine. „În doar 12 minute, ambulanța a […]
Ieri
17:00
Ambasada SUA lansează campania „50 de state în 50 de săptămâni”, dedicată celebrării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite # Ziua
Ambasada SUA la Chișinău a anunțat lansarea campaniei „50 de state în 50 de săptămâni”, un proiect aniversar care va marca, pe parcursul anului 2026, împlinirea a 250 de ani de la înființarea Statelor Unite ale Americii. Astfel, fiecare săptămână va fi dedicată unui stat american, astfel încât lumea de aici să poată cunoaște istoria […] Articolul Ambasada SUA lansează campania „50 de state în 50 de săptămâni”, dedicată celebrării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
La Paris se discută trimiterea de militari americani și zeci de mii de pacificatori în Ucraina după război # Ziua
În cadrul negocierilor desfășurate la Paris în formatul „Coaliției de Voință”, este discutată inclusiv posibilitatea trimiterii de militari americani în Ucraina după încheierea războiului, relatează Radio Europa Liberă, citând surse europene. Potrivit oficialilor europeni, prezența militarilor americani pe teritoriul Ucrainei ar putea avea un rol necombatant, axat pe monitorizarea respectării unui eventual armistițiu. În paralel, […] Articolul La Paris se discută trimiterea de militari americani și zeci de mii de pacificatori în Ucraina după război apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Politico: SUA ar putea prelua controlul asupra Groenlandei în următoarele luni, profitând de o „fereastră de oportunitate” # Ziua
Statele Unite ar putea stabili controlul asupra Groenlandei chiar în cursul anului 2026, profitând de o „fereastră de oportunitate” în lunile următoare, relatează Politico, citând experți și oficiali care au dorit să rămână anonimi. Potrivit sursei, un asemenea demers ar putea avea loc înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru 3 […] Articolul Politico: SUA ar putea prelua controlul asupra Groenlandei în următoarele luni, profitând de o „fereastră de oportunitate” apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Academia de Științe a Moldovei cheamă la dialog, pentru a identifica o „soluție constructivă” în cazul Universității din Cahul # Ziua
Academia de Științe a Moldovei a adresat un un apel către ministerele de resort și Consiliile Rectorilor din Republica Moldova și România, de a a identifica o soluție, în contextul intenției autorităților de la Chișinău de a lichida Universitatea de Stat din Cahul, prin comasarea ei cu Universitatea Tehnică. Savanții moldoveni menționează că acest mesaj […] Articolul Academia de Științe a Moldovei cheamă la dialog, pentru a identifica o „soluție constructivă” în cazul Universității din Cahul apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Bacul peste Nistru de la Molovata, Dubăsari, care face legătura cu satul Molovata Nouă de pe malul stâng al Nistrului, și-a sistat activitatea din cauza ceții dense. Anunțul a fost făcut de Serviciul Vamal, care a precizat că, din cauza avertizării cod galben, a fost întreruptă temporar și activitatea postului vamal intern din zonă. În aceste […] Articolul Bacul de la Molovata și-a sistat activitatea din cauza ceții dense apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Veaceslav Platon, anunțat în căutare internațională, a trimis o solicitare în instanță prin care cere să fie audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Completul de judecători a anunțat despre recepționarea cererii în debutul ședinței de judecată de marți. Aceasta urmează să fie analizată de părți, transmite […] Articolul Veaceslav Platon cere să fie audiat ca martor în dosarul lui Vlad Plahotniuc apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Viktor Orban: Ungaria nu va ieși din Uniunea Europeană, aceasta se va destrăma singură dacă nu va fi restructurată # Ziua
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că Budapesta nu intenționează să părăsească Uniunea Europeană, apreciind însă că blocul comunitar riscă să se destrame singur, din cauza lipsei de reforme și a haosului de la nivelul conducerii. Declarațiile au fost făcute la prima întâlnire internațională cu presa din acest an, la care au participat reprezentanți ai […] Articolul Viktor Orban: Ungaria nu va ieși din Uniunea Europeană, aceasta se va destrăma singură dacă nu va fi restructurată apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
ICR „Mihai Eminescu” invită: „Călătorie între folclorul românesc și muzica universală” – concert de Ziua Culturii Naționale # Ziua
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova și Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează un concert de excepție, cu prilejul Zilei Culturii Naționale dedicat promovării valorilor culturale românești și universale. Evenimentul va avea loc pe 17 ianuarie 2026, la Sala cu Orgă din Chișinău. Doi artiști de […] Articolul ICR „Mihai Eminescu” invită: „Călătorie între folclorul românesc și muzica universală” – concert de Ziua Culturii Naționale apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Premierul Danemarcei avertizează că o preluare a Groenlandei de către SUA ar însemna sfârșitul NATO # Ziua
Prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a declarat luni că o eventuală preluare a Groenlandei de către Statele Unite ar echivala cu sfârșitul Alianței Nord-Atlantice. Afirmațiile vin pe fondul reluării apelurilor președintelui american Donald Trump ca teritoriul arctic, bogat în resurse și cu importanță strategică, să intre sub controlul SUA, la scurt timp după operațiunea militară americană […] Articolul Premierul Danemarcei avertizează că o preluare a Groenlandei de către SUA ar însemna sfârșitul NATO apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Meteorologii vin cu noi avertizări pentru următoarele trei zile. Este anunțată vreme capricioasă cu ploi, lapoviță și ninsori însemnate, în special în raioanele de nord. De asemenea, pe arii extinse se va forma polei pe drumuri. Meteorologii au emis, în acest sens, cod galben care va intra în vigoare la noapte și va fi valabil […] Articolul Vin trei zile cu vreme complicată. Vor fi avertizări de polei și ninsori însemnate apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Liderii europeni susțin Danemarca în contextul „interesului reînnoit” al SUA pentru Groenlanda # Ziua
Liderii mai multor mari puteri europene au transmis marți un mesaj ferm de susținere pentru Danemarca și Groenlanda, subliniind că insula arctică aparține populației sale și că doar Copenhaga și Nuuk pot decide asupra viitorului acesteia. Declarația comună vine pe fondul interesului reînnoit manifestat de președintele SUA, Donald Trump, pentru preluarea teritoriului danez. În declarația […] Articolul Liderii europeni susțin Danemarca în contextul „interesului reînnoit” al SUA pentru Groenlanda apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Protest lângă Negureni al unui grup de fermieri. Agricultorii, nemulțumiți de întârzierile la subvenții și de blocaje în vânzarea produselor # Ziua
Un grup de protestatari au ieșit azi cu tractoarele și alte unități de tehnică la un protest organizat în preajma satului Negureni, raionul Telenești, pe marginea drumului național Chișinău – Soroca. Potrivit organizatorilor, scopul manifestației este de a exprima nemulțumirile față de situația din agricultură. Nicolai Gherasim, agricultor din Negureni și unul din organizatori, declarat, citat […] Articolul Protest lângă Negureni al unui grup de fermieri. Agricultorii, nemulțumiți de întârzierile la subvenții și de blocaje în vânzarea produselor apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Liderul opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado: Sunt gata să împart Premiul Nobel pentru Pace cu Donald Trump # Ziua
Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a declarat că este dispusă să împartă Premiul Nobel pentru Pace cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, apreciind rolul acestuia în operațiunea americană care a dus la capturarea liderului de la Caracas, Nicolas Maduro. „Aș fi bucuroasă să împart această distincție cu el. Este un pas extrem de […] Articolul Liderul opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado: Sunt gata să împart Premiul Nobel pentru Pace cu Donald Trump apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Consiliul municipal Chișinău urmează să se întrunească în ședință în data de 20 ianuarie. Convocarea a fost solicitată de fracțiunea Partidului Mișcarea Alternativa Națională, condus de primarul, Ion Ceban. Pe ordinea de zi a ședinței urmează să fie inclus proiectul bugetului municipal pentru 2026, precum și numirea lui Victor Pruteanu și Olesea Pșenițchi în funcția […] Articolul CMC, convocat în ședință pe 20 ianuarie. Bugetul pentru 2026, din nou pe ordinea de zi apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Ucraina a lovit o bază petrolieră, un combinat petrochimic și un depozit de muniții în mai multe regiuni ale Rusiei # Ziua
Forțele ucrainene au lansat în noaptea de 6 ianuarie un atac de amploare cu drone asupra mai multor regiuni ale Federației Ruse, vizând obiective din sectorul energetic și militar. Autoritățile ruse au raportat incendii, explozii, evacuări și perturbări ale infrastructurii, relatează The Moscow Times. Guvernatorul regiunii Lipețk, Igor Artamonov, a anunțat că în raionul Usmanski […] Articolul Ucraina a lovit o bază petrolieră, un combinat petrochimic și un depozit de muniții în mai multe regiuni ale Rusiei apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Doi funcționari de la Cimitirul „Sf. Lazăr” din Chișinău și alți doi complici, trimiși în instanță pentru luare de mită # Ziua
Doi funcționari dintr-o filială a Cimitirului „Sfântul Lazăr” și alți doi complici au fost trimiși pe banca acuzaților într-un dosar de luare de mită, escrocherie și trafic de influență. Ancheta a constatat că, în 2020, contrar obligațiunilor de serviciu, un șef de brigadă a fost implicat în peste 70 de cazuri de luare de mită, […] Articolul Doi funcționari de la Cimitirul „Sf. Lazăr” din Chișinău și alți doi complici, trimiși în instanță pentru luare de mită apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
„Coaliția de Voință” se reunește la Paris pentru a discuta garanții de securitate pentru Ucraina # Ziua
Liderii a aproximativ 35 de state se reunesc marți, la Paris, în cadrul așa-numitei „Coaliții de Voință”, pentru a discuta garanțiile de securitate oferite Ucrainei – un element esențial al oricărui viitor acord de pace menit să pună capăt invaziei ruse la scară largă. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat în discursul său de Anul […] Articolul „Coaliția de Voință” se reunește la Paris pentru a discuta garanții de securitate pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
FOTO | Drumarii din Chișinău au curățat, noaptea trecută, străzile și trotuarele de zăpadă și polei. Lucrările continuă și pe parcursul zilei # Ziua
Primăria Chișinău anunță că reprezentanții serviciilor municipale, împreună cu angajații Preturilor, au lucrat, pe parcursul nopții, în teren, la deszăpezirea și lichidarea situațiilor de avariere apărute ca urmare ninsorilor. Potrivit unui comunicat al Primăriei, drumarii au acționat pe străzile principale și secundare, cu prioritate pe arterele de circulație a transportului public și căile de acces […] Articolul FOTO | Drumarii din Chișinău au curățat, noaptea trecută, străzile și trotuarele de zăpadă și polei. Lucrările continuă și pe parcursul zilei apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Critici dure la ONU față de acțiunile SUA în Venezuela. Franța se aliniază Rusiei în condamnarea capturării lui Maduro # Ziua
Acțiunile Statelor Unite în Venezuela au fost dur criticate în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate al ONU, nu doar de Rusia, ci și de China, Franța și Danemarca. Mai multe state au avertizat că operațiunea americană împotriva regimului de la Caracas reprezintă o încălcare gravă a suveranității și a dreptului internațional, relatează The […] Articolul Critici dure la ONU față de acțiunile SUA în Venezuela. Franța se aliniază Rusiei în condamnarea capturării lui Maduro apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Incendiu într-un bloc cu 16 etaje din Capitală. Salvatorii au evacuat, la miezul nopții, 32 de locatari # Ziua
Trei echipaje de pompieri au intervenit, noaptea trecută, la un incendiu izbucnit într-un bloc cu 16 etaje din sectorul Buiucani al Capitalei. Flăcările au cuprins o cameră a unui apartament de la etajul al treilea, din locuință fiind evacuați doi bărbați, în vârstă de 60 și 36 de ani. Aceștia au suferit intoxicații ușoare și […] Articolul Incendiu într-un bloc cu 16 etaje din Capitală. Salvatorii au evacuat, la miezul nopții, 32 de locatari apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Creștinii ortodocși de stil nou sărbătoresc astăzi Boboteaza, mare praznic împărătesc, care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă # Ziua
Praznic împărătesc în calendarul îndreptat. Creștinii ortodocși de stil nou sărbătoresc astăzi Botezul Domnului, sărbătoare cunoscută în popor și ca Boboteaza. Este ziua în care Mântuitorul Hristos a fost botezat în Iordan de Sfântul Proroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul, moment care marchează începutul vieții creștine. La 30 de ani, la plinătatea vârstei bărbatului desăvârșit, a […] Articolul Creștinii ortodocși de stil nou sărbătoresc astăzi Boboteaza, mare praznic împărătesc, care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie. Decizia a fost luată marți de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Adunarea însă se va desfășura online, iar delegații vor vota electronic. Președintele CSP, Dumitru Obadă, a precizat că formatul online a fost ales pentru a evita întreruperea activității curente și pentru a reduce costurile. […] Articolul Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată în 20 martie apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Defrișări ilegale la Criuleni camuflate prin lucrări de curățare. Angajați ai întreprinderii silvice riscă demisii și chiar dosar penal # Ziua
Mai multe defrișări ilegale de arbori camuflate prin lucrări de curățare a pădurii au fost depistate în zona Ocolului Silvic Criuleni, în urma unor controale inopinate a inspectorilor de mediu. În total, au fost tăiați fără acte permisive 161 de copaci. Controlul a fost dispus în urma unei sesizări. Potrivit Ministerului Mediului, în urma controlului, […] Articolul Defrișări ilegale la Criuleni camuflate prin lucrări de curățare. Angajați ai întreprinderii silvice riscă demisii și chiar dosar penal apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Casa Albă susține deschis că Groenlanda ar trebui să devină teritoriu american: „Aceasta este poziția oficială a guvernului Statelor Unite” # Ziua
Casa Albă afirmă explicit că Groenlanda ar trebui să facă parte din Statele Unite, poziție prezentată drept una oficială a administrației americane. Declarațiile au fost făcute de Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet al Casei Albe și unul dintre cei mai influenți consilieri ai președintelui Donald Trump. Într-un interviu acordat CNN, Miller a comentat […] Articolul Casa Albă susține deschis că Groenlanda ar trebui să devină teritoriu american: „Aceasta este poziția oficială a guvernului Statelor Unite” apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Președintele Academiei Române: Desființarea Universității din Cahul atacă legătura dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului # Ziua
Decizia autorităților de la Chișinău de a desființa Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, prin absorbția acesteia în Universitatea Tehnică a Moldovei, provoacă îngrijorări nu doar în mediul academic local, ci și peste Prut. Președintele Academiei Române, istoricul Ioan-Aurel Pop, avertizează, într-un interviu pentru Libertatea.ro, că dispariția acestei instituții este „un semn rău” […] Articolul Președintele Academiei Române: Desființarea Universității din Cahul atacă legătura dintre românii de pe cele două maluri ale Prutului apare prima dată în ZIUA.md.
