Primarul Chișinăului, Ion Ceban, propune declararea zilei de vineri, 9 ianuarie, drept zi liberă la nivel național, din cauza ninsorilor abundente

Alertă pentru pompierii din Capitală. Un incendiu grav a izbucnit într-un depozit alimentar de pe strada Mihai Viteazul. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au instituit nivel sporit de intervenție, la fața locului fiind trimiși peste 70 de salvatori cu 13 autospeciale. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 05:03. Ajunși la destinație […]