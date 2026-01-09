Peste 270 de școli au prelungit vacanța elevilor. Copii vor reveni luni la ore

12:10

Noul guvern sirian și Israelul vor înființa un grup comun, sub supravegherea SUA, pentru a partaja informații și a căuta soluții militare de dezamorsare a conflictului pe teren, au anunțat marți, după discuțiile de la Paris, oficiali ai celor două țări, citați de France24 și Digi24. Ministrul de Externe sirian s-a deplasat la Paris pentru […] Articolul Siria și Israel au acceptat crearea unui grup comun de comunicare, sub supravegherea SUA, pentru dezamorsarea conflictului dintre cele două țări apare prima dată în ZIUA.md.