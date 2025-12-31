LIVE | Mesajul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prilejul Anului Nou 2026

07:00

Copilul a murit duminică, în stațiunea de schi din Otaru, nordul Japoniei, după ce brațul drept i-a fost prins în mecanismul unei bande transportoare pentru schiori, potrivit The Guardian. Hinata Goto, un băiat de cinci ani, se afla la schi împreună cu familia sa, când a rămas blocat în mecanismul bandei transportoare. Pompierii l-au eliberat pe […] Articolul Tragedie într-o stațiune de schi. Un băiat de 5 ani a murit după ce a fost agățat de o instalație pentru schiori apare prima dată în SafeNews.