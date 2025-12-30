FOTO | Bani ascunși sub haine și în valize: două cazuri depistate pe aeroport

12:40

Polițiștii din Buiucani, împreună cu cei ai Direcției de Poliție Chișinău, au reținut pentru 72 de ore un bărbat de 48 de ani, suspectat că ar fi comis cel puțin șapte furturi din apartamente. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 120.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, suspectul acționa în special pe timp de zi, profitând de […]