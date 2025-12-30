Parlamentul a aprobat alocarea a 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al Stadionului „Arena Națională”

07:20

Nouă persoane au fost arestate în Italia pentru că ar fi strâns milioane de euro care au ajuns la organizația teroristă Hamas, sub pretextul ajutorului umanitar. Poliția din Italia a reținut nouă persoane acuzate că ar fi strâns aproximativ 7 milioane de euro (6 milioane de lire sterline) pentru Hamas, pe o perioadă de peste […] Articolul Nouă persoane, arestate în Italia după ce au strâns 7 milioane de euro pentru Hamas apare prima dată în SafeNews.