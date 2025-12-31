Ursula von der Leyen face presiuni pentru aderarea Ucrainei la UE: „E o garanție de securitate cheie”

20:00

Cei patru cetățeni din Republica Moldova, blocați duminică seara la Refugiul Călțun din Munții Făgăraș, au fost evacuați în siguranță după o misiune de opt ore a salvamontiștilor și jandarmilor. Turiștii au fost preluați de salvatori și conduși la automobilul cu care se deplasau, fiind în stare bună și fără probleme medicale.