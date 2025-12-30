Video intim publicat pe Telegram: Un bărbat din Nisporeni, trimis în judecată

11:50

Trei polițiști turci și șase militanți ISIS au fost uciși luni într-o ciocnire luptători ai grupării Statul Islamic în nord-vestul Turciei, iar operațiunea poliției împotriva acestora era luni dimineață încă în curs de desfășurare, potrivit presei de stat și unui corespondent Reuters. Nu au mai fost oferite informații despre numărul răniților, după ce dimineață bilanțul […]