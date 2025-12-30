Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviştilor. Care este planul președintelui rus
SafeNews, 30 decembrie 2025 15:30
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor, măsură destinată apărării infrastructurii critice a Federaţiei Ruse. Documentul a fost publicat pe portalul oficial de informaţii juridice al statului rus şi a intrat în vigoare la data publicării, informează EFE, citată de Agerpres. Potrivit decretului, recrutarea rezerviştilor are ca […] Articolul Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviştilor. Care este planul președintelui rus apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 30 minute
15:30
Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviştilor. Care este planul președintelui rus # SafeNews
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat marţi un decret privind recrutarea în masă a rezerviştilor, măsură destinată apărării infrastructurii critice a Federaţiei Ruse. Documentul a fost publicat pe portalul oficial de informaţii juridice al statului rus şi a intrat în vigoare la data publicării, informează EFE, citată de Agerpres. Potrivit decretului, recrutarea rezerviştilor are ca […] Articolul Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviştilor. Care este planul președintelui rus apare prima dată în SafeNews.
15:30
Un bărbat în vârstă de 41 de ani, originar din Nisporeni, a fost trimis în judecată pentru publicarea pe internet a unui filmuleț de 90 de secunde cu scene intime cu fosta sa iubită. Relația dintre cei doi a durat trei ani, iar la aproximativ șase luni după despărțire, bărbatul ar fi distribuit înregistrarea video […] Articolul Video intim publicat pe Telegram: Un bărbat din Nisporeni, trimis în judecată apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
15:20
FOTO | Maia Sandu și Mitropolitul Vladimir au discutat despre rolul bisericii în societate # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut marți, 30 decembrie, o întrevedere cu Mitropolitul Moldovei, Înaltpreasfințitul Vladimir, la Reședința Mitropolitană din Chișinău. Discuțiile au vizat relația dintre Biserica Ortodoxă și instituțiile statului, accentuând „necesitatea unei tonalități corecte și constructive în colaborare, cu scopul promovării binelui comun și consolidării valorilor morale și spirituale în societate”. Potrivit […] Articolul FOTO | Maia Sandu și Mitropolitul Vladimir au discutat despre rolul bisericii în societate apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
11:50
Cifre alarmante: Peste 21 de milioane de lei în droguri confiscate într-o săptămână în Moldova # SafeNews
În doar o săptămână, polițiștii din Moldova au scos din circulație droguri în valoare de peste 21 de milioane de lei. În perioada 22–29 decembrie, Poliția Republicii Moldova a inițiat 44 de cauze penale și 164 de contravenții privind traficul și consumul de droguri. Cele mai frecvente substanțe confiscate au fost PVP („sare”), hașiș, mefedronă, […] Articolul Cifre alarmante: Peste 21 de milioane de lei în droguri confiscate într-o săptămână în Moldova apare prima dată în SafeNews.
11:40
Atenție, șoferi și pietoni! Serviciul Hidrometeorologic a emis avertizare de vânt puternic # SafeNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod Galben de vânt puternic, valabil de marți, 30 decembrie, ora 20:00, până miercuri, 31 decembrie, ora 17:00. Meteorologii avertizează că rafalele vor atinge viteze de 15-18 metri pe secundă, afectând aproape întreg teritoriul Moldovei. Autoritățile recomandă populației să fie prudenți și să respecte câteva măsuri de siguranță: […] Articolul Atenție, șoferi și pietoni! Serviciul Hidrometeorologic a emis avertizare de vânt puternic apare prima dată în SafeNews.
10:50
Comisia Electorală Centrală anunță că, începând de astăzi, 30 decembrie 2025, au intrat în vigoare noile reguli privind verificarea modului în care partidele politice își gestionează banii. Prevederile sunt stabilite într-o hotărâre a CEC, publicată recent în Monitorul Oficial. Documentul aprobă o metodologie care explică pas cu pas cum vor fi efectuate misiunile de verificare […] Articolul Transparență sporită: Cum vor fi controlate finanțele partidelor politice în 2026 apare prima dată în SafeNews.
10:40
Maia Sandu cere schimbări în evaluarea magistraților și măsuri mai dure împotriva condamnaților fugiți de justiție # SafeNews
Se cere revizuirea mecanismului de vetting, astfel încât evaluarea integrității să se aplice unui cerc mai larg de persoane din sistemul de justiție. O declarație în acest sens a fost făcută de către Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă susținute pe 30 decembrie 2025, la Președinție. Șefa statului s-a arătat […] Articolul Maia Sandu cere schimbări în evaluarea magistraților și măsuri mai dure împotriva condamnaților fugiți de justiție apare prima dată în SafeNews.
10:00
LIVE | Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, privind domeniul justiției # SafeNews
Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, privind domeniul justiției apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
09:40
Plănuia să vâneze ilegal, dar a fost oprit de autorități. Un caz de braconaj a fost depistat în raionul Sîngerei în urma raziilor comune desfășurate de inspectorii de mediu și polițiști. Incidentul a avut loc în apropierea satului Rădoaia, unde a fost reținut un bărbat care avea asupra sa o armă de foc lungă cu […] Articolul Bărbat reținut cu armă de foc, bănuit de braconaj, la Sîngerei apare prima dată în SafeNews.
09:40
Două tentative de scoatere ilegală din țară a unor sume mari de bani au fost dejucate pe Aeroportul Internațional Chișinău de către funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră. Primul caz a avut loc la cursa Chișinău–Tel Aviv. O femeie de 48 de ani, cetățean al Statului Israel, a ales culoarul verde „nimic de […] Articolul FOTO | Bani ascunși sub haine și în valize: două cazuri depistate pe aeroport apare prima dată în SafeNews.
09:10
Vreme severă în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate. Mii de oameni sunt afectați. ”E dezastru!” # SafeNews
Mai multe zone din centrul României se află sub cod galben de vreme rea, până marți seară, 30 decembrie. Vântul năprasnic a făcut pagube și luni. Pe unele șosele din nordul Moldovei, câțiva șoferi au derapat și au rămas blocați în zăpadă, potrivit presei române. Rafalele violente au pus la pământ și mulți copaci, care au […] Articolul Vreme severă în România. Viscolul a doborât copaci și stâlpi de electricitate. Mii de oameni sunt afectați. ”E dezastru!” apare prima dată în SafeNews.
09:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță despre reținerea și, ulterior, nimicirea unui lot de 2080 kg de rodii, importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. ANSA precizează că analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admisibile (LMA) a reziduului de pesticid Pirimetanil, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea […] Articolul ANSA a nimicit peste 2 tone de rodii care nu respectau normele sanitare apare prima dată în SafeNews.
08:50
Președintele R. Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, 30 decembrie, o conferință de presă dedicată subiectelor din domeniul justiției. Evenimentul va începe la ora 10:00 și se va desfășura la sediul Președinția Republicii Moldova. Reprezentanții mass-media sunt invitați să sosească în intervalul 09:30 – 09:50, la adresa bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 154, cu […] Articolul Conferință de presă la Președinție: Maia Sandu va aborda teme de justiție apare prima dată în SafeNews.
08:50
Președintele rus Vladimir Putin a decis crearea unui nou organism pentru exercitarea puterii soft, non-coercitive, în străinătate, a anunțat presa din Rusia. În 2026, activitatea organismului se va concentra pe Armenia. Kremlinul își revizuiește politica externă și în această lună a creat un nou organism – Proiecte Internaționale ale Fondului de Subvenții Prezidențiale -, înregistrat […] Articolul Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea apare prima dată în SafeNews.
08:40
Pierderile Rusiei în Ucraina cresc mai repede ca niciodată, în timp ce SUA presează pentru un acord de pace # SafeNews
În ultimele 10 luni, pierderile Rusiei în războiul cu Ucraina au crescut mai repede decât în orice alt moment de la începutul invaziei pe scară largă din 2022, sugerează o analiză a BBC. Pe măsură ce eforturile de pace s-au intensificat în 2025 sub presiunea administraţiei preşedintelui american Donald Trump, în sursele ruseşti au fost […] Articolul Pierderile Rusiei în Ucraina cresc mai repede ca niciodată, în timp ce SUA presează pentru un acord de pace apare prima dată în SafeNews.
08:40
Inflația ar urma să revină în limitele țintite de BNM în 2026, cu o medie anuală estimată la 4,3%. Anunțul optimist a fost făcut de guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Potrivit șefului BNM, procesul dezinflaționist va continua treptat, iar populația ar putea resimți o stabilizare mai accentuată a prețurilor, în special în a […] Articolul Prognoză economică: Anca Dragu estimează o inflație medie de 4,3% în 2026 apare prima dată în SafeNews.
08:00
O serie de hotărâri care vizează sporirea securității cibernetice, protecția infrastructurii critice și creșterea rezilienței digitale au fost aprobate luni de cabinetul de miniștri. Deciziile vin pe fondul intensificării atacurilor cibernetice, al extinderii fraudei online și al riscurilor hibride, inclusiv al interferențelor informaționale, transmite IPN. Printre hotărârile aprobate se regăsește Programul național de securitate cibernetică […] Articolul Măsuri noi de securitate cibernetică și protecție a infrastructurii critice apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
07:50
Legea care îi oferă Rusiei dreptul să ignore executarea sentințelor emise în dosare penale de instanțe internaționale a fost promulgată luni de președintele Vladimir Putin, pe fondul demersurilor Kievului și ale mai multor state europene de a trage Moscova la răspundere pentru agresiunea militară împotriva Ucrainei. Conform noii legi, hotărârile emise de organismele juridice internaționale, […] Articolul Rusia va ignora sentințele penale internaționale. Lege promulgată de Putin apare prima dată în SafeNews.
07:40
Scott Bales și-a dat demisia din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor # SafeNews
Scott Bales a depus demisia din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor și a candidaților la funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție. Parlamentul a luat act de cererea de demisie în cadrul ședinței de luni, 29 decembrie. Astfel, mandatul membrului internațional al Comisiei se […] Articolul Scott Bales și-a dat demisia din funcția de membru al Comisiei de evaluare externă a integrității etice și financiare a judecătorilor apare prima dată în SafeNews.
07:30
Pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a menține incluziunea persoanelor vârstnice în comunitate, va fi consolidat serviciul centrelor de zi, care oferă sprijin zilnic prin alimentație, îngrijire, consiliere, asistență juridică, reabilitare și activități sociale, contribuind la prevenirea izolării și instituționalizării, transmite IPN. Decizia face parte dintr-un pachet de hotărâri aprobate de cabinetul de miniștri, care […] Articolul Servicii sociale îmbunătățite pentru vârstnici, persoane cu dizabilități și victime apare prima dată în SafeNews.
07:20
Începând cu 3 februarie 2026, șoferii care circulă pe drumurile din Bulgaria vor putea cumpăra o vinietă valabilă o zi, destinată vehiculelor cu masa de până la 3,5 tone. Noua vinietă va permite accesul pe întreaga rețea națională de drumuri timp de 24 de ore, a anunțat Agenția pentru Infrastructură Rutieră (RIA). Prețul vinietei de […] Articolul Bulgaria introduce vinieta de o zi. Cât va costa și cum poate fi achiziționată apare prima dată în SafeNews.
07:10
Bitcoin revine pe creștere la final de an și urcă din nou peste pragul de 90.000 de dolari. Luni, 29 decembrie, cea mai cunoscută criptomonedă a crescut cu 3,1% și a ajuns la peste 90.200 de dolari în tranzacțiile din Singapore. Evoluția vine după o perioadă mai calmă, în care Bitcoin a ratat raliul de […] Articolul Investitorii revin la criptomonede. Bitcoin urcă peste 90.000 de dolari apare prima dată în SafeNews.
07:00
Tragedie într-o stațiune de schi. Un băiat de 5 ani a murit după ce a fost agățat de o instalație pentru schiori # SafeNews
Copilul a murit duminică, în stațiunea de schi din Otaru, nordul Japoniei, după ce brațul drept i-a fost prins în mecanismul unei bande transportoare pentru schiori, potrivit The Guardian. Hinata Goto, un băiat de cinci ani, se afla la schi împreună cu familia sa, când a rămas blocat în mecanismul bandei transportoare. Pompierii l-au eliberat pe […] Articolul Tragedie într-o stațiune de schi. Un băiat de 5 ani a murit după ce a fost agățat de o instalație pentru schiori apare prima dată în SafeNews.
06:50
Aleșii poporului au votat astăzi, în lectura a doua, proiectul de lege privind activitatea de voluntariat. Noua lege își propune să creeze un cadru legislativ clar pentru dezvoltarea culturii voluntariatului și să încurajeze implicarea civică a cetățenilor de toate vârstele. Legea stabilește principiile de organizare a voluntariatului, printre care echitatea, incluziunea, egalitatea de șanse, participarea […] Articolul Nou cadru legal pentru voluntariat: Republica Moldova se aliniază standardelor europene apare prima dată în SafeNews.
06:40
Parașutiști de elită din Germania, acuzați de violențe, antisemitism și consum de droguri # SafeNews
Guvernul german condamnă luni comportamente ”inacceptabile” în cadrul unui regiment de paraşutişti de elită, în care militari sunt anchetaţi cu privire la violenţe, comportamente sexiste, consum de droguri sau afişarea unor simboluri ale extremei drepte, relatează AFP. Aceste anchete – care vizează membri ai celui de-al 26-lea Regiment de Paraşutişti, cu baza la Zweibrücken, în sud-vestul […] Articolul Parașutiști de elită din Germania, acuzați de violențe, antisemitism și consum de droguri apare prima dată în SafeNews.
06:30
Dan Perciun: Finanțarea Federației de Karate-Do nu va fi reluată atâta timp cât există carențe interne # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării nu va relua finanțarea pentru Federația Națională de Karate-Do (WKF) atâta timp cât nu se vor schimba lucrurile la nivel de administrare și nu vor fi remediate carențele depistate după un audit intern. Precizarea a fost făcută de ministrul Dan Perciun, în cadrul unei conferențe de presă, transmite IPN. Oficialul a […] Articolul Dan Perciun: Finanțarea Federației de Karate-Do nu va fi reluată atâta timp cât există carențe interne apare prima dată în SafeNews.
06:20
Parlamentul a aprobat alocarea a 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al Stadionului „Arena Națională” # SafeNews
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat luni, 29 decembrie, majorarea bugetului Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu 12 milioane de lei pentru elaborarea studiului de fezabilitate al proiectului Stadionului Național „Arena Națională”. Amendamentul a fost depus anterior de deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Maxim Potîrniche. „La propunerea colegului Maxim Potîrniche și a mea, Parlamentul a aprobat […] Articolul Parlamentul a aprobat alocarea a 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al Stadionului „Arena Națională” apare prima dată în SafeNews.
06:10
Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Președinției Republicii Moldova, a anunțat că se va retrage din funcție. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Zaharov a declarat că ultima sa zi de muncă în cadrul instituției prezidențiale va fi miercuri, 31 decembrie. „Unele momente vin pe neașteptate și îți schimbă drumul. Pentru mine, unul dintre […] Articolul Igor Zaharov pleacă din funcția de purtător de cuvânt al Președinției apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
20:00
VIDEO | Turiștii moldoveni blocați în Refugiul Călțun au fost salvați după o misiune de opt ore # SafeNews
Cei patru cetățeni din Republica Moldova, blocați duminică seara la Refugiul Călțun din Munții Făgăraș, au fost evacuați în siguranță după o misiune de opt ore a salvamontiștilor și jandarmilor. Turiștii au fost preluați de salvatori și conduși la automobilul cu care se deplasau, fiind în stare bună și fără probleme medicale. Operațiunea de salvare […] Articolul VIDEO | Turiștii moldoveni blocați în Refugiul Călțun au fost salvați după o misiune de opt ore apare prima dată în SafeNews.
Ieri
15:40
Guvernul a aprobat un pachet de modificări fiscale și vamale care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Măsurile ajustează mai multe reguli de aplicare, pentru a le alinia la schimbările deja adoptate în legislația de bază. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, după ședința Cabinetului de miniștri. Potrivit acestuia, […] Articolul Reguli mai clare pentru taxe și vamă. Guvernul a aprobat pachetul de modificări apare prima dată în SafeNews.
15:00
Republica Moldova a obţinut o decizie definitivă privind dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa # SafeNews
Curtea de Casație Economică din cadrul Curții Supreme a Ucrainei a pronunțat la 17 decembrie 2025 o decizie definitivă și irevocabilă care confirmă dreptul de proprietate al Republicii Moldova asupra complexului Sanatoriul „Moldova” din Odesa. Instanța de casație a respins recursul părții adverse și a menținut hotărârea Curții de Apel Sud-Vest a Ucrainei din 24 […] Articolul Republica Moldova a obţinut o decizie definitivă privind dreptul de proprietate asupra Sanatoriului „Moldova” din Odesa apare prima dată în SafeNews.
14:00
Statul Major General al armatei ucrainene a negat declarațiile militarilor ruși și ale liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, privind preluarea controlului asupra mai multor orașe de pe teritoriul Ucrainei. Forțele armate ale Ucrainei au comunicat că situația din Guleaipole, din regiunea Zaporojie, este dificilă, dar că operațiunea de apărare în localitate continuă – militarii […] Articolul Armata Ucrainei neagă declarațiile Rusiei despre capturarea orașelor apare prima dată în SafeNews.
14:00
Moldovenii care decid să revină definitiv în Moldova vor putea importa automobile mai vechi de până la 10 ani, cu o valoare de până la 550 000 de lei și cu o capacitate cilindrică de până la 3 000 cm cubi, fără achitarea drepturilor de import. Totodată, vor putea aduce în țară obiecte de uz […] Articolul Moldovenii din diaspora primesc noi facilități la importul automobilelor apare prima dată în SafeNews.
13:50
Anastasia Nichita va decide la începutul anului dacă rămâne deputat sau revine la sport: „Este foarte greu să iau o decizie” # SafeNews
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Anastasia Nichita, a declarat că la începutul anului 2026 va lua o decizie finală privind viitorul său profesional, urmând să anunțe dacă va renunța la funcția de deputat sau va reveni la sport. „-Aţi menţionat recent că sportul şi politica nu sunt compatibile din perspectiva dumneavostră. Ce veţi alege, politica […] Articolul Anastasia Nichita va decide la începutul anului dacă rămâne deputat sau revine la sport: „Este foarte greu să iau o decizie” apare prima dată în SafeNews.
13:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a confirmat că autoritățile analizează posibilitatea transformării datoriilor fermierilor în obligațiuni de stat, subiect discutat deja atât cu reprezentanții sectorului agricol, cât și la nivel parlamentar, scrie bani.md. Potrivit ministrului, tema a fost abordată inițial în cadrul unor discuții organizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, la care au participat fermieri […] Articolul Statul preia datoriile fermierilor. Gavriliță: vor intra în datoria publică apare prima dată în SafeNews.
13:40
Peste 16 mii de funcții vacante în sectorul public vor rămâne blocate: Guvernul a instituit moratoriu până la sfârşitul anului 2026 # SafeNews
Guvernul a instituit astăzi moratoriu de limitare a angajărilor în sectorul bugetar până la 31 decembrie 2026, transmite IPN. Potrivit ministrului finanțelor, Andrian Gavriliță, decizia vizează instituțiile și autoritățile publice finanțate din bugetul de stat, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină. Funcțiile vacante existente la data de 30 noiembrie 2025 […] Articolul Peste 16 mii de funcții vacante în sectorul public vor rămâne blocate: Guvernul a instituit moratoriu până la sfârşitul anului 2026 apare prima dată în SafeNews.
13:30
VIDEO | Bărbat din Chișinău, reținut pentru furturi din locuințe: Riscă până la patru ani de închisoare # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 48 de ani, locuitor al Capitalei, a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că ar fi comis cel puțin șapte furturi din apartamente, prejudiciul total fiind estimat la peste 120.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, suspectul acționa preponderent în timpul zilei, profitând de faptul că proprietarii locuințelor lipseau de […] Articolul VIDEO | Bărbat din Chișinău, reținut pentru furturi din locuințe: Riscă până la patru ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
13:20
Igor Grosu, indignat că Dmitri Constantinov a fugit de justiție: Trebuia de pus un „antrenor” lângă el, să alerge împreună # SafeNews
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a exprimat indignarea față de faptul că fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, s-a eschivat de la răspundere în fața justiției. În acest caz, speakerul susține că autoritățile de drept trebuiau să ia măsuri de monitorizare mai strictă a persoanelor investigate. „Eu știu că-l caută. Asta e […] Articolul Igor Grosu, indignat că Dmitri Constantinov a fugit de justiție: Trebuia de pus un „antrenor” lângă el, să alerge împreună apare prima dată în SafeNews.
12:50
Bugetul pentru creșe va fi majorat de 20 de ori în următorii doi ani, până la 385 de milioane de lei, comparativ cu 2025, când a constituit 18 milioane de lei. În acest interval de timp, statul își mai propune să creeze 5 mii de locuri noi pentru copii. Anunțul a fost făcut de ministrul […] Articolul MMPS anunță pentru 2026 extinderea masivă a creșelor și mai multe locuri de muncă apare prima dată în SafeNews.
12:40
Kremlinul anunţă că Putin şi Trump vor avea în curând o convorbire telefonică şi reafirmă că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din Donbas # SafeNews
Kremlinul a anunţat luni că foarte curând va avea loc o convorbire telefonică între liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump şi a reafirmat că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din partea din Donbas pe care încă o controlează, relatează Reuters. Putin şi Trump au discutat duminică, înaintea întâlnirii lui Trump cu […] Articolul Kremlinul anunţă că Putin şi Trump vor avea în curând o convorbire telefonică şi reafirmă că Ucraina ar trebui să-şi retragă trupele din Donbas apare prima dată în SafeNews.
12:40
Polițiștii din Buiucani, împreună cu cei ai Direcției de Poliție Chișinău, au reținut pentru 72 de ore un bărbat de 48 de ani, suspectat că ar fi comis cel puțin șapte furturi din apartamente. Prejudiciul cauzat este estimat la peste 120.000 de lei. Potrivit anchetatorilor, suspectul acționa în special pe timp de zi, profitând de […] Articolul VIDEO | Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru furturi din apartamente apare prima dată în SafeNews.
12:40
Procedurile de eliberare a 26 de acte permisive au fost simplificate. Un proiect de lege în acest sens a fost adoptat astăzi în lectura a doua de legislativ. Inițiativa legislativă a fost propusă de deputații Dorian Istratii și Ilie Ionaș, din fracțiunea „Partidul Acțiune și Solidaritate”, și are drept scop reducerea poverii birocratice pentru agenții […] Articolul Mai puțină birocrație: Procedurile de eliberare a 26 de acte permisive, simplificate apare prima dată în SafeNews.
12:30
Aeroportul Internațional Chișinău a achiziționat trei automobile de lux pentru servicii pasagerilor din Sala Express/Sala Delegațiilor, adică pentru pasageri VIP. Astfel în decembrie 2025 a fost procurat un autoturism nou clasa lux BMW 740i xDrive Sedan, la un preţ de 2,7 milioane lei, câştigătorul licitaţiei fiind compania Autospace SRL (Victor Miculeţ – 40% şi Vera […] Articolul Mașini de lux de peste opt milioane de lei cumpărate de aeroport pentru VIP-uri apare prima dată în SafeNews.
12:30
Susținător al blocului „Pobeda” anchetat după un concurs online, riscă până la 6 ani de închisoare # SafeNews
Un membru al grupării „ȘOR” a fost trimis pe banca acuzaților după ce a organizat un concurs pentru simpatizații blocului „Victoria/Pobeda”, în cadrul căruia premiul principal era un automobil în valoare de 15 mii euro. Acum, precizează Procuratura Anticorupție, învinuitul este acuzat de finanțare ilegală a partidelor politice. Potrivit sursei citate, în vara 2024, inculpatul […] Articolul Susținător al blocului „Pobeda” anchetat după un concurs online, riscă până la 6 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
12:20
Guvernul actualizează principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea Republicii Moldova la UE # SafeNews
Guvernul a actualizat luni 29 decembrie 2025 principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în urma consultărilor avute cu autoritățile publice, societatea civilă, mediul de afaceri și mediul academic. Potrivit Executivului, actualizarea Programului Național de Aderare la Uniunea Europeană pentru perioada 2025–2029 a fost necesară pentru […] Articolul Guvernul actualizează principalul document de planificare strategică care ghidează reformele necesare pentru aderarea Republicii Moldova la UE apare prima dată în SafeNews.
12:20
Guvernul sprijină întreprinderile mici și mijlocii cu granturi pentru eficiență energetică # SafeNews
Guvernul Republicii Moldova va oferi finanțare nerambursabilă de până la 1,5 milioane de lei pentru cel puțin 24 de întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care vor investi în tehnologii eficiente energetic, soluții de energie regenerabilă sau măsuri de eficiență energetică. Decizia a fost luată în cadrul ședinței de luni, 29 decembrie, când Cabinetul de miniștri […] Articolul Guvernul sprijină întreprinderile mici și mijlocii cu granturi pentru eficiență energetică apare prima dată în SafeNews.
12:00
FOTO | O nouă tragedie pe șosea: Un bărbat în vârstă de 37 de ani a murit în urma unui accident produs la Ceadîr-Lunga # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 37 de ani și-a pierdut viața luni, 29 decembrie, în urma unui accident grav produs în apropierea satului Copceac, raionul Ceadîr-Lunga, în jurul orei 09:00. Potrivit poliției, șoferul nu și-a adaptat viteza la condițiile meteorologice, a derapat, a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat. „În urma traumatismelor suferite, bărbatul […] Articolul FOTO | O nouă tragedie pe șosea: Un bărbat în vârstă de 37 de ani a murit în urma unui accident produs la Ceadîr-Lunga apare prima dată în SafeNews.
11:50
Confruntări cu militanți ISIS la sud de Istanbul. Cel puțin nouă morți, dintre care trei polițiști # SafeNews
Trei polițiști turci și șase militanți ISIS au fost uciși luni într-o ciocnire luptători ai grupării Statul Islamic în nord-vestul Turciei, iar operațiunea poliției împotriva acestora era luni dimineață încă în curs de desfășurare, potrivit presei de stat și unui corespondent Reuters. Nu au mai fost oferite informații despre numărul răniților, după ce dimineață bilanțul […] Articolul Confruntări cu militanți ISIS la sud de Istanbul. Cel puțin nouă morți, dintre care trei polițiști apare prima dată în SafeNews.
11:50
Sky News: Momentul în care Volodimir Zelenski şi-a pierdut mimica impenetrabilă în timpul conferinţei de presă comune cu Donald Trump # SafeNews
Donald Trump a declarat duminică, în conferinţa de presă comună cu Volodimir Zelenski, că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind”. A fost un moment în care, potrivit lui Mark Stone, corespondentul Sky News la Washington, preşedintele ucrainean „şi-a pierdut faţa de jucător de poker” şi a lăsat să se întrevadă o reacţie. El a ridicat […] Articolul Sky News: Momentul în care Volodimir Zelenski şi-a pierdut mimica impenetrabilă în timpul conferinţei de presă comune cu Donald Trump apare prima dată în SafeNews.
11:40
VIDEO | Ministrul Bolea: „În țară se circulă în condiții de iarnă. Drumuri naționale blocate nu există” # SafeNews
Pe drumurile din Republica Moldova se circulă în condiții de iarnă, însă fără a fi înregistrate blocaje, a declarat luni, 29 decembrie, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Potrivit acestuia, în zilele de sâmbătă și duminică, au fost mobilizate peste 157 de utilaje și mijloace de transport pentru intervenții pe drumurile naționale. De asemenea, […] Articolul VIDEO | Ministrul Bolea: „În țară se circulă în condiții de iarnă. Drumuri naționale blocate nu există” apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.