Două clădiri istorice, demolate în Chișinău. Ministerul Culturii cere explicații

06:10

Igor Zaharov, purtătorul de cuvânt al Președinției Republicii Moldova, a anunțat că se va retrage din funcție. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Zaharov a declarat că ultima sa zi de muncă în cadrul instituției prezidențiale va fi miercuri, 31 decembrie. „Unele momente vin pe neașteptate și îți schimbă drumul. Pentru mine, unul dintre […] Articolul Igor Zaharov pleacă din funcția de purtător de cuvânt al Președinției apare prima dată în SafeNews.