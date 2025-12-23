132.270 de ouă au fost transformate în biogaz

13:20

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a dispus nimicirea unui lot de 34 de tone de ardei de import, după ce analizele de laborator au indicat că acesta nu corespunde normelor de siguranță alimentară impuse în Republica Moldova. Inspectorii ANSA au reținut oficial marfa încă la punctul de control, înainte ca produsul să ajungă în … Articolul 34 de tone de ardei de import, retrase și nimicite de ANSA apare prima dată în Est Curier.