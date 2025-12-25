Zelenski, mesaj de Crăciun: Ucraina cere pace în al patrulea an de război

18:10

Scopul principal al reorganizării unor școli din Republica Moldova nu este economisirea de fonduri, ci îmbunătățirea calității educației pentru toți copiii. Afirmația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul emisiunii „Alo, TV8". Oficialul a explicat că schimbarea vizează instituțiile cu un număr redus de elevi, aceștia urmând să fie direcționați către școli mai […]