Top 5 trucuri pentru a mânca sănătos la masa de sărbătoare
TV Nord, 25 decembrie 2025 14:40
Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, timp petrecut cu familia și, inevitabil, mese bogate în preparate tradiționale. Deși tentațiile culinare sunt multe, excesele pot afecta digestia și starea generală de bine. Vestea bună este că mâncatul sănătos de sărbători nu înseamnă renunțarea la gust, ci adoptarea unor alegeri echilibrate, care îți permit să te bucuri […] Acest articol Top 5 trucuri pentru a mânca sănătos la masa de sărbătoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
• • •
Alte ştiri de TV Nord
Acum o oră
14:40
Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, timp petrecut cu familia și, inevitabil, mese bogate în preparate tradiționale. Deși tentațiile culinare sunt multe, excesele pot afecta digestia și starea generală de bine. Vestea bună este că mâncatul sănătos de sărbători nu înseamnă renunțarea la gust, ci adoptarea unor alegeri echilibrate, care îți permit să te bucuri […] Acest articol Top 5 trucuri pentru a mânca sănătos la masa de sărbătoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 2 ore
13:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a adresat miercuri un mesaj de Crăciun cetățenilor săi, marcând al patrulea an consecutiv în care sărbătoarea este trăită în condițiile războiului. Șeful statului a subliniat că dorința comună a ucrainenilor rămâne pacea și încetarea cât mai grabnică a conflictului. În discursul său, Zelenski a făcut referire la atacurile lansate de […] Acest articol Zelenski, mesaj de Crăciun: Ucraina cere pace în al patrulea an de război a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 4 ore
12:10
Un conducător auto fără permis de conducere a fost depistat în seara zilei de ieri pe străzile municipiului Edineț. Potrivit informațiilor, un echipaj mixt de intervenție și reacționare operativă, format din carabinierii Direcției regionale „Nord” și un angajat al Inspectoratului de Poliție Edineț, a observat un automobil de model Porsche Cayenne care se deplasa haotic. […] Acest articol Șofer fără permis, depistat la volanul unui Porsche în Edineț a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
O adolescentă de 16 ani din municipiul Bălți, Valeria Șinkariuk, este căutată de familie după ce a dispărut pe 24 decembrie, în jurul orei 13:00. Potrivit apropiaților, fata a plecat de acasă și nu a mai revenit, iar până în prezent nu se cunoaște locul aflării acesteia. Rudele presupun că Valeria s-ar fi deplasat la […] Acest articol O minoră din Bălți este căutată de rude. Ar putea fi în Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 6 ore
09:40
Lucrările de reparație pe sectorul străzii Sfântul Nicolae din municipiul Bălți, unde în luna septembrie 2024 s-a produs o alunecare de teren, au fost finalizate. Începând cu 24 decembrie, tronsonul de drum a fost redeschis pentru circulația rutieră. Totodată, au fost aplicate marcajele rutiere necesare și au fost instalate semnele de circulație corespunzătoare, pentru a […] Acest articol Strada Sf. Nicolae din Bălți, redeschisă circulației rutiere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 8 ore
09:10
Creștinii de rit vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Spiridon, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății, cunoscut în popor și sub numele de Scridon. În calendarul creștin ortodox, sărbătoarea este marcată la 12/25 decembrie, conform calendarului iulian. Sfântul Spiridon este considerat făcător de minuni, ocrotitor al celor nevoiași și apărător împotriva bolilor […] Acest articol Sfântul Spiridon, făcătorul de minuni, sărbătorit azi de creștinii de rit vechi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Acum 24 ore
19:50
/VIDEO/ O ceată, o tradiție, un sat. „Sofienii” și colinda care ține satul unit de aproape un secol # TV Nord
În ajun de sărbătoare, liniștea satului Sofia este spartă de pași hotărâți și voci bărbătești care se adună într-un singur glas. Sunt „Sofienii” – ceata de colindători care, de zeci de ani, păstrează vie o tradiție transmisă din generație în generație. „La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine […] Acest articol /VIDEO/ O ceată, o tradiție, un sat. „Sofienii” și colinda care ține satul unit de aproape un secol a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:50
/VIDEO/ Patru ani de așteptare și o sentință controversată. Familia tânărului ucis la Pelinia cere dreptate # TV Nord
Un rezultat neașteptat pentru rudele lui Alexandru Babaleu din satul Pelinia ucis în bătaie acum patru ani, într-un parc din localitate. După ani întregi de procese și zeci de ședințe de judecată, instanța de fond a pronunțat o sentință care potrivit rudelor tânărului, nu trage la răspundere pe toți cei considerați vinovați de moartea acestuia. Acest articol /VIDEO/ Patru ani de așteptare și o sentință controversată. Familia tânărului ucis la Pelinia cere dreptate a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:00
Ancheta în cazul dispariției unui bărbat din Anenii Noi: trei persoane reținute, principala versiune – omorul # TV Nord
De aproape două luni, ofițerii Direcției investigații criminale a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii din Inspectoratul de Poliție Anenii Noi și procurorii, desfășoară acțiuni complexe într-o cauză penală inițiată în luna septembrie, pe faptul dispariției unui bărbat de 61 de ani din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. În urma măsurilor speciale de […] Acest articol Ancheta în cazul dispariției unui bărbat din Anenii Noi: trei persoane reținute, principala versiune – omorul a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
La data de 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința secretarului oficiului teritorial Rîșcani al Partidului Politic „Șor”, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării ilegale a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Instanța a stabilit o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea acesteia […] Acest articol Secretar al Partidului „Șor” din Rîșcani, condamnat la închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Ieri
15:10
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Lopatnic au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, în timpul misiunilor de supraveghere desfășurate în zona de responsabilitate. În timpul acțiunilor de monitorizare, patrula de serviciu a observat un bărbat care se deplasa în direcția liniei frontierei moldo-române. Intervenția promptă a echipajului […] Acest articol Tentativă de trecere ilegală a frontierei, dejucată la Lopatnic a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:40
Sărbătorile de iarnă sunt întotdeauna despre familie, căldură și, bineînțeles, cadouri. Despre momente pe care vrei să le trăiești alături de cei dragi și despre atenția exprimată în detalii. În spatele fiecărui cadou care bucură și rămâne în memorie, stă o istorie reală – idei, decizii curajoase și parcursul unor antreprenori care creează produse și […] Acest articol /P/ TOP 3 idei de cadouri de la branduri locale, finanțate în dezvoltare de Microinvest a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord a Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Edineț, Oficiul Ocnița, și cu suportul angajaților Direcției Analiză Strategică și Finanțe a IGPF, au documentat activitatea unei grupări criminale organizate, specializată în facilitarea migrației ilegale pe teritoriul Republicii Moldova. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de […] Acest articol Grupare criminală specializată în migrație ilegală, destructurată în nordul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de Cod galben, ce vizează scăderea temperaturii medii zilnice pe teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă pe 24 decembrie 2025, la ora 13:30, și este valabilă pentru data de 25 decembrie 2025. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse ale țării, temperatura medie zilnică a aerului va […] Acest articol Cod galben de răcire bruscă a vremii în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
Polițiștii din raionul Briceni au desfășurat percheziții în mai multe unități comerciale din diferite localități ale raionului, în urma unor informații operative privind comercializarea și păstrarea bunurilor fără acte de proveniență legală. Acțiunile au vizat unități administrate de un agent economic, unde au fost depistate băuturi alcoolice ambalate în recipiente din plastic, articole pirotehnice, precum […] Acest articol Bunuri fără acte, depistate în mai multe unități comerciale din Briceni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
Începând cu data de 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova intră în vacanța de iarnă. Reluarea lecțiilor pentru semestrul al II-lea va fi stabilită de fiecare instituție de învățământ, în urma consultării comunității educaționale. Astfel, elevii vor reveni la cursuri fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie […] Acest articol Vacanța de iarnă începe pe 25 decembrie pentru elevii din țară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Două persoane, dintre care o minoră, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon emanat de la o sobă necurățată, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 22 decembrie 2025. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre o tânără […] Acest articol Două persoane, dintre care o minoră, intoxicate cu monoxid de carbon la Nisporeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Pentru a spori siguranța pasagerilor și a preveni accidentele rutiere, polițiștii din Bălți au efectuat controale la transportul public și serviciile de taximetrie. Controalele au vizat atât prestatorii de servicii de taximetrie, cât și transportatorii care activează pe rutele regulate din municipiu. Scopul acestor acțiuni a fost prevenirea accidentelor rutiere, respectarea regulilor de circulație, a […] Acest articol Transportul public din Bălți, verificat de poliție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Un bărbat de 64 de ani din municipiul Bălți, aflat în stop cardio-respirator, a fost resuscitat cu succes de echipa de asistență medicală urgentă a SAMU Bălți. Potrivit IMSP CNAMUP, cazul a fost înregistrat pe 19 decembrie, la ora 14:17, de către Dispeceratul comun de urgență, fiind încadrat în categoria urgențelor medico-chirurgicale majore – „Cod […] Acest articol Stop cardio-respirator pe stradă. Intervenție rapidă a echipei SAMU Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit. Echipele de muncitori ale întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri” sunt mobilizate pe traseele naționale, unde desfășoară lucrări de patrulare, combatere a […] Acest articol Circulație în condiții de iarnă pe traseele din nordul și centrul țării a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
06:20
Pentru intervalul 23 decembrie 2025, ora 20:00 – 24 decembrie 2025, ora 20:00, meteorologii prognozează un cer predominant noros pe întreg teritoriul țării. Pe parcursul nopții, pe arii extinse, iar ziua izolat, sunt așteptate precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare și lapoviță. Izolat, pe drumuri, se va forma ghețuș, ceea ce poate crea dificultăți […] Acest articol Ninsori slabe și ghețuș. Prognoza meteo pentru 24 decembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
23 decembrie 2025
19:00
O situație de avarie a fost înregistrată la colectorul de canalizare din zona întreprinderii Basarabia-Nord, municipiul Bălți. Incidentul s-a produs în urma prăbușirii unui colector din beton armat, construit la începutul anilor ’60. Potrivit autorităților, există riscul unor întreruperi în funcționarea sistemului de canalizare pentru locuitorii cartierelor 5, 6, 7 și 8, dar și pentru […] Acest articol Avarie la colectorul de canalizare din Bălți: risc de întreruperi în mai multe cartiere a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Relațiile ar trebui să fie o sursă de siguranță, creștere și fericire, însă uneori granița dintre iubire și toxicitate devine neclară. Este dificil să accepți că persoana de lângă tine îți poate face rău, mai ales când există sentimente puternice sau o istorie comună la mijloc. Recunoașterea adevărului, oricât de dureros ar fi, reprezintă primul […] Acest articol 5 semne că ești într-o relație toxică a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Sportivii secției de haltere a Școlii Sportive Specializate „Boris Petuhov” din municipiul Bălți au obținut rezultate remarcabile la Turneul Internațional de Haltere „Cupa Moș Nicolae”, desfășurat la Botoșani. Halterofilii bălțeni au revenit acasă cu un palmares impresionant de nouă medalii de aur. Participarea sportivilor din Bălți a fost una deosebit de reușită, aceștia demonstrând forță, […] Acest articol 9 medalii de aur pentru halterofilii din Bălți la Cupa „Moș Nicolae” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Guvernul a aprobat reguli de siguranță pentru operațiunile cu nave vrachier la Giurgiulești # TV Nord
Guvernul a aprobat, astăzi, un set de cerințe și proceduri care stabilesc modul de desfășurare, în condiții de siguranță, a operațiunilor de încărcare și descărcare a navelor de tip vrachier în complexul portuar Giurgiulești. Noile prevederi au drept obiectiv reducerea riscurilor de accidente și protejarea personalului portuar, a navelor și a mărfurilor transportate. Documentul pune […] Acest articol Guvernul a aprobat reguli de siguranță pentru operațiunile cu nave vrachier la Giurgiulești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
/VIDEO/ ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” Bălți are un nou administrator interimar # TV Nord
Întreprinderea Municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” (DRCD) Bălți are un nou administrator interimar. Consilierii municipali au aprobat, în ședința de astăzi, ca Serghei Rubțov să exercite funcția de administrator interimar al întreprinderii. Numirea vine după ce, la ședința precedentă a Consiliului Municipal Bălți, Cristina Sochircă și-a depus cererea de demisie. Decizia survine după o […] Acest articol /VIDEO/ ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” Bălți are un nou administrator interimar a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Un nou model de permis de conducere va fi pus în circulație în Republica Moldova în anul 2026. Potrivit autorităților, permisele de conducere aflate deja în circulație vor rămâne valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea. Noul document a fost elaborat și aprobat în cadrul Programului de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii […] Acest articol Un nou model de permis de conducere va fi pus în circulație din 2026 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:30
/ANALIZĂ/ Copiii și kilogramele în plus. Povestea alarmantă a obezității infantile în Republica Moldova # TV Nord
În Republica Moldova se raportează o creștere constantă a numărului de copii care se prezintă la consultații cu semne evidente de exces ponderal. Potrivit specialiștilor, tot mai mulți minori ajung în pragul obezității încă de la vârste mici, iar acest lucru nu mai reprezintă o excepție, ci o tendință clară observată în practica medicală de […] Acest articol /ANALIZĂ/ Copiii și kilogramele în plus. Povestea alarmantă a obezității infantile în Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:20
Prima ninsoare din această iarnă a adus emoții pozitive în rândul locuitorilor municipiului Bălți „Este o senzație de o adevărată sărbătoare, bucurie, pentru că noi totuși dorim zăpadă, la noi în Moldova zăpadă demult nu a fost, întotdeauna este o dispoziție pozitivă, întotdeauna suntem bucuroși, îndeosebi copiii noștri.” „Vine iarna cum se spune, este foarte […] Acest articol /VIDEO/ Prima ninsoare, motiv de bucurie pentru Bălțeni: „Așteptăm o iarnă frumoasă” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:10
Salvatorii din nordul țării au intervenit în după-amiaza zilei de 22 decembrie 2025 în urma unui accident rutier produs în apropierea satului Nicoreni, raionul Drochia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:55. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de model Nissan Primera s-a tamponat frontal cu un alt autovehicul de model Ford Transit. […] Acest articol /FOTO/ Descarcerare în urma unui accident rutier în raionul Drochia a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme, cod 3 MD IL 017, produse de SRL „ADALVA”. În produsele respective a fost depistată prezența reziduurilor de medicamente de uz veterinar, mai exact antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostaticelor. În urma monitorizării stricte efectuate […] Acest articol Peste 132.000 de ouă neconforme, eliminate de pe piață a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
22 decembrie 2025
18:10
/Adevărul din comentarii/ Cum căderea dronelor rusești a devenit teren pentru manipulare și dezinformare în online # TV Nord
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: Atacurile cu drone din sudul Ucrainei se resimt tot mai des și în Republica Moldova. În ultima perioadă, drone au fost semnalate în apropierea punctelor Palanca și Tudora, iar traficul spre Odesa a fost blocat după un atac asupra localităților Maiaki–Udobnoe. Informațiile au fost confirmate oficial, însă pe rețelele sociale […] Acest articol /Adevărul din comentarii/ Cum căderea dronelor rusești a devenit teren pentru manipulare și dezinformare în online a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
Comunitatea poloneză din localitatea Stîrcea, raionul Glodeni, a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Localnicii așteaptă cu nerăbdare Crăciunul, păstrând vii tradițiile moștenite din generație în generație – colindatul, masa festivă și spiritul de unitate. „Este o experiență foarte bună, noi în fiecare an ne întâlnim cu oamenii și le aducem emoția acestor sărbători, este […] Acest articol /VIDEO/ Atmosferă de sărbătoare la Stîrcea. Comunitatea poloneză se pregătește de Crăciun a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Angajații Primăriei municipiului Edineț au fost evacuați, astăzi, din sediul instituției, după recepționarea unei alerte cu bombă. Potrivit informațiilor preliminare, alerta s-a dovedit a fi falsă. După verificările efectuate de serviciile specializate, angajații au revenit la locurile de muncă, iar activitatea instituției a fost reluată în condiții normale. Autoritățile urmează să identifice persoana care a […] Acest articol Angajații Primăriei municipiului Edineț, evacuați în urma unei alerte cu bombă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Pompierii Detașamentului Orăștie au intervenit de urgență cu 2 autospeciale de stingere și cu o ambulanță SMURD la un incendiu izbucnit într-o casă din Geoagiu, potrivit mediafax.ro. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar echipajul SMURD a intervenit pentru acordarea primul ajutor medical copilului de 5 luni care avea arsuri pe aproximativ 65% […] Acest articol România: Bebeluș de 5 luni, grav rănit într-un incendiu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:30
Copiii și adulții cu nevoi speciale pot beneficia de servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală, în condiții de staționar, în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică specializat, anunță Ministerul Sănătății. Potrivit autorităților, pe parcursul acestui an, 89 de adulți și 155 de copii au beneficiat deja de tratament stomatologic gratuit, costurile fiind acoperite integral de […] Acest articol Servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală pentru persoane cu nevoi speciale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Polițiștii Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia au desfășurat percheziții la domiciliile a șapte persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani, vizate în dosare ce țin de consumul și comercializarea substanțelor narcotice, precum și deținerea ilegală de arme și muniții. Acțiunile au fost realizate în baza informațiilor operative acumulate […] Acest articol Percheziții la Drochia: PVP și armă pneumatică, ridicate de poliție a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:40
În dimineața zilei de 22 decembrie 2025, pompierii din capitală au fost alertați pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, situat pe strada Titulescu, nr. 18 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43. La fața locului au fost îndreptate cinci echipaje de pompieri și […] Acest articol Incendiu la un liceu din capitală. Au fost evacuați peste 1000 de elevi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va petrece încă 30 de zile în penitenciar, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis luni, 22 decembrie, prelungirea măsurii de arest preventiv. Instanța a admis integral demersul procurorilor anticorupție, iar fostul politician va rămâne în detenție până pe 23 ianuarie 2026, scrie moldova1.md. Potrivit încheierii judecătorești, termenul […] Acest articol Arestul preventiv în privința lui Vladimir Plahotniuc, prelungit pentru a treia oară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier în sectorul Rîșcani al capitalei, ieri, 21 decembrie. Oamenii legii au stabilit că în accident a fost implicat un automobil Volkswagen, condus de un bărbat, care a lovit un Jaguar parcat, după care a părăsit locul accidentului. În urma măsurilor operative întreprinse, cu suportul societății civile, […] Acest articol Șofer beat, reținut după un accident în sectorul Rîșcani a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
21 decembrie 2025
16:50
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării oficialului român la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Agenda vizitei include întrevederi […] Acest articol Ministra de externe a României, în vizită de lucru la Chișinău a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:50
Comunitatea științifică din Republica Moldova a fost omagiată astăzi în cadrul Galei Cercetătorilor 2025, un eveniment tradițional, organizat de Ministerul Educației și Cercetării. 53 de cercetători au fost distinși cu diploma Guvernului și diploma MEC. „Cercetarea este o muncă de echipă, de durată, care cere rigoare, curaj și multă perseverență. Prin deciziile pe care le-am […] Acest articol 53 de cercetători, premiați în cadrul Galei Cercetătorilor 2025 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
Crăciunul pe stil nou ar putea aduce zăpadă în Republica Moldova. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 25 decembrie se așteaptă lapoviță ușoară, iar temperaturile maxime pot ajunge până la -2 grade Celsius. Contactat de TV8.md, șeful direcției prognoze meteo Ghenadie Roșca, a confirmat că sunt șanse mari pentru precipitații pe 25 decembrie, menționând că […] Acest articol Cum va fi vremea de Crăciun pe stil nou: Șansele pentru zăpadă cresc a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:50
Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai „scurtă” din an, sunt cele mai puţine ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de întuneric, scrie hotnews.ro. Solstiţiile (când ziua este cea mai scurtă – sau cea mai lungă, în cazul solstiţiului de vară), […] Acest articol Solstiţiul de iarnă 2025. Iarna astronomică începe duminică, la ora 17.03 a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:00
Pe 21 decembrie, Republica Moldova va avea parte de cer noros, până la ora 12:00 rămâne valabil codul galben de ceață, anunță meteorologii. Temperaturile vor ajunge în unele regiuni până la +5°C pe timp de zi, iar noaptea coborând până la -2°C. Vândul va sufla slab moderat, din direcția sud-est. În Nord, maximele vor urca […] Acest articol /METEO/ Cer noros și god galben de ceață până la amiază. Câte grade vor fi astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
20 decembrie 2025
18:10
Dan Perciun explică de ce sunt reorganizate școlile mici:„Discuția asta nu este despre bani” # TV Nord
Scopul principal al reorganizării unor școli din Republica Moldova nu este economisirea de fonduri, ci îmbunătățirea calității educației pentru toți copiii. Afirmația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul emisiunii „Alo, TV8”. Oficialul a explicat că schimbarea vizează instituțiile cu un număr redus de elevi, aceștia urmând să fie direcționați către școli mai […] Acest articol Dan Perciun explică de ce sunt reorganizate școlile mici:„Discuția asta nu este despre bani” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
O parte din transporturile de mărfuri din sudul Ucrainei, redirecționate temporar prin Republica Moldova # TV Nord
O parte din fluxurile de transport de mărfuri, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova, în contextul intensificării atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), decizia a fost luată după ce rute logistice importante […] Acest articol O parte din transporturile de mărfuri din sudul Ucrainei, redirecționate temporar prin Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Astăzi, în jurul orei 10:00, poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul R-29. Potrivit informațiilor preliminare, un echipaj de poliție, aflat în misiune de serviciu și cu semnalele luminoase speciale în funcțiune, a fost tamponat de un microbuz. Șoferul acestuia ar fi ieșit pe contrasens, lovind autospeciala de poliție […] Acest articol /FOTO/ Accident rutier la Ceadîr-Lunga. O mașină de poliție implicată a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
În acest episod BIZ TALK, discutăm cu Ciuprina Dumitru, administrator și fondator al pensiunii „La Iepurași”, despre curajul de a începe o afacere și despre ce înseamnă, în realitate, să dezvolți un business în Republica Moldova. Ciuprina povestește cum a luat naștere ideea pensiunii și cum a transformat o inițiativă mică într-un proiect cunoscut. Vorbim […] Acest articol BIZ TALK // Ciuprina Dumitru – fondator și admistrator „La Iepurași” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Atmosfera sărbătorilor de iarnă a fost inaugurată la Președinție, unde președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, a aprins luminițele Pomului de Crăciun. Evenimentul a fost marcat de momente festive dedicate celor mici. Copiii au participat la activități interactive, au confecționat jucării pentru brad și s-au bucurat de un […] Acest articol Pomul de Crăciun de la Președinție a fost inaugurat. Când vizitatorii îl pot admira a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.