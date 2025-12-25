Top 5 trucuri pentru a mânca sănătos la masa de sărbătoare

09:00

Pe 21 decembrie, Republica Moldova va avea parte de cer noros, până la ora 12:00 rămâne valabil codul galben de ceață, anunță meteorologii. Temperaturile vor ajunge în unele regiuni până la +5°C pe timp de zi, iar noaptea coborând până la -2°C. Vândul va sufla slab moderat, din direcția sud-est. În Nord, maximele vor urca […]