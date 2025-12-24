/VIDEO/ O ceată, o tradiție, un sat. „Sofienii” și colinda care ține satul unit de aproape un secol

17:20

Elevii Școlii Profesionale din Cupcini, raionul Edineț, au devenit Moș Nicolae pentru 20 de copii cu nevoi speciale și din familii vulnerabile, organizând un târg caritabil cu produse pregătite chiar de ei. Toți banii adunați în cadrul evenimentului vor fi redirecționați către beneficiari. Elevii spun că au depus mult efort pentru ca micii oaspeți să […]