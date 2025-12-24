Ninsori slabe și ghețuș. Prognoza meteo pentru 24 decembrie

14:40

Sărbătoarea Noului An este tot mai aproape, iar pregătirile de iarnă pot fi observate atât în sate, cât și în orașe. Mulți spun că spiritul sărbătorilor se face simțit prin forfota din jur, brazii împodobiți și pregătirile pentru evenimentele dedicate copiilor „Se simte, sărbătorile se apropie, lumea este în forfotă, se împodobesc brazii. Noi ne […]