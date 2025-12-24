Stop cardio-respirator pe stradă. Intervenție rapidă a echipei SAMU Bălți
TV Nord, 24 decembrie 2025 09:40
Un bărbat de 64 de ani din municipiul Bălți, aflat în stop cardio-respirator, a fost resuscitat cu succes de echipa de asistență medicală urgentă a SAMU Bălți. Potrivit IMSP CNAMUP, cazul a fost înregistrat pe 19 decembrie, la ora 14:17, de către Dispeceratul comun de urgență, fiind încadrat în categoria urgențelor medico-chirurgicale majore – „Cod […]
• • •
Acum 5 minute
10:00
Pentru a spori siguranța pasagerilor și a preveni accidentele rutiere, polițiștii din Bălți au efectuat controale la transportul public și serviciile de taximetrie. Controalele au vizat atât prestatorii de servicii de taximetrie, cât și transportatorii care activează pe rutele regulate din municipiu. Scopul acestor acțiuni a fost prevenirea accidentelor rutiere, respectarea regulilor de circulație, a […]
Acum 30 minute
09:40
Acum 2 ore
08:50
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit. Echipele de muncitori ale întreprinderilor teritoriale S.A. „Drumuri" sunt mobilizate pe traseele naționale, unde desfășoară lucrări de patrulare, combatere a […]
Acum 4 ore
06:20
Pentru intervalul 23 decembrie 2025, ora 20:00 – 24 decembrie 2025, ora 20:00, meteorologii prognozează un cer predominant noros pe întreg teritoriul țării. Pe parcursul nopții, pe arii extinse, iar ziua izolat, sunt așteptate precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare și lapoviță. Izolat, pe drumuri, se va forma ghețuș, ceea ce poate crea dificultăți […]
Acum 24 ore
19:00
O situație de avarie a fost înregistrată la colectorul de canalizare din zona întreprinderii Basarabia-Nord, municipiul Bălți. Incidentul s-a produs în urma prăbușirii unui colector din beton armat, construit la începutul anilor '60. Potrivit autorităților, există riscul unor întreruperi în funcționarea sistemului de canalizare pentru locuitorii cartierelor 5, 6, 7 și 8, dar și pentru […]
16:00
Relațiile ar trebui să fie o sursă de siguranță, creștere și fericire, însă uneori granița dintre iubire și toxicitate devine neclară. Este dificil să accepți că persoana de lângă tine îți poate face rău, mai ales când există sentimente puternice sau o istorie comună la mijloc. Recunoașterea adevărului, oricât de dureros ar fi, reprezintă primul […]
16:00
Sportivii secției de haltere a Școlii Sportive Specializate „Boris Petuhov" din municipiul Bălți au obținut rezultate remarcabile la Turneul Internațional de Haltere „Cupa Moș Nicolae", desfășurat la Botoșani. Halterofilii bălțeni au revenit acasă cu un palmares impresionant de nouă medalii de aur. Participarea sportivilor din Bălți a fost una deosebit de reușită, aceștia demonstrând forță, […]
14:10
Guvernul a aprobat reguli de siguranță pentru operațiunile cu nave vrachier la Giurgiulești # TV Nord
Guvernul a aprobat, astăzi, un set de cerințe și proceduri care stabilesc modul de desfășurare, în condiții de siguranță, a operațiunilor de încărcare și descărcare a navelor de tip vrachier în complexul portuar Giurgiulești. Noile prevederi au drept obiectiv reducerea riscurilor de accidente și protejarea personalului portuar, a navelor și a mărfurilor transportate. Documentul pune […]
12:40
/VIDEO/ ÎM „Direcția Reparații și Construcții Drumuri” Bălți are un nou administrator interimar # TV Nord
Întreprinderea Municipală „Direcția Reparații și Construcții Drumuri" (DRCD) Bălți are un nou administrator interimar. Consilierii municipali au aprobat, în ședința de astăzi, ca Serghei Rubțov să exercite funcția de administrator interimar al întreprinderii. Numirea vine după ce, la ședința precedentă a Consiliului Municipal Bălți, Cristina Sochircă și-a depus cererea de demisie. Decizia survine după o […]
11:50
Un nou model de permis de conducere va fi pus în circulație în Republica Moldova în anul 2026. Potrivit autorităților, permisele de conducere aflate deja în circulație vor rămâne valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea. Noul document a fost elaborat și aprobat în cadrul Programului de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii […]
11:30
/ANALIZĂ/ Copiii și kilogramele în plus. Povestea alarmantă a obezității infantile în Republica Moldova # TV Nord
În Republica Moldova se raportează o creștere constantă a numărului de copii care se prezintă la consultații cu semne evidente de exces ponderal. Potrivit specialiștilor, tot mai mulți minori ajung în pragul obezității încă de la vârste mici, iar acest lucru nu mai reprezintă o excepție, ci o tendință clară observată în practica medicală de […]
10:20
Prima ninsoare din această iarnă a adus emoții pozitive în rândul locuitorilor municipiului Bălți „Este o senzație de o adevărată sărbătoare, bucurie, pentru că noi totuși dorim zăpadă, la noi în Moldova zăpadă demult nu a fost, întotdeauna este o dispoziție pozitivă, întotdeauna suntem bucuroși, îndeosebi copiii noștri." „Vine iarna cum se spune, este foarte […]
10:10
Salvatorii din nordul țării au intervenit în după-amiaza zilei de 22 decembrie 2025 în urma unui accident rutier produs în apropierea satului Nicoreni, raionul Drochia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:55. Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de model Nissan Primera s-a tamponat frontal cu un alt autovehicul de model Ford Transit. […]
Ieri
09:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme, cod 3 MD IL 017, produse de SRL „ADALVA". În produsele respective a fost depistată prezența reziduurilor de medicamente de uz veterinar, mai exact antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostaticelor. În urma monitorizării stricte efectuate […]
22 decembrie 2025
18:10
/Adevărul din comentarii/ Cum căderea dronelor rusești a devenit teren pentru manipulare și dezinformare în online # TV Nord
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: Atacurile cu drone din sudul Ucrainei se resimt tot mai des și în Republica Moldova. În ultima perioadă, drone au fost semnalate în apropierea punctelor Palanca și Tudora, iar traficul spre Odesa a fost blocat după un atac asupra localităților Maiaki–Udobnoe. Informațiile au fost confirmate oficial, însă pe rețelele sociale […]
16:10
Comunitatea poloneză din localitatea Stîrcea, raionul Glodeni, a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Localnicii așteaptă cu nerăbdare Crăciunul, păstrând vii tradițiile moștenite din generație în generație – colindatul, masa festivă și spiritul de unitate. „Este o experiență foarte bună, noi în fiecare an ne întâlnim cu oamenii și le aducem emoția acestor sărbători, este […]
16:00
Angajații Primăriei municipiului Edineț au fost evacuați, astăzi, din sediul instituției, după recepționarea unei alerte cu bombă. Potrivit informațiilor preliminare, alerta s-a dovedit a fi falsă. După verificările efectuate de serviciile specializate, angajații au revenit la locurile de muncă, iar activitatea instituției a fost reluată în condiții normale. Autoritățile urmează să identifice persoana care a […]
15:10
Pompierii Detașamentului Orăștie au intervenit de urgență cu 2 autospeciale de stingere și cu o ambulanță SMURD la un incendiu izbucnit într-o casă din Geoagiu, potrivit mediafax.ro. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar echipajul SMURD a intervenit pentru acordarea primul ajutor medical copilului de 5 luni care avea arsuri pe aproximativ 65% […]
14:30
Copiii și adulții cu nevoi speciale pot beneficia de servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală, în condiții de staționar, în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică specializat, anunță Ministerul Sănătății. Potrivit autorităților, pe parcursul acestui an, 89 de adulți și 155 de copii au beneficiat deja de tratament stomatologic gratuit, costurile fiind acoperite integral de […]
13:10
Polițiștii Secției Investigații Infracțiuni din cadrul Inspectoratului de Poliție Drochia au desfășurat percheziții la domiciliile a șapte persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani, vizate în dosare ce țin de consumul și comercializarea substanțelor narcotice, precum și deținerea ilegală de arme și muniții. Acțiunile au fost realizate în baza informațiilor operative acumulate […]
12:40
În dimineața zilei de 22 decembrie 2025, pompierii din capitală au fost alertați pentru a lichida un incendiu izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu", situat pe strada Titulescu, nr. 18 din municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43. La fața locului au fost îndreptate cinci echipaje de pompieri și […]
10:50
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va petrece încă 30 de zile în penitenciar, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis luni, 22 decembrie, prelungirea măsurii de arest preventiv. Instanța a admis integral demersul procurorilor anticorupție, iar fostul politician va rămâne în detenție până pe 23 ianuarie 2026, scrie moldova1.md. Potrivit încheierii judecătorești, termenul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
Poliția a fost sesizată despre producerea unui accident rutier în sectorul Rîșcani al capitalei, ieri, 21 decembrie. Oamenii legii au stabilit că în accident a fost implicat un automobil Volkswagen, condus de un bărbat, care a lovit un Jaguar parcat, după care a părăsit locul accidentului. În urma măsurilor operative întreprinse, cu suportul societății civile, […]
21 decembrie 2025
16:50
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării oficialului român la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Agenda vizitei include întrevederi […]
13:50
Comunitatea științifică din Republica Moldova a fost omagiată astăzi în cadrul Galei Cercetătorilor 2025, un eveniment tradițional, organizat de Ministerul Educației și Cercetării. 53 de cercetători au fost distinși cu diploma Guvernului și diploma MEC. „Cercetarea este o muncă de echipă, de durată, care cere rigoare, curaj și multă perseverență. Prin deciziile pe care le-am […]
12:10
Crăciunul pe stil nou ar putea aduce zăpadă în Republica Moldova. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pe 25 decembrie se așteaptă lapoviță ușoară, iar temperaturile maxime pot ajunge până la -2 grade Celsius. Contactat de TV8.md, șeful direcției prognoze meteo Ghenadie Roșca, a confirmat că sunt șanse mari pentru precipitații pe 25 decembrie, menționând că […]
10:50
Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai „scurtă" din an, sunt cele mai puţine ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de întuneric, scrie hotnews.ro. Solstiţiile (când ziua este cea mai scurtă – sau cea mai lungă, în cazul solstiţiului de vară), […]
09:00
Pe 21 decembrie, Republica Moldova va avea parte de cer noros, până la ora 12:00 rămâne valabil codul
20 decembrie 2025
18:10
Dan Perciun explică de ce sunt reorganizate școlile mici:„Discuția asta nu este despre bani” # TV Nord
Scopul principal al reorganizării unor școli din Republica Moldova nu este economisirea de fonduri, ci îmbunătățirea calității educației pentru toți copiii. Afirmația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, în cadrul emisiunii „Alo, TV8”. Oficialul a explicat că schimbarea vizează instituțiile cu un număr redus de elevi, aceștia urmând să fie direcționați către școli mai […] Acest articol Dan Perciun explică de ce sunt reorganizate școlile mici:„Discuția asta nu este despre bani” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:50
O parte din transporturile de mărfuri din sudul Ucrainei, redirecționate temporar prin Republica Moldova # TV Nord
O parte din fluxurile de transport de mărfuri, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova, în contextul intensificării atacurilor Federației Ruse asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei. Potrivit unui comunicat al Centrului Național de Management al Crizelor (CNMC), decizia a fost luată după ce rute logistice importante […] Acest articol O parte din transporturile de mărfuri din sudul Ucrainei, redirecționate temporar prin Republica Moldova a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Astăzi, în jurul orei 10:00, poliția din Ceadîr-Lunga a fost sesizată despre producerea unui accident rutier pe traseul R-29. Potrivit informațiilor preliminare, un echipaj de poliție, aflat în misiune de serviciu și cu semnalele luminoase speciale în funcțiune, a fost tamponat de un microbuz. Șoferul acestuia ar fi ieșit pe contrasens, lovind autospeciala de poliție […] Acest articol /FOTO/ Accident rutier la Ceadîr-Lunga. O mașină de poliție implicată a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:10
În acest episod BIZ TALK, discutăm cu Ciuprina Dumitru, administrator și fondator al pensiunii „La Iepurași”, despre curajul de a începe o afacere și despre ce înseamnă, în realitate, să dezvolți un business în Republica Moldova. Ciuprina povestește cum a luat naștere ideea pensiunii și cum a transformat o inițiativă mică într-un proiect cunoscut. Vorbim […] Acest articol BIZ TALK // Ciuprina Dumitru – fondator și admistrator „La Iepurași” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Atmosfera sărbătorilor de iarnă a fost inaugurată la Președinție, unde președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, alături de angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, a aprins luminițele Pomului de Crăciun. Evenimentul a fost marcat de momente festive dedicate celor mici. Copiii au participat la activități interactive, au confecționat jucării pentru brad și s-au bucurat de un […] Acest articol Pomul de Crăciun de la Președinție a fost inaugurat. Când vizitatorii îl pot admira a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Atenționare de călătorie la PTF Palanca. MAE recomandă evitarea zonei de frontieră cu Ucraina # TV Nord
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii Republicii Moldova care intenționează să se deplaseze în zona Punctului de Trecere a Frontierei Palanca, la granița cu Ucraina. Potrivit MAE, avertizarea este bazată pe informațiile furnizate de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și vizează situația de securitate din regiune. Autoritățile atrag […] Acest articol Atenționare de călătorie la PTF Palanca. MAE recomandă evitarea zonei de frontieră cu Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:10
Vremea se menține predominant norosă pe parcursul zilei de 20 decembrie. În orele nocturne și dimineața, se va forma ceață. Vântul va sufla slab, iar pe parcursul zilei va bate din sectorul sud-est. Din punct de vedere termic, valorile se vor situa în jurul mediilor specifice perioadei: Fii mai aproape de echipa TVN.md. Vino pe […] Acest articol Cer variabil și ceață dimineața. Prognoza meteo pentru 20 decembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
19 decembrie 2025
18:00
/VIDEO/ Lupta pentru biserica din Grinăuți se adâncește. Constantin Turtureanu, somat să părăsească casa parohială # TV Nord
Lupta pentru lăcașul de cult din satul Grinăuți, raionul Rîșcani, ia o nouă amploare. De această dată, preotului Constantin Turtureanu i-a fost transmisă o somație oficială, prin care i se solicită eliberarea casei parohiale. Solicitanții motivează cererea prin retragerea recunoașterii canonice, refuzul repetat de a elibera imobilul și invocarea tulburării păcii comunității. În replică, preotul […] Acest articol /VIDEO/ Lupta pentru biserica din Grinăuți se adâncește. Constantin Turtureanu, somat să părăsească casa parohială a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
17:20
/VIDEO/ Bucurie în ajun de sărbători. Elevii din Cupcini, alături de copiii cu nevoi speciale # TV Nord
Elevii Școlii Profesionale din Cupcini, raionul Edineț, au devenit Moș Nicolae pentru 20 de copii cu nevoi speciale și din familii vulnerabile, organizând un târg caritabil cu produse pregătite chiar de ei. Toți banii adunați în cadrul evenimentului vor fi redirecționați către beneficiari. Elevii spun că au depus mult efort pentru ca micii oaspeți să […] Acest articol /VIDEO/ Bucurie în ajun de sărbători. Elevii din Cupcini, alături de copiii cu nevoi speciale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:40
Pofta de dulce apare mereu când nu avem timp sau energie pentru rețete complicate. Din fericire, există deserturi rapide care se prepară în câteva minute și oferă un rezultat delicios, fără efort. Mai jos găsești cinci idei simple, folosind ingrediente ușor de găsit, perfecte pentru orice moment al zilei. 1. Mug Cake cu ciocolată Mug […] Acest articol Top 5 deserturi rapide și delicioase, gata în 15 minute a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Inspectorii de mediu din municipiul Bălți au depistat, pe parcursul săptămânii, mai multe încălcări ale legislației privind protecția mediului, în urma unor controale desfășurate în teritoriu. Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în urma verificărilor au fost întocmite procese-verbale de contravenție, iar persoanele responsabile au fost sancționate conform prevederilor legale. Astfel, o persoană fizică a fost […] Acest articol /FOTO/ Amenzi aplicate la Bălți pentru încălcări de mediu a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pentru mai multe zone ale Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă începând cu 19 decembrie, ora 17:00, și se va menține până la 20 decembrie, ora 11:00. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat se va forma ceață densă, iar vizibilitatea va scădea până la 200 de metri […] Acest articol Avertizare meteo: Cod galben de ceață în majoritatea raioanelor din țară a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Traversarea podului Maiaki–Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone produs pe teritoriul Ucrainei. În acest context, autoritățile de frontieră au instituit restricții temporare de circulație la punctele de trecere a frontierei din estul Republicii Moldova. În prezent, la PTF „Palanca–Maiaki–Udobnoe” și PTF „Tudora–Starokazacie” se efectuează procesarea persoanelor și a mijloacelor […] Acest articol Restricții la frontieră după un nou atac cu drone în Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:20
Documentarul, realizat în cadrul proiectului „Inițiativa de educație media și informațională (MILI) în Republica Moldova”, urmărește impactul campaniilor de dezinformare asupra cetățenilor și soluțiile construite la nivel local prin educație media. Filmul spune povestea a trei protagoniști care răspund activ acestor provocări. Ciprian, tânăr din satul Șuri, raionul Drochia, și Vladimira, tânăra din satul Larga, […] Acest articol /VIDEO/ Cum recunoaștem dezinformarea și cum o combatem, împreună? a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
12:20
/VIDEO/ Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae. Pentru ce se roagă astăzi enoriașii # TV Nord
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății. La Bălți, bisericile au fost pline de credincioși veniți să se roage pentru sănătate, pace, liniște în familie și ocrotirea copiilor. „Pentru mine și familia mea, în genere religia este foarte importantă. Sărbătoarea de astăzi […] Acest articol /VIDEO/ Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae. Pentru ce se roagă astăzi enoriașii a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:50
Situația la punctele de trecere a frontierei Palanca–Maiaki–Udobnoe și Tudora–Starokazacie rămâne tensionată, în contextul atacurilor cu drone produse în cursul nopții pe teritoriul Ucrainei, care au afectat infrastructura rutieră din proximitatea frontierei cu Republica Moldova. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, la această oră, tabăra mobilă temporară instalată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în […] Acest articol Care este situația la Palanca și Tudora după atacurile cu drone din Ucraina a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:40
Votul de neîncredere față de Ghenadie Șmulschii rămâne valabil. Curtea de Apel Nord s-a pronunțat # TV Nord
Curtea de Apel Nord a respins apelul Primarului municipiului Bălți și de viceprimarul Ghenadie Șmulschii, menținând decizia Consiliului municipal Bălți privind exprimarea votului de neîncredere față de acesta. Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Nord a decis respingerea apelului formulat de Primăria municipiului Bălți, menținând hotărârea Judecătoriei Bălți, sediul central, din […] Acest articol Votul de neîncredere față de Ghenadie Șmulschii rămâne valabil. Curtea de Apel Nord s-a pronunțat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:50
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import, după depistarea unor depășiri ale limitelor maxime admise de pesticide periculoase pentru sănătatea umană. Este vorba despre 7500 kg de mărar, 7500 kg de pătrunjel și 171,36 kg de „Ceai negru”, echivalentul a 4032 de pliculețe a […] Acest articol /VIDEO/ ANSA a distrus loturi de mărar, pătrunjel și ceai neconforme a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
08:30
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată în dimineața zilei de astăzi, la ora 04:10, ca urmare a unui nou atac cu drone, potrivit informațiilor comunicate de autoritățile ucrainene. Pentru a asigura siguranța cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasează în direcția Odessa sunt redirecționate și întoarse pe teritoriul Republicii Moldova. În acest context, activitatea […] Acest articol Trafic blocat spre Odessa: atac cu drone la Maiaki-Udobnoe a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
07:20
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, cunoscut drept „făcător de minuni”. Cu acest prilej, în toate lăcașele sfinte din țară sunt oficiate slujbe speciale dedicate unuia dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății. Ziua de 19 decembrie este cunoscută în popor și sub denumirea de Moș Nicolae, fiind însoțită […] Acest articol Sfântul Nicolae, ocrotitorul copiilor, este sărbătorit astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18 decembrie 2025
16:50
Trei primari de pe listele LOC acuză presiuni și intimidări din partea instituțiilor statului # TV Nord
Trei primari membri ai mișcării social-politice Liga Orașelor și Comunelor acuză instituțiile statului de tentative de intimidare și presiuni, pentru a-i reduce la tăcere aleșii locali vocali. Aceștia anunță că vor contesta în instanță toate actele pe care le consideră abuzive și vor continua să ceară modificări legislative. Edilii avertizează că astfel de practici afectează […] Acest articol Trei primari de pe listele LOC acuză presiuni și intimidări din partea instituțiilor statului a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
Încă un drum local din nordul țării a fost modernizat pentru siguranța și confortul comunității. Este vorba despre strada centrală din satul Șaptebani, raionul Rîșcani, reabilitată datorită Programului „Europa este aproape”. Localitatea Șaptebani a făcut un pas important în dezvoltare odată cu finalizarea proiectului „Reparația străzii 31 August”. Lucrările, realizate în perioada septembrie–noiembrie 2025, au […] Acest articol /FOTO/ Strada centrală din Șaptebani, reabilitată prin Programul „Europa este aproape” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
