Stop cardio-respirator pe stradă. Intervenție rapidă a echipei SAMU Bălți

07:20

Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, cunoscut drept „făcător de minuni". Cu acest prilej, în toate lăcașele sfinte din țară sunt oficiate slujbe speciale dedicate unuia dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății. Ziua de 19 decembrie este cunoscută în popor și sub denumirea de Moș Nicolae, fiind însoțită […]