Scutiri de taxe pentru importul mașinilor, în cazul unor moldoveni care revin din diaspora. 90 de deputați au susținut proiectul
NewsMaker, 29 decembrie 2025 14:50
Moldovenii care revin în țară vor putea fi scutiți de taxe la importul automobilelor, dacă vehiculele au o vechime de până la 10 ani, o valoare de până la 550 000 de lei și capacitatea cilindrică de până la 3 000 cm³. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectură […]
• • •
Acum 5 minute
15:10
„Majoritatea să rămână cu 49 de deputați – unicul amendament real”: Usatîi, după ce PAS a respins toate inițiativele opoziției. Reacția lui Grosu # NewsMaker
Deputatul fracțiunii „Partidul Nostru", Renato Usatîi, s-a arătat nemulțumit de faptul că majoritatea parlamentară a votat împotriva unui amendament propus de formațiunea sa, menționând că „majoritatea refuză tot". Totodată, i-a reproșat președintelui Legislativului că deputații partidului de guvernare nici nu ar asculta propunerile opoziției, adăugând că „unicul amendament real pentru 2026" este „ca majoritatea să […]
Acum 30 minute
14:50
Acum 2 ore
14:10
Ex-președintele legislativului din Găgăuzia a fost localizat. Declarația ministrului de Interne # NewsMaker
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, după ce a fost condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare, s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene. Informația a fost confirmată pentru presă de către Ministra Afacerilor Interne, , Daniella Misail-Nichitin, înainte de ședința Guvernului. „Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica […]
13:30
Perciun, amenințat cu judecata de un jurnalist: „Greu de înțeles cum un ministru al Educației își permite asemenea limbaj” # NewsMaker
Ministrul Educației, Dan Perciun, ar putea fi acționat în judecată, după o reacție publicată pe 28 decembrie pe rețelele de socializare, în care a comentat informații apărute „pe surse" pe Telegram. Jurnalistul Dumitru Cîrîcu, autor al unuia dintre canalele de Telegram vizate de ministru, a anunțat pe 29 decembrie că intenționează să depună o cerere […]
13:20
Granturi de până la 1,5 mln lei pentru întreprinderile mici și mijlocii care vor investi în eficiența energetică # NewsMaker
Întreprinderile mici și mijlocii care vor investi în tehnologii eficiente, soluții de energie regenerabilă sau eficiență energetică vor putea beneficia de granturi de până la 1,5 milioane de lei. Se întâmplă după ce Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței din 28 decembrie, semnarea Acordului de grant dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului și Agenția […]
13:20
Deputatul Renato Usatîi, lider al formațiunii „Partidul Nostru", neagă că ar discrimina comunitatea LGBTQ+ și că ar avea un discurs de ură. Comentariul a fost făcut pentru NewsMaker, înaintea ședinței plenare a Parlamentului din 29 decembrie, după ce la poliție a fost depusă o plângere împotriva formațiunii, pentru „discurs care instigă la violență și la […]
Acum 4 ore
12:40
(FOTO) Copaci doborâți, balcon în pericol de prăbușire, acoperișul unui bloc distrus parțial. Vântul a provocat pagube în Moldova # NewsMaker
Mai mulți arbori au căzut în Chișinău, în curțile oamenilor, dar și pe carosabil. În mai multe raioane, inclusiv pe traseele naționale, ramuri și copaci au căzut peste firele electrice. La Chișinău, balconul unui bloc de locuit prezenta un pericol de prăbușire. La Comrat, aproximativ 30% din acoperișul unui bloc locativ a fost smuls și […]
12:20
Zbor Ryanair către Tenerife, întrerupt din cauza unor turbulențe severe. Pasageră rănită: „Ceva ce vezi într-un film de groază” # NewsMaker
Un avion Ryanair, care opera un zbor pe ruta Birmingham – Tenerife pe 28 decembrie, a fost nevoit să revină la sol, de unde plecase, din cauza unor turbulențe severe în spațiul aerian al Franței. Aeronava a reușit să aterizeze în siguranță, însă incidentul a provocat rănirea unor pasageri, relatează Birmigham Live. Avionul, un Boeing […]
11:50
Distracția periculoasă a unor minori pe acoperișul unui bloc de la Botanica. Poliția va investiga cazul # NewsMaker
Un grup de adolescenți a fost surprins pe acoperișul unui bloc de locuințe din sectorul Botanica al capitalei, în plină ninsoare și Cod galben de vânt puternic. Tinerii s-au jucat cu zăpada și au construit un om de zăpadă, ignorând riscurile. Incidentul a avut loc în noaptea de 28 spre 29 decembrie, aproape de miezul […]
11:40
Complice la o crimă a tatălui său? Fiul principalului bănuit din Beriozchi – reținut în timp ce încerca să părăsească Moldova # NewsMaker
Fiul principalului bănuit în cazul infracțiunilor din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, a fost reținut de oamenii legii în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova. Informația a fost comunicată pe 29 decembrie de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit instituției, se bănuiește că acesta a fost complice la o crimă care ar fi fost […]
Acum 6 ore
11:10
Dodon vrea o rezoluție în sprijinul planului de pace al lui Trump. Grosu: „Să propună către Putin să înceteze a mai omorî oameni în Ucraina” # NewsMaker
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul PSRM, Igor Dodon, a propus adoptarea unei rezoluții parlamentare în sprijinul „planului de pace al lui Donald Trump", subliniind necesitatea unei poziții clare a Chișinăului în contextul discuțiilor internaționale privind pacea în regiune. Inițiativa a fost anunțată într-o postare pe Facebook, unde Dodon a criticat lipsa de reacție […]
11:10
Constantinov, de negăsit, după 4 zile de la condamnare. Grosu: „Cât mai au până o să-l găsească?” # NewsMaker
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare pentru delapidare și abuz în serviciu, este în continuare căutat de organele de drept. Informația a fost confirmată pe 29 decembrie de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul a criticat, într-o reacție pentru NewsMaker, modul în care autoritățile […]
11:10
Deputata Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Anastasia Nichita, a spus că încă analizează dacă rămâne în politică sau se întoarce la sport. „La începutul anului 2026, cred că voi avea o decizie finală", a precizat Nichita. Pe 29 decembrie, înainte de ședința Parlamentului, NewsMaker a întrebat-o pe Anastasia Nichita dacă a luat o […]
11:10
Mastercard extinde serviciul „Cash la casă”: acum numerarul poate fi retras la plata cu cardul și la stațiile PECO Avante # NewsMaker
Mastercard, companie globală de tehnologie în domeniul plăților, împreună cu maib, liderul sectorului bancar din Republica Moldova, au lansat serviciul „Cash la casă" în rețeaua stațiilor de alimentare Avante. Serviciul le permite clienților Avante ca, la achitarea cumpărăturilor cu un card Mastercard®, să retragă numerar direct la casă — fără a fi nevoie să caute […]
10:20
Eleva de 13 ani agresată: școala din raionul Ialoveni va elabora „planuri de protecție și prevenție”. Ce spune ministra protecției sociale # NewsMaker
Instituția de învățământ din raionul Ialoveni, unde studiază fata de 13 ani care a fost agresată de două minore, va trebui să elaboreze și să prezinte un plan de intervenție în raport cu victima. Informația a fost comunicată de Consiliul raional Ialoveni în seara zilei de 28 decembrie. Potrivit Consiliului, instituția trebuie să prezinte și […]
10:20
Zboruri întârziate și anulate pe aeroportul din Chișinău, din cauza condițiilor meteo. Cursele afectate # NewsMaker
Mai multe curse aeriene în și dinspre Chișinău au întârzie sau au fost anulate în ultimele două zile, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit datelor Aeroportului Internațional Chișinău, sunt afectate atât decolările, cât și sosirile. Luni, 29 decembrie, trei zboruri din și spre Chișinău au fost anulate din cauza vremii. Este vorba despre cursele din […]
10:10
„Colegii mei se îndreaptă acum ca să-i coboare”. Informații de ultimă oră despre moldovenii blocați în munți # NewsMaker
În acest moment, o echipă de salvatori montani din cadrul Salvamont Argeș se îndreaptă spre Refugiul Călțun, din Munții Făgăraș, pentru a-i evacua pe cei patru turiști din Republica Moldova, care au rămas blocați în zonă, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de către Cristian Toma, șeful Serviciului Public Județean […]
09:20
Trump și Zelenski, după negocieri: planul de pace este convenit în proporție de „90–95%” # NewsMaker
Președinții SUA și ai Ucrainei, Donald Trump și Vladimir Zelenski, după trei ore de negocieri în Florida, au declarat că au realizat progrese semnificative pe calea păcii cu Rusia. Totuși, problema principală rămâne nerezolvată: Putin cere Donbasul, Zelenski se opune, iar Trump insistă asupra unei înțelegeri. De această dată, Trump și Zelenski vorbesc despre câteva […]
Acum 8 ore
08:10
Persoane din Republica Moldova, blocate în Munții Făgăraș: ce spune Inspectoratul pentru Situații de Urgență din România # NewsMaker
Un grup de patru persoane din Republica Moldova se află blocat în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș, România. Informația a fost comunicată în seara zilei de 28 decembrie de către Salvamont Argeș, care a menționat că intervenția de evacuare nu a fost posibilă duminică, din cauza unei avertizări meteo de cod roșu de vreme extremă. […]
Acum 24 ore
17:50
Elevă din Ialoveni, la spital: ar fi fost agresată de două minore; Ministerul Educației s-a autosesizat # NewsMaker
După ce presa a scris că o elevă în clasa a VII-a dintr-o localitate din raionul Ialoveni a suferit răni grave și a ajuns la spital, după ce a fost agresată de două adolescente de aproximativ 15 ani, Ministerul Educației a anunțat că s-a autosesizat. Potrivit ministerului, incidentul a avut loc în afara instituției de […]
16:40
„Este regretabil”. Ministrul Educației, reacție la informațiile despre „următorul rector” al USM # NewsMaker
Canale de Telegram și liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, au scris că un secretar de stat al Ministerului Educației ar putea fi următorul rector al Universității de Stat din Moldova (USM), după expirarea mandatului actualului conducător. Totodată, potrivit lui Galbur, „următorul rector va avea misiunea de a pregăti USM pentru fuzionarea cu UTM". În […]
Ieri
14:00
Programul evenimentelor din PMAN pentru seara de Revelion: artiști și… focuri de artificii # NewsMaker
Primăria Chișinău a publicat programul evenimentelor din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) dedicate Revelionului. Pentru seara de miercuri, 31 decembrie 2025, autoritățile capitalei promit „un concert de excepție și un spectacol de focuri de artificii". Printre artiștii care vor urca pe scenă se numără formația „Zdob și Zdub", Zinaida Julea, Frații Advahov, Ion Suruceanu și […]
12:50
Brigitte Bardot, legendă a cinematografiei franceze, a decedat la vârsta de 91 de ani. Despre decesul actriței a anunțat Fundația Brigitte Bardot, relatează BBC. „Fundația Brigitte Bardot anunță cu profundă tristețe decesul fondatoarei și președintei sale, doamna Brigitte Bardot, actriță și cântăreață de renume mondial, care a ales să renunțe la cariera sa prestigioasă pentru […]
12:00
Vânt puternic în toată Moldova: copaci doborâți; postul vamal „Molovata” și-a suspendat temporar activitatea # NewsMaker
Din cauza vântului puternic, postul vamal de tip debarcader „Molovata" și-a întrerupt temporar activitatea. Totodată, rafalele au dus la căderea unor arbori în curțile oamenilor, dar și pe carosabil. Întreaga țară se află sub cod galben din cauza vântului puternic, iar autoritățile au venit cu recomandări pentru populație. În dimineața zilei de 28 decembrie, Serviciul Vamal […]
11:20
Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă. Informația a fost comunicată pe 28 decembrie de Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit instituției, noaptea trecută, muncitorii rutieri au desfășurat lucrări de combatere a lunecușului, fiind răspândite peste 600 de tone de sare tehnică și peste 22 de tone de material antiderapant. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) […]
10:10
Un incendiu a afectat acoperișul a cinci locuințe dintr-un complex de tip "town house" din Chișinău. La fața locului au intervenit 50 de salvatori și pompieri, în noaptea de 28 decembrie. Incendiul a izbucnit într-un complex locativ de pe strada Măcieșilor nr.19. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Serviciul 112 a fost alertat […]
09:30
Doi tineri de 23 și 24 de ani au decedat într-un accident rutier pe bulevardul Dacia din Chișinău. Accidentul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Mașina în care se aflau a lovit un evacuator parcat pe marginea carosabilului. Accidentul a fost raportat de poliție la ora 00:14. „Conform informațiilor preliminare, un Volkswagen, […]
27 decembrie 2025
17:30
Vlad Filat, fost prim-ministru și lider al Partidului Liberal Democrat din Moldova, a venit cu o reacție după ce a fost anunțat în căutare internațională în urma unei condamnări în Franța într-un dosar de corupție. Politicianul a spus că a contestat decizia judecătorească și că până la epuizarea tuturor căilor de atac, cauza penală „nu […]
15:40
O mașină s-a tamponat într-un copac la Ceadîr-Lunga. Șoferul, în vârstă de 20 de ani, a decedat pe loc # NewsMaker
Un automobil, în care se aflau trei persoane, s-a tamponat într-un copac la Ceadîr-Lunga, pe 27 decembrie. În urma impactului, șoferul vehiculului, în vârstă de 20 de ani,
15:20
Decanul FRIȘPA critică absorbția universității din Cahul de către UTM: „Nu mai contează nici argumentele, nici bunul simț” # NewsMaker
Decanul Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (FRIȘPA) a USM, Alexandru Solcan, a publicat pe 27 decembrie un mesaj în care a criticat proiectul hotărârii de Guvern privind absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). El consideră că scopul reorganizării este, de fapt, acordarea […] The post Decanul FRIȘPA critică absorbția universității din Cahul de către UTM: „Nu mai contează nici argumentele, nici bunul simț” appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
VIDEO „Scopul – să ies la plimbare fără mama”. Cum s-au confruntat adolescenți cu dizabilități cu indiferența autorităților # NewsMaker
Gropi, crăpături mari și crengi uscate — așa arată drumul din apropierea casei în care locuiește Nichita Socolov, un tânăr cu nevoi speciale. În septembrie 2014, el s-a adresat serviciilor municipale, solicitând asigurarea accesului la propria scară. Răspunsuri există, ajutor — nu. Despre problemă s-a aflat datorită fostului coleg de clasă al tânărului, Nichita Dușac, […] The post VIDEO „Scopul – să ies la plimbare fără mama”. Cum s-au confruntat adolescenți cu dizabilități cu indiferența autorităților appeared first on NewsMaker.
13:20
Israelul devine prima țară din lume care recunoaște oficial Somaliland ca stat independent # NewsMaker
Israelul a recunoscut oficial Somaliland, o republică autoproclamată din Africa de Est care s-a separat de Somalia în urmă cu peste 30 de ani. Este prima țară din lume care recunoaște ca stat independent. Pe 26 decembrie, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, ministrul israelian de Externe, Gideon S’aar, și președintele Somalilandului, Abdirahman Mohamed Abdullahi, au semnat […] The post Israelul devine prima țară din lume care recunoaște oficial Somaliland ca stat independent appeared first on NewsMaker.
11:50
Vlad Filat, condamnat la 2 ani de închisoare în Franța, a fost dat în căutare internațională # NewsMaker
Biroul Central Internațional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internațional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat recent în Franța la 2 ani de închisoare. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției pentru ZdG. Potrivit Constituției, cetățenii Republicii Moldova […] The post Vlad Filat, condamnat la 2 ani de închisoare în Franța, a fost dat în căutare internațională appeared first on NewsMaker.
11:40
11:10
Oamenii legii examinează versiunea în care ex-președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar ascunde în regiunea transnistreană. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, pentru TV8. Ieri, 26 decembrie, Judecătoria Comrat l-a condamnat pe Constantinov la 12 ani de închisoare într-un dosar de […] The post Dmitri Constantinov s-ar ascunde în regiunea transnistreană? Ce spune șeful poliției appeared first on NewsMaker.
10:20
Consilierul lui Ceban, după ce primarul a fost huiduit la un concert: „Haideți să fim oameni” # NewsMaker
Consilierul primarului capitalei, Victor Pruteanu, a publicat pe 26 decembrie o reacție la incidentul în care Ion Ceban a fost huiduit în timpul unui concert la Arena Chișinău, în ajunul Crăciunului. El consideră că reacția publicului a fost „o dovadă de lipsă de respect”. Totodată, Pruteanu a acuzat partidul de guvernământ că ar fi promovat […] The post Consilierul lui Ceban, după ce primarul a fost huiduit la un concert: „Haideți să fim oameni” appeared first on NewsMaker.
09:20
NM Espresso: Konstantinov a fost dat în căutare, angajările în sectorul public vor fi puse pe «pauză», în seara de Anul Nou va fi ger # NewsMaker
Cetățenia Republicii Moldova: reguli noi Obținerea cetățeniei Republicii Moldova va deveni mai dificilă — a intrat în vigoare noua lege a cetățeniei, precum și regulamentul privind procedura de dobândire și pierdere a acesteia. NM a explicat cine poate pretinde la cetățenia moldovenească și ce condiții trebuie îndeplinite pentru a o obține. Dosarul Konstantinov: sentință, dare în căutare […] The post NM Espresso: Konstantinov a fost dat în căutare, angajările în sectorul public vor fi puse pe «pauză», în seara de Anul Nou va fi ger appeared first on NewsMaker.
26 decembrie 2025
19:40
Stayerul moldovean Maxim Răilean a obținut medalia de argint la semimaratonul desfășurat în orașul Cittadella, Italia. Sportivul a trecut linia de finiș pe locul doi, cu timpul de 1 oră, 4 minute și 43 de secunde, acesta fiind cel mai bun rezultat al său din actualul sezon competițional. La startul cursei, Răilean a concurat alături […] The post Maxim Răilean, argint la semimaratonul din Italia, cu record personal al sezonului appeared first on NewsMaker.
18:00
Obiect zburător detectat de radarele Ucrainei în nordul Moldovei. Chișinăul: era un balon cu aer cald # NewsMaker
Poliția de Frontieră a anunțat că, pe 26 decembrie, a fost informată de autoritățile ucrainene că radarele lor au detectat un obiect zburător care a survolat spațiul aerian din nordul Republicii Moldova. Instituția de la frontieră a adăugat că Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a informat ulterior că „obiectul zburător s-a dovedit a fi […] The post Obiect zburător detectat de radarele Ucrainei în nordul Moldovei. Chișinăul: era un balon cu aer cald appeared first on NewsMaker.
17:40
16 decese și sute de cazuri de leziuni grave în închisorile din Moldova. Datele Avocatului Poporului pentru 2025 # NewsMaker
În 2025, în penitenciarele din Republica Moldova au fost înregistrate 16 decese, comparativ cu 24 în 2024, majoritatea din cauze naturale, fără semne de violență. Totodată, au fost raportate peste 1.000 de cazuri de leziuni grave, 84 de automutilări critice și 456 de refuzuri de hrană, evidențiind niveluri ridicate de suferință fizică și psihică în […] The post 16 decese și sute de cazuri de leziuni grave în închisorile din Moldova. Datele Avocatului Poporului pentru 2025 appeared first on NewsMaker.
17:30
Fosta „viceministră a Educației” de la Tiraspol, care și-a susținut teza de doctorat la Chișinău, a rămas fără titlul științific # NewsMaker
Fosta așa-numită „viceministră a Educației” de la Tiraspol, Svetlana Turceac, care și-a susținut teza de doctorat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, a rămas fără titlul de științific. Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a adoptat o decizie prin care a refuzat confirmarea titlului de […] The post Fosta „viceministră a Educației” de la Tiraspol, care și-a susținut teza de doctorat la Chișinău, a rămas fără titlul științific appeared first on NewsMaker.
17:10
Un an fără angajări în sectorul bugetar: peste 16 mii de posturi ar putea rămâne vacante (DOC) # NewsMaker
Guvernul ar putea pune „pauză”, pentru un an, pe angajările în sectorul bugetar. Un proiect în acest sens, elaborat de Ministerul Finanțelor, urmează să fie examinat în ședința Cabinetului de miniștri de luni, 29 decembrie. Dacă va fi aprobat, instituțiile publice nu vor mai putea ocupa funcțiile vacante existente. În total, peste 16.900 de posturi […] The post Un an fără angajări în sectorul bugetar: peste 16 mii de posturi ar putea rămâne vacante (DOC) appeared first on NewsMaker.
16:50
„Laundromat”: un fost judecător – găsit vinovat și de Curtea de Apel, dar scapă de pedeapsă # NewsMaker
Unui fost judecător, găsit vinovat în dosarul „Laundromat” de Judecătoria Chișinău, i-a fost confirmată vinovăția și de Curtea de Apel. Informația a fost comunicată pe 26 decembrie de Procuratura Anticorupție, care a precizat că ex-judecătorul contestase decizia judecătoriei, însă Curtea a menținut-o. Deși a fost găsit vinovat, fostul judecător a fost eliberat de pedeapsă pe […] The post „Laundromat”: un fost judecător – găsit vinovat și de Curtea de Apel, dar scapă de pedeapsă appeared first on NewsMaker.
16:30
Marja maximă aplicată pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima Casă” rămâne de 3% și în 2026. Un proiect în acest sens urmează să fie aprobat de Guvern în ședinșa din 29 decembrie. Aceeași marjă a fost aplicată și în 2025, facilitând accesul tinerilor și al familiilor la credite mai avantajoase decât alte […] The post Marja maximă, în 2026, în cadrul Programului „Prima Casă“. Guvernul a făcut calculele appeared first on NewsMaker.
16:00
Japonia alocă suma-record de $58 miliarde pentru apărare, în 2026. Cum justifică investițiile # NewsMaker
Guvernul Japoniei a aprobat un buget record pentru apărare, în valoare de 58 de miliarde de dolari, pentru anul viitor. Scopul urmărit de autoritățile nipone este consolidarea capacităților de apărare pentru a descuraja China, relatează Associated Press. Guvernul de la Tokyo, condus de Sanae Takaichi, și-a dat acordul pentru un buget record destinat apărării. Astfel, […] The post Japonia alocă suma-record de $58 miliarde pentru apărare, în 2026. Cum justifică investițiile appeared first on NewsMaker.
15:20
(VIDEO) 12 ani de pușcărie pentru Constantinov/ Moldovenii revin de sărbători/ Cum va fi vremea de Anul Nou # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ex-președintele Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare— Emoții și îmbrățișări la aeroport: de sărbători, toate drumurile duc acasă— A vrut să dea foc procuraturii și a fost condamnat la închisoare— Zelenski anunță o nouă întâlnire cu Trump— Aproape […] The post (VIDEO) 12 ani de pușcărie pentru Constantinov/ Moldovenii revin de sărbători/ Cum va fi vremea de Anul Nou appeared first on NewsMaker.
14:50
Absorbția universității din Cahul de către UTM: ministerul Educației a lansat consultări publice. Reacții # NewsMaker
Ministerul Educației a lansat consultări publice pentru crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” în cadrul UTM. Crearea ar urma să aibă loc urmare a integrării prin absorbție a Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul de către UTM. Consultările au stârnit reacții. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, le consideră „în mare grabă, în timp ce oamenii sunt […] The post Absorbția universității din Cahul de către UTM: ministerul Educației a lansat consultări publice. Reacții appeared first on NewsMaker.
14:50
Tren de marfă, monitorizat video, testat pe ruta Basarabeasca: poate înlocui 100 de camioane # NewsMaker
Pe 24 decembrie 2025, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a testat cu succes un tren de marfă de 3.000 de tone pe ruta Basarabeasca – Iargara – Cahul. Trenul a folosit două locomotive pe prima parte a traseului și una pe cea de-a doua, iar testul a implicat cei mai experimentați mecanici și […] The post Tren de marfă, monitorizat video, testat pe ruta Basarabeasca: poate înlocui 100 de camioane appeared first on NewsMaker.
14:40
Poliția, după condamnarea lui Constantinov: „Urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept” # NewsMaker
Ex-președintele al Adunării Populare a Găgăuziei Dmitri Constantinov, care a fost condamnat la 12 ani de închisoare, dar este de negăsit, a fost anunțat în căutare. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pe 26 decembrie. „Poliția a inițiat un dosar de căutare, în baza căruia acesta urmează să fie localizat, reținut […] The post Poliția, după condamnarea lui Constantinov: „Urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept” appeared first on NewsMaker.
14:30
„Moldova-Concert” este un pilon de referință în viața culturală a Republicii Moldova, stabilind standarde înalte și organizând concerte memorabile, de mare anvergură. Pe platforma lansată de „Moldova-Concert” – cultural.md – spectatorii pot găsi rapid și comod bilete online la cele mai importante evenimente. Site-ul cultural.md oferă o experiență simplă și plăcută pentru utilizatori, fiind accesibil […] The post „Moldova-Concert” a lansat platforma de bilete cultural.md appeared first on NewsMaker.
