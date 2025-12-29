Scutiri de taxe pentru importul mașinilor, în cazul unor moldoveni care revin din diaspora. 90 de deputați au susținut proiectul

Moldovenii care revin în țară vor putea fi scutiți de taxe la importul automobilelor, dacă vehiculele au o vechime de până la 10 ani, o valoare de până la 550 000 de lei și capacitatea cilindrică de până la 3 000 cm³. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectură […] The post Scutiri de taxe pentru importul mașinilor, în cazul unor moldoveni care revin din diaspora. 90 de deputați au susținut proiectul appeared first on NewsMaker.

