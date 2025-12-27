Dmitri Constantinov s-ar ascunde în regiunea transnistreană? Ce spune șeful poliției

16:30

Un consumator din satul Bumbăta, raionul Ungheni, a sesizat Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor că într-un magazin local s-ar fi vândut biscuiți cu viermi. El a mai semnalat că bonurile fiscale nu se eliberează sistematic și că unele produse erau expirate. „Spunem clar: rușinea, teama de conflict sau „să nu supărăm pe nimeni" nu trebuie […]