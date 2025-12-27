Filat, după ce a fost dat în căutare internațională: „Sunt pe loc. Nu mă eschivez”

12:50

La începutul anului 2026, pe piața din Republica Moldova va fi lansat un proiect așteptat de mult timp — primul marketplace moldovenesc, Megamega. Nu este doar un alt magazin online, ci o platformă comercială completă, unde zeci și sute de branduri vor putea vinde după reguli unitare, beneficiind de audiență comună, logistică și suport de […]