VIDEO „Scopul – să ies la plimbare fără mama”. Cum s-au confruntat adolescenți cu dizabilități cu indiferența autorităților

Pe 25 și 26 decembrie, benzina se va ieftini cu zece bani, iar motorina cu șase bani. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în aceste două zile, carburanții vor înregistra cele mai mici prețuri din ultimii aproape patru ani. Pe 24 decembrie, reprezentanții ANRE au declarat că „prețurile maxime de comercializare cu amănuntul […]