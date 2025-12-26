Obiect zburător detectat de radarele Ucrainei în nordul Moldovei. Chișinăul: era un balon cu aer cald
NewsMaker, 26 decembrie 2025 18:00
Poliția de Frontieră a anunțat că, pe 26 decembrie, a fost informată de autoritățile ucrainene că radarele lor au detectat un obiect zburător care a survolat spațiul aerian din nordul Republicii Moldova. Instituția de la frontieră a adăugat că Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a informat ulterior că „obiectul zburător s-a dovedit a fi […]
16 decese și sute de cazuri de leziuni grave în închisorile din Moldova. Datele Avocatului Poporului pentru 2025 # NewsMaker
În 2025, în penitenciarele din Republica Moldova au fost înregistrate 16 decese, comparativ cu 24 în 2024, majoritatea din cauze naturale, fără semne de violență. Totodată, au fost raportate peste 1.000 de cazuri de leziuni grave, 84 de automutilări critice și 456 de refuzuri de hrană, evidențiind niveluri ridicate de suferință fizică și psihică în […]
Fosta „viceministră a Educației” de la Tiraspol, care și-a susținut teza de doctorat la Chișinău, a rămas fără titlul științific # NewsMaker
Fosta așa-numită „viceministră a Educației" de la Tiraspol, Svetlana Turceac, care și-a susținut teza de doctorat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă", a rămas fără titlul de științific. Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a adoptat o decizie prin care a refuzat confirmarea titlului de […]
Un an fără angajări în sectorul bugetar: peste 16 mii de posturi ar putea rămâne vacante (DOC) # NewsMaker
Guvernul ar putea pune „pauză", pentru un an, pe angajările în sectorul bugetar. Un proiect în acest sens, elaborat de Ministerul Finanțelor, urmează să fie examinat în ședința Cabinetului de miniștri de luni, 29 decembrie. Dacă va fi aprobat, instituțiile publice nu vor mai putea ocupa funcțiile vacante existente. În total, peste 16.900 de posturi […]
„Laundromat”: un fost judecător – găsit vinovat și de Curtea de Apel, dar scapă de pedeapsă # NewsMaker
Unui fost judecător, găsit vinovat în dosarul „Laundromat" de Judecătoria Chișinău, i-a fost confirmată vinovăția și de Curtea de Apel. Informația a fost comunicată pe 26 decembrie de Procuratura Anticorupție, care a precizat că ex-judecătorul contestase decizia judecătoriei, însă Curtea a menținut-o. Deși a fost găsit vinovat, fostul judecător a fost eliberat de pedeapsă pe […]
Marja maximă aplicată pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima Casă" rămâne de 3% și în 2026. Un proiect în acest sens urmează să fie aprobat de Guvern în ședinșa din 29 decembrie. Aceeași marjă a fost aplicată și în 2025, facilitând accesul tinerilor și al familiilor la credite mai avantajoase decât alte […]
Japonia alocă suma-record de $58 miliarde pentru apărare, în 2026. Cum justifică investițiile # NewsMaker
Guvernul Japoniei a aprobat un buget record pentru apărare, în valoare de 58 de miliarde de dolari, pentru anul viitor. Scopul urmărit de autoritățile nipone este consolidarea capacităților de apărare pentru a descuraja China, relatează Associated Press. Guvernul de la Tokyo, condus de Sanae Takaichi, și-a dat acordul pentru un buget record destinat apărării. Astfel, […]
(VIDEO) 12 ani de pușcărie pentru Constantinov/ Moldovenii revin de sărbători/ Cum va fi vremea de Anul Nou # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ex-președintele Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare— Emoții și îmbrățișări la aeroport: de sărbători, toate drumurile duc acasă— A vrut să dea foc procuraturii și a fost condamnat la închisoare— Zelenski anunță o nouă întâlnire cu Trump— Aproape […]
Absorbția universității din Cahul de către UTM: ministerul Educației a lansat consultări publice. Reacții # NewsMaker
Ministerul Educației a lansat consultări publice pentru crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu" în cadrul UTM. Crearea ar urma să aibă loc urmare a integrării prin absorbție a Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul de către UTM. Consultările au stârnit reacții. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, le consideră „în mare grabă, în timp ce oamenii sunt […]
Tren de marfă, monitorizat video, testat pe ruta Basarabeasca: poate înlocui 100 de camioane # NewsMaker
Pe 24 decembrie 2025, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" a testat cu succes un tren de marfă de 3.000 de tone pe ruta Basarabeasca – Iargara – Cahul. Trenul a folosit două locomotive pe prima parte a traseului și una pe cea de-a doua, iar testul a implicat cei mai experimentați mecanici și […]
Poliția, după condamnarea lui Constantinov: „Urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept” # NewsMaker
Ex-președintele al Adunării Populare a Găgăuziei Dmitri Constantinov, care a fost condamnat la 12 ani de închisoare, dar este de negăsit, a fost anunțat în căutare. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pe 26 decembrie. „Poliția a inițiat un dosar de căutare, în baza căruia acesta urmează să fie localizat, reținut […]
„Moldova-Concert" este un pilon de referință în viața culturală a Republicii Moldova, stabilind standarde înalte și organizând concerte memorabile, de mare anvergură. Pe platforma lansată de „Moldova-Concert" – cultural.md – spectatorii pot găsi rapid și comod bilete online la cele mai importante evenimente. Site-ul cultural.md oferă o experiență simplă și plăcută pentru utilizatori, fiind accesibil […]
Locuitorii satelor din Moldova au întâmpinat iarna cu lemne și crengi pregătite, chiar dacă în casele lor există și gaz natural. Jurnalista NewsMaker, Corina Malcocean, a mers în satul Slobozia-Dușca din raionul Criuleni, unde a discutat cu mai mulți localnici despre cum fac față cheltuielilor din sezonul rece. Unii spun că pun bani deoparte pe […]
Rutele de examinare auto la proba practică din Chișinău, Bălți, Orhei și Ungheni – modificate # NewsMaker
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat au fost modificate unele rute de examinare auto la proba practică pentru obținerea permisului de conducere în mai multe localități din țară. Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Potrivit unui comunicat emis de ASP, decizia privind schimbarea rutelor de examinare auto a fost luată în urma unei […]
Vlad Kulminski s-a întâlnit cu Marco Rubio la Washington: „Moldova merită să fie auzită, înțeleasă și tratată cu seriozitate” # NewsMaker
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a avut la Washington o întrevedere cu Secretarul de Stat american, Marco Rubio, și cu soția acestuia, Jeanette Rubio. Discuțiile au fost axate pe relația bilaterală moldo-americană și pe continuarea dialogului la nivel de echipe pentru obținerea unor rezultate concrete pentru ambele părți. Diplomatul a accentuat importanța […]
Cine intră primul câștigă mai mult: în Moldova se lansează primul marketplace de nouă generație # NewsMaker
La începutul anului 2026, pe piața din Republica Moldova va fi lansat un proiect așteptat de mult timp — primul marketplace moldovenesc, Megamega. Nu este doar un alt magazin online, ci o platformă comercială completă, unde zeci și sute de branduri vor putea vinde după reguli unitare, beneficiind de audiență comună, logistică și suport de […]
Cod galben de vânt puternic în nordul și centrul Moldovei, timp de 4 zile. Rafalele vor ajunge și la sud # NewsMaker
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de intensificările ale vântului în nordul și centrul Republicii Moldova pentru următoarele patru zile. Rafalele puternice vor ajunge inclusiv în sudul țării începând de duminică, 28 decembrie. Avertizarea meteo pentru nordul și centrul Republicii Moldova va fi valabil în perioada 26 decembrie, ora 14:00 – 29 […]
Ex-președintele legislativului Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare. Avocat: „Clientul meu nu este vinovat” # NewsMaker
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat la 12 ani de închisoare, scrie Nokta. Decizia a fost pronunțată de către instanța din Comrat. Potrivit sursei citate, pe lângă închisoare, lui Constantinov i s-a interzis să ocupe anumite funcții timp de 5 ani și a fost obligat să restituie prejudiciul în […]
Incidente în Armata Națională: 28 de altercații între militarii în termen, în ultimele cinci luni. Patru cazuri grave # NewsMaker
În ultimele cinci luni, în unitățile Armatei Naționale a Republicii Moldova au avut loc 28 de cazuri de altercații între militarii în termen. Majoritatea implică loviri cu palma sau pumnul, precum și conflicte verbale urmate de agresiune. Informația a fost comunicată pe 24 decembrie de Oficiul Avocatului Poporului, care a menționat că patru dintre cazuri […]
România a ridicat avioane de vânătoare, după un nou atac la frontieră. Ucraina, bombardată cu rachete și drone # NewsMaker
România a ridicat de la sol, în cursul nopții, două avioane de luptă F-16 pentru monitorizarea spațiului aerian în zona de frontieră cu Ucraina, în urma unui nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin sistemul RO-Alert. Este al doilea mesaj de acest […]
Convorbiri dintre Putin și Bush au fost desecretizate: „Ucraina a fost cedată. Kazahstanul a fost cedat. Caucazul de asemenea”. # NewsMaker
Organizația nonguvernamentală „Arhiva Securității Naționale" de la Universitatea George Washington din SUA a făcut publice transcrierile unor convorbiri dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și fostul său omolog american, George Bush, care datează din anii 2001, 2005 și 2008. Publicarea documentelor, care anterior erau clasificate, a devenit posibilă în urma unei decizii judecătorești: „Arhiva Securității Naționale" […]
Un bărbat a fost recunoscut vinovat de tentativa de incendiere a sediului Procuraturii din Vulcănești. Incidentul a avut loc în 2020, iar Procuratura din Găgăuzia menționa că bărbatul ar fi recurs la acest gest pentru a-și răzbuna fiul, cercetat și condamnat pentru o serie de crime. Instanța i-a stabilit o pedeapsă de 4 ani de […]
31 de persoane străine, reținute la frontiera, în 2025. Aproape jumătate au ajuns rănite în Moldova # NewsMaker
În anul 2025, 31 de persoane străine au fost reținute la frontiera Republicii Moldova, potrivit datelor prezentate de Oficiul Avocatului Poporului. Dintre acestea, 14 persoane prezentau leziuni corporale, iar 12 au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transferate către instituții medicale specializate. Potrivit raportului, în perioada 1 ianuarie – 1 decembrie 2025, autoritățile de frontieră […]
Ultima zi din 2025 și prima zi din 2026 vor aduce cer variabil. Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în aceste zile nu se vor înregistra ninsori pe teritoriul Republicii Moldova. Temperaturile vor fi între -1°C și +4°C ziua și între -5°C și 0°C noaptea. În centrul țării, pe 31 decembrie, se așteaptă cer variabil […]
Ex-președintele legislativului Găgăuziei își află sentința: riscă 13 ani de închisoare în dosarul pentru abuz de putere și delapidare # NewsMaker
Instanța va propunța vineri, 26 decembrie, sentința în dosarul în care figurează Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a Găgăuziei, unul dintre aliații oligarhului fugar Ilan Şor, transmite TVR Moldova. Acesta este judecat pentru pentru abuz de putere și delapidare. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017 – 2020, Constantinov a fost director al unei societăți […]
„Sunt populiste, ar tripla deficitul”: Belous despre amendamentele opoziției de peste 45 de miliarde propuse la buget de stat # NewsMaker
Amendamentele propuse de opoziție la bugetul de stat
Zelenski îi felicită pe ucraineni la al patrulea Crăciun în război: „Cerem pace pentru Ucraina și o merităm” # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis miercuri un mesaj de Crăciun către cetățeni, marcând al patrulea an consecutiv în care sărbătoarea are loc pe fundalul războiului declanșat de Rusia. Liderul de la Kiev a vorbit despre dorința comună de pace a ucrainenilor și despre convingerea că aceasta trebuie să devină realitate cât mai curând. În […] The post Zelenski îi felicită pe ucraineni la al patrulea Crăciun în război: „Cerem pace pentru Ucraina și o merităm” appeared first on NewsMaker.
Atacuri rusești în noaptea de Crăciun: infrastructura energetică și portuară a Ucrainei, lovită în mai multe regiuni # NewsMaker
Ucraina a fost ținta unui nou val de atacuri aeriene rusești chiar în noaptea de Crăciun. Rachete şi drone au lovit infrastructura energetică, portuară și industrială din sudul și estul țării, provocând întreruperi masive de curent, distrugeri materiale și victime, au anunțat autoritățile de la Kiev. Potrivit Ministerului ucrainean al Energiei, atacurile din noaptea de […] The post Atacuri rusești în noaptea de Crăciun: infrastructura energetică și portuară a Ucrainei, lovită în mai multe regiuni appeared first on NewsMaker.
Campioana olimpică Anastasia Nichita se va retrage din sport? Decizia dificilă pe care trebuie să o ia # NewsMaker
Sportiva Anastasia Nichita, medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris și, de curând, deputată din partea PAS în Parlamentul Republicii Moldova, spune că se apropie de un moment de cotitură în cariera sa. La final de an, campioana recunoaște că va fi nevoită să aleagă între sportul de performanță și activitatea politică. Întrebată de urmăritori […] The post Campioana olimpică Anastasia Nichita se va retrage din sport? Decizia dificilă pe care trebuie să o ia appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Costiuc s-a plâns secretarului de stat al SUA, Sandu l-a decorat pe Timofti cu Ordinul Republicii, Ministerul Agriculturii va verifica prețurile la ouă # NewsMaker
Costiuc, Furtună și SUA Costiuc, Furtună și SUA Deputatul în Parlament, liderul Partidului „Democrația Acasă” Vasile Costiuc și lidera Partidului Moldova Mare Victoria Furtună s-au plâns secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, de „persecuții politice” și „cenzură” în Moldova. De asemenea, i-au cerut să verifice dacă acțiunile autorităților moldovenești corespund „standardelor americane ale libertății de exprimare”. […] The post NM Espresso: Costiuc s-a plâns secretarului de stat al SUA, Sandu l-a decorat pe Timofti cu Ordinul Republicii, Ministerul Agriculturii va verifica prețurile la ouă appeared first on NewsMaker.
Ambasadoarea UE, mesaj pentru moldoveni de sărbători: „Ați demonstrat întregii lumi că sunteți o națiune curajoasă” # NewsMaker
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în care a făcut un bilanț al anului 2025 și a evidențiat parcursul european al țării. Diplomata a declarat că anul care se încheie a fost unul bun pentru Republica Moldova, menționând că, deși […] The post Ambasadoarea UE, mesaj pentru moldoveni de sărbători: „Ați demonstrat întregii lumi că sunteți o națiune curajoasă” appeared first on NewsMaker.
VIDEO // Mesaj de Crăciun din partea Ambasadei SUA: „Suntem inspirați în fiecare zi de căldura poporului Moldovei” # NewsMaker
Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, împreună cu familia sa, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă. În mesajul publicat de Ambasada SUA la Chișinău, diplomatul american a evidențiat spiritul credinței, al familiei și al libertății – valori care, potrivit acestuia, apropie Republica Moldova […] The post VIDEO // Mesaj de Crăciun din partea Ambasadei SUA: „Suntem inspirați în fiecare zi de căldura poporului Moldovei” appeared first on NewsMaker.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Crăciunului, adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Oficialul i-a invitat pe oameni să fie recunoscători pentru viață, sănătate și pentru cei dragi și să creeze amintiri de neuitat alături de familie. „Crăciunul este acea perioadă a anului când avem frumoasa ocazie să creăm amintiri […] The post Igor Grosu urează Crăciun fericit cetățenilor: „Să fim mai buni și mai uniți” appeared first on NewsMaker.
VIDEO // Mesaje de sărbători de la Guvern: premierul și miniștrii urează pace, sănătate și bunăstare # NewsMaker
În ajun de Crăciun, membrii Guvernului au transmis un mesaj video comun, adresat tuturor cetățenilor, plin de urări de pace, sănătate și prosperitate. Oficialii au subliniat sprijinul pentru familii și siguranța locurilor de muncă, dar și importanța mediului curat și a dezvoltării durabile. „Dragi cetățeni, vă dorim sărbători de iarnă fericite, cu pace, speranță și […] The post VIDEO // Mesaje de sărbători de la Guvern: premierul și miniștrii urează pace, sănătate și bunăstare appeared first on NewsMaker.
„Unica noastră speranță este Trump”: Costiuc și Furtună fac apel către SUA să apere libertatea de exprimare în Moldova # NewsMaker
Liderii Partidului Democrația Acasă (PDA) și Partidului „Moldova Mare” au făcut apeluri publice către administrația Statelor Unite pentru protejarea libertății de exprimare în Republica Moldova. Vasile Costiuc a solicitat Departamentului de Stat și secretarului de stat Marco Rubio să investigheze presupuse restricții aplicate mass-mediei și mediului online de către autoritățile moldovene, în timp ce Victoria […] The post „Unica noastră speranță este Trump”: Costiuc și Furtună fac apel către SUA să apere libertatea de exprimare în Moldova appeared first on NewsMaker.
VIDEO Chișinăuienii vor pace și zăpadă/ 6 mln de pasageri pe aeroport/ Transnistria își va decide viitorul? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Peste 400 de pompieri și salvatori, la datorie de Crăciun— Moldova ar putea avea un nou stadion național?— Krasnoselski: Doar locuitorii din Transnistria pot decide aderarea la UE— Record la Aeroportul din Chișinău. Cum a fost întâmpinat pasagerul cu numărul 6 milioane?— […] The post VIDEO Chișinăuienii vor pace și zăpadă/ 6 mln de pasageri pe aeroport/ Transnistria își va decide viitorul? appeared first on NewsMaker.
Judecătoarea Marina Rusu, mamă a 7 copii, anunță „prima victorie” după protestul la CSM: dosarele, suspendate temporar # NewsMaker
Judecătoarea Marina Rusu, care a protestat în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) după ce, revenind la serviciu cu program redus pentru a-și putea alăpta copiii mici, i s-ar fi repartizat același volum de muncă precum colegilor cu program complet, a anunțat că repartizarea dosarelor noi către ea a fost suspendată temporar, până pe 6 […] The post Judecătoarea Marina Rusu, mamă a 7 copii, anunță „prima victorie” după protestul la CSM: dosarele, suspendate temporar appeared first on NewsMaker.
Situație de urgență la Bălți, după ce un colector de canalizare s-a surpat: pericol pentru oameni și mediu # NewsMaker
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți s-a întrunit astăzi, 24 decembrie, într-o ședință prezidată de primarul Alexandr Petkov, pentru a examina măsurile urgente necesare în urma surpării colectorului rețelelor de canalizare menajer-fecaloidă de pe strada Victoriei. Avaria afectează patru cartiere ale orașului, precum și activitatea a două întreprinderi. Totodată, incidentul prezintă risc de poluare […] The post Situație de urgență la Bălți, după ce un colector de canalizare s-a surpat: pericol pentru oameni și mediu appeared first on NewsMaker.
VIDEO Rambursarea cheltuielilor pentru educație și servicii medicale, creșterea importurilor și deficit bugetar de 21 mld lei/ Victoria Belous # NewsMaker
În 2026, în Republica Moldova se așteaptă o creștere economică moderată, în condițiile unui deficit bugetar ridicat, iar profesorii cer majorarea salariilor. Despre ce se va întâmpla cu economia Moldovei în anul viitor, de ce autoritățile compensează cheltuielile pentru credite ipotecare, educație și medicină aflăm în cadrul emisiunii «Есть вопросы», cu Nicolai Paholinițchi și fosta […] The post VIDEO Rambursarea cheltuielilor pentru educație și servicii medicale, creșterea importurilor și deficit bugetar de 21 mld lei/ Victoria Belous appeared first on NewsMaker.
Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorul deceniu, care să alimenteze programul său spațial și o stație de cercetare comună ruso-chineză. Anunțul vine în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului, scrie Reuters. Agenția spațială rusă Roscosmos a precizat că a semnat un contract […] The post Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună, până în 2036 appeared first on NewsMaker.
Caruselele din centrul Chișinău, fără expertiză tehnică completă? Agentul economic neagă: „Sunt în stare ideală” # NewsMaker
Caruselele din Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN), instalate în perioada sărbătorilor de iarnă, ar funcționa fără o expertiză tehnică completă. Inspectoratul Naţional de Supraveghere Tehnică (INST) a comunicat că, după mai multe somaţii, a primit setul de acte, însă incomplet. De cealaltă parte, proprietarii instalaţiillor dau asigurări că acestea sunt sigure şi nu pun în […] The post Caruselele din centrul Chișinău, fără expertiză tehnică completă? Agentul economic neagă: „Sunt în stare ideală” appeared first on NewsMaker.
„Cele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape 4 ani”. Cât vor plăti șoferii în următoarele zile # NewsMaker
Pe 25 și 26 decembrie, benzina se va ieftini cu zece bani, iar motorina cu șase bani. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în aceste două zile, carburanții vor înregistra cele mai mici prețuri din ultimii aproape patru ani. Pe 24 decembrie, reprezentanții ANRE au declarat că „prețurile maxime de comercializare cu amănuntul […] The post „Cele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape 4 ani”. Cât vor plăti șoferii în următoarele zile appeared first on NewsMaker.
Un consumator din satul Bumbăta, raionul Ungheni, a sesizat Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor că într-un magazin local s-ar fi vândut biscuiți cu viermi. El a mai semnalat că bonurile fiscale nu se eliberează sistematic și că unele produse erau expirate. „Spunem clar: rușinea, teama de conflict sau „să nu supărăm pe nimeni” nu trebuie […] The post Stau în vitrină până se vând”: Biscuiți cu viermi vânduți într-un magazin din Bumbăta appeared first on NewsMaker.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, respinge scenariul ca Republica Moldova să revină la achiziționarea energiei electrice de la Centrala Termoelectrică Moldovenescă (Moldgres) în condițiile prețurilor actuale de pe piața gazelor, logisticii actuale de asigurare cu combustibil a regiunii transnistrene și ale eficienței procesului de producere a energiei electrice la centrala respectivă. Oficialul consideră toți acești factori […] The post Malul drept revine la energia electrică de la MGRES? Răspunsul ministrului Energiei appeared first on NewsMaker.
Primăria s-a răzgândit: circulația prin PMAN, reluată. În ce condiții ar putea fi sistată din nou # NewsMaker
După ce s-a anunțat că Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va fi închisă circulației transportului public între 24 decembrie ora 13:00 și 25 decembrie ora 05:00, autoritățile capitalei au revenit cu un nou anunț. La aproximativ o oră de la intrarea în vigoare a restricției, autoritățile au precizat că PMAN a fost redeschisă transportului. Potrivit […] The post Primăria s-a răzgândit: circulația prin PMAN, reluată. În ce condiții ar putea fi sistată din nou appeared first on NewsMaker.
Crime în serie la Anenii Noi? Poliția: victimele ar fi fost folosite pentru hrana animalelor. Trei persoane reținute # NewsMaker
Un bărbat din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, este bănuit că ar fi implicat în dispariția unui consătean. Principala versiune examinată de oamenii legii este omorul. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit instituției, în gospodăriile suspectului au fost depistate hainele în care a fost îmbrăcată victima, precum și oseminte presupuse […] The post Crime în serie la Anenii Noi? Poliția: victimele ar fi fost folosite pentru hrana animalelor. Trei persoane reținute appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Moldova nu aderă la UE fără Transnistria?/ Construcție ilegală în locul Gaudeamus/ Cod galben de ger # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Judecătoarea Marina Rusu denunță un „plan” pentru discreditarea sa— Regulile de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”, încălcate?— Elevii intră în vacanța de iarnă— Cod Galben de frig în toată țara. Polei și ninsori pe mai multe trasee naționale— Ambasador: Moldova nu […] The post (VIDEO) Moldova nu aderă la UE fără Transnistria?/ Construcție ilegală în locul Gaudeamus/ Cod galben de ger appeared first on NewsMaker.
Număr record de pasageri, în 2025, pe Aeroportul Chișinău. Bolea: „O administrare de cea mai înaltă calitate” # NewsMaker
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a depășit pentru prima dată pragul de 6 milioane de pasageri într-un an. Evenimentul a fost marcat printr-o ceremonie la care au participat conducerea aeroportului și oficiali de rang înalt, inclusiv Vladimir Bolea, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și Sergiu Spoială, administratorul aeroportului. Administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, a precizat […] The post Număr record de pasageri, în 2025, pe Aeroportul Chișinău. Bolea: „O administrare de cea mai înaltă calitate” appeared first on NewsMaker.
Material „voluminos” și un judecător în concediu: sentința în dosarul lui Damir – amânată pentru anul viitor # NewsMaker
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani care examinează dosarul în care figurează președintele FEA, Dorin Damir, ex-șeful IGP Alexandru Pînzari și fostul șef a Direcției nr. 5 a INI Valeriu Cojocari, a amânat ședința de judecată din 24 decembrie. În cadrul acesteia urma să fie pronunțată sentința celor trei inculpați. „În legătură cu faptul că este un […] The post Material „voluminos” și un judecător în concediu: sentința în dosarul lui Damir – amânată pentru anul viitor appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Iarna a ajuns în nordul țării: imagini cu stratul de zăpadă de la Drochia. Ce vreme ne așteaptă de Crăciun # NewsMaker
Iarna și-a intrat în drepturi în nordul Republicii Moldova. La Drochia a nins, iar stratul de zăpadă depus a ajuns la câțiva centimetri. Potrivit meteorologilor, vremea va rămâne rece și în următoarele zile. Temperaturile minime vor coborî până la –12 grade Celsius pe timpul nopții, iar maximele diurne nu vor depăși –5 grade Celsius. În […] The post (VIDEO) Iarna a ajuns în nordul țării: imagini cu stratul de zăpadă de la Drochia. Ce vreme ne așteaptă de Crăciun appeared first on NewsMaker.
