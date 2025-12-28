„Este regretabil”. Ministrul Educației, reacție la informațiile despre „următorul rector” al USM

12:20

Sportiva Anastasia Nichita, medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris și, de curând, deputată din partea PAS în Parlamentul Republicii Moldova, spune că se apropie de un moment de cotitură în cariera sa. La final de an, campioana recunoaște că va fi nevoită să aleagă între sportul de performanță și activitatea politică. Întrebată de urmăritori […] The post Campioana olimpică Anastasia Nichita se va retrage din sport? Decizia dificilă pe care trebuie să o ia appeared first on NewsMaker.