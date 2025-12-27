O mașină s-a tamponat într-un copac la Ceadîr-Lunga. Șoferul, în vârstă de 20 de ani, a decedat pe loc
NewsMaker, 27 decembrie 2025 15:40
Un automobil, în care se aflau trei persoane, s-a tamponat într-un copac la Ceadîr-Lunga, pe 27 decembrie. În urma impactului, șoferul vehiculului, în vârstă de 20 de ani, a decedat pe loc, iar cei doi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Informațiile au fost raportate de Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. Potrivit […] The post O mașină s-a tamponat într-un copac la Ceadîr-Lunga. Șoferul, în vârstă de 20 de ani, a decedat pe loc appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 10 minute
15:40
O mașină s-a tamponat într-un copac la Ceadîr-Lunga. Șoferul, în vârstă de 20 de ani, a decedat pe loc # NewsMaker
Un automobil, în care se aflau trei persoane, s-a tamponat într-un copac la Ceadîr-Lunga, pe 27 decembrie. În urma impactului, șoferul vehiculului, în vârstă de 20 de ani, a decedat pe loc, iar cei doi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale. Informațiile au fost raportate de Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat. Potrivit […] The post O mașină s-a tamponat într-un copac la Ceadîr-Lunga. Șoferul, în vârstă de 20 de ani, a decedat pe loc appeared first on NewsMaker.
Acum 30 minute
15:20
Decanul FRIȘPA critică absorbția universității din Cahul de către UTM: „Nu mai contează nici argumentele, nici bunul simț” # NewsMaker
Decanul Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative (FRIȘPA) a USM, Alexandru Solcan, a publicat pe 27 decembrie un mesaj în care a criticat proiectul hotărârii de Guvern privind absorbția Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul de către Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). El consideră că scopul reorganizării este, de fapt, acordarea […] The post Decanul FRIȘPA critică absorbția universității din Cahul de către UTM: „Nu mai contează nici argumentele, nici bunul simț” appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
13:50
VIDEO „Scopul – să ies la plimbare fără mama”. Cum s-au confruntat adolescenți cu dizabilități cu indiferența autorităților # NewsMaker
Gropi, crăpături mari și crengi uscate — așa arată drumul din apropierea casei în care locuiește Nichita Socolov, un tânăr cu nevoi speciale. În septembrie 2014, el s-a adresat serviciilor municipale, solicitând asigurarea accesului la propria scară. Răspunsuri există, ajutor — nu. Despre problemă s-a aflat datorită fostului coleg de clasă al tânărului, Nichita Dușac, […] The post VIDEO „Scopul – să ies la plimbare fără mama”. Cum s-au confruntat adolescenți cu dizabilități cu indiferența autorităților appeared first on NewsMaker.
Acum 4 ore
13:20
Israelul devine prima țară din lume care recunoaște oficial Somaliland ca stat independent # NewsMaker
Israelul a recunoscut oficial Somaliland, o republică autoproclamată din Africa de Est care s-a separat de Somalia în urmă cu peste 30 de ani. Este prima țară din lume care recunoaște ca stat independent. Pe 26 decembrie, prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, ministrul israelian de Externe, Gideon S’aar, și președintele Somalilandului, Abdirahman Mohamed Abdullahi, au semnat […] The post Israelul devine prima țară din lume care recunoaște oficial Somaliland ca stat independent appeared first on NewsMaker.
11:50
Vlad Filat, condamnat la 2 ani de închisoare în Franța, a fost dat în căutare internațională # NewsMaker
Biroul Central Internațional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internațional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat recent în Franța la 2 ani de închisoare. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției pentru ZdG. Potrivit Constituției, cetățenii Republicii Moldova […] The post Vlad Filat, condamnat la 2 ani de închisoare în Franța, a fost dat în căutare internațională appeared first on NewsMaker.
Acum 6 ore
11:40
Vlad Filat, condamnat la 2 de închisoare în Franța, a fost dat în căutare internațională # NewsMaker
Biroul Central Internațional INTERPOL Paris a emis un mandat de arestare internațional pe numele fostului prim-ministru al Republicii Moldova, Vlad Filat, condamnat recent în Franța la 2 ani de închisoare. Solicitarea a fost inițiată la data de 26 decembrie. Informația a fost confirmată de Inspectoratul General al Poliției pentru ZdG. Potrivit Constituției, cetățenii Republicii Moldova […] The post Vlad Filat, condamnat la 2 de închisoare în Franța, a fost dat în căutare internațională appeared first on NewsMaker.
11:10
Oamenii legii examinează versiunea în care ex-președintele Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, s-ar ascunde în regiunea transnistreană. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, pentru TV8. Ieri, 26 decembrie, Judecătoria Comrat l-a condamnat pe Constantinov la 12 ani de închisoare într-un dosar de […] The post Dmitri Constantinov s-ar ascunde în regiunea transnistreană? Ce spune șeful poliției appeared first on NewsMaker.
10:20
Consilierul lui Ceban, după ce primarul a fost huiduit la un concert: „Haideți să fim oameni” # NewsMaker
Consilierul primarului capitalei, Victor Pruteanu, a publicat pe 26 decembrie o reacție la incidentul în care Ion Ceban a fost huiduit în timpul unui concert la Arena Chișinău, în ajunul Crăciunului. El consideră că reacția publicului a fost „o dovadă de lipsă de respect”. Totodată, Pruteanu a acuzat partidul de guvernământ că ar fi promovat […] The post Consilierul lui Ceban, după ce primarul a fost huiduit la un concert: „Haideți să fim oameni” appeared first on NewsMaker.
Acum 8 ore
09:20
NM Espresso: Konstantinov a fost dat în căutare, angajările în sectorul public vor fi puse pe «pauză», în seara de Anul Nou va fi ger # NewsMaker
Cetățenia Republicii Moldova: reguli noi Obținerea cetățeniei Republicii Moldova va deveni mai dificilă — a intrat în vigoare noua lege a cetățeniei, precum și regulamentul privind procedura de dobândire și pierdere a acesteia. NM a explicat cine poate pretinde la cetățenia moldovenească și ce condiții trebuie îndeplinite pentru a o obține. Dosarul Konstantinov: sentință, dare în căutare […] The post NM Espresso: Konstantinov a fost dat în căutare, angajările în sectorul public vor fi puse pe «pauză», în seara de Anul Nou va fi ger appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
19:40
Stayerul moldovean Maxim Răilean a obținut medalia de argint la semimaratonul desfășurat în orașul Cittadella, Italia. Sportivul a trecut linia de finiș pe locul doi, cu timpul de 1 oră, 4 minute și 43 de secunde, acesta fiind cel mai bun rezultat al său din actualul sezon competițional. La startul cursei, Răilean a concurat alături […] The post Maxim Răilean, argint la semimaratonul din Italia, cu record personal al sezonului appeared first on NewsMaker.
18:00
Obiect zburător detectat de radarele Ucrainei în nordul Moldovei. Chișinăul: era un balon cu aer cald # NewsMaker
Poliția de Frontieră a anunțat că, pe 26 decembrie, a fost informată de autoritățile ucrainene că radarele lor au detectat un obiect zburător care a survolat spațiul aerian din nordul Republicii Moldova. Instituția de la frontieră a adăugat că Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării a informat ulterior că „obiectul zburător s-a dovedit a fi […] The post Obiect zburător detectat de radarele Ucrainei în nordul Moldovei. Chișinăul: era un balon cu aer cald appeared first on NewsMaker.
17:40
16 decese și sute de cazuri de leziuni grave în închisorile din Moldova. Datele Avocatului Poporului pentru 2025 # NewsMaker
În 2025, în penitenciarele din Republica Moldova au fost înregistrate 16 decese, comparativ cu 24 în 2024, majoritatea din cauze naturale, fără semne de violență. Totodată, au fost raportate peste 1.000 de cazuri de leziuni grave, 84 de automutilări critice și 456 de refuzuri de hrană, evidențiind niveluri ridicate de suferință fizică și psihică în […] The post 16 decese și sute de cazuri de leziuni grave în închisorile din Moldova. Datele Avocatului Poporului pentru 2025 appeared first on NewsMaker.
17:30
Fosta „viceministră a Educației” de la Tiraspol, care și-a susținut teza de doctorat la Chișinău, a rămas fără titlul științific # NewsMaker
Fosta așa-numită „viceministră a Educației” de la Tiraspol, Svetlana Turceac, care și-a susținut teza de doctorat la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, a rămas fără titlul de științific. Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a adoptat o decizie prin care a refuzat confirmarea titlului de […] The post Fosta „viceministră a Educației” de la Tiraspol, care și-a susținut teza de doctorat la Chișinău, a rămas fără titlul științific appeared first on NewsMaker.
17:10
Un an fără angajări în sectorul bugetar: peste 16 mii de posturi ar putea rămâne vacante (DOC) # NewsMaker
Guvernul ar putea pune „pauză”, pentru un an, pe angajările în sectorul bugetar. Un proiect în acest sens, elaborat de Ministerul Finanțelor, urmează să fie examinat în ședința Cabinetului de miniștri de luni, 29 decembrie. Dacă va fi aprobat, instituțiile publice nu vor mai putea ocupa funcțiile vacante existente. În total, peste 16.900 de posturi […] The post Un an fără angajări în sectorul bugetar: peste 16 mii de posturi ar putea rămâne vacante (DOC) appeared first on NewsMaker.
16:50
„Laundromat”: un fost judecător – găsit vinovat și de Curtea de Apel, dar scapă de pedeapsă # NewsMaker
Unui fost judecător, găsit vinovat în dosarul „Laundromat” de Judecătoria Chișinău, i-a fost confirmată vinovăția și de Curtea de Apel. Informația a fost comunicată pe 26 decembrie de Procuratura Anticorupție, care a precizat că ex-judecătorul contestase decizia judecătoriei, însă Curtea a menținut-o. Deși a fost găsit vinovat, fostul judecător a fost eliberat de pedeapsă pe […] The post „Laundromat”: un fost judecător – găsit vinovat și de Curtea de Apel, dar scapă de pedeapsă appeared first on NewsMaker.
16:30
Marja maximă aplicată pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima Casă” rămâne de 3% și în 2026. Un proiect în acest sens urmează să fie aprobat de Guvern în ședinșa din 29 decembrie. Aceeași marjă a fost aplicată și în 2025, facilitând accesul tinerilor și al familiilor la credite mai avantajoase decât alte […] The post Marja maximă, în 2026, în cadrul Programului „Prima Casă“. Guvernul a făcut calculele appeared first on NewsMaker.
16:00
Japonia alocă suma-record de $58 miliarde pentru apărare, în 2026. Cum justifică investițiile # NewsMaker
Guvernul Japoniei a aprobat un buget record pentru apărare, în valoare de 58 de miliarde de dolari, pentru anul viitor. Scopul urmărit de autoritățile nipone este consolidarea capacităților de apărare pentru a descuraja China, relatează Associated Press. Guvernul de la Tokyo, condus de Sanae Takaichi, și-a dat acordul pentru un buget record destinat apărării. Astfel, […] The post Japonia alocă suma-record de $58 miliarde pentru apărare, în 2026. Cum justifică investițiile appeared first on NewsMaker.
Ieri
15:20
(VIDEO) 12 ani de pușcărie pentru Constantinov/ Moldovenii revin de sărbători/ Cum va fi vremea de Anul Nou # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ex-președintele Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare— Emoții și îmbrățișări la aeroport: de sărbători, toate drumurile duc acasă— A vrut să dea foc procuraturii și a fost condamnat la închisoare— Zelenski anunță o nouă întâlnire cu Trump— Aproape […] The post (VIDEO) 12 ani de pușcărie pentru Constantinov/ Moldovenii revin de sărbători/ Cum va fi vremea de Anul Nou appeared first on NewsMaker.
14:50
Absorbția universității din Cahul de către UTM: ministerul Educației a lansat consultări publice. Reacții # NewsMaker
Ministerul Educației a lansat consultări publice pentru crearea Centrului Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu” în cadrul UTM. Crearea ar urma să aibă loc urmare a integrării prin absorbție a Universității „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul de către UTM. Consultările au stârnit reacții. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, le consideră „în mare grabă, în timp ce oamenii sunt […] The post Absorbția universității din Cahul de către UTM: ministerul Educației a lansat consultări publice. Reacții appeared first on NewsMaker.
14:50
Tren de marfă, monitorizat video, testat pe ruta Basarabeasca: poate înlocui 100 de camioane # NewsMaker
Pe 24 decembrie 2025, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” a testat cu succes un tren de marfă de 3.000 de tone pe ruta Basarabeasca – Iargara – Cahul. Trenul a folosit două locomotive pe prima parte a traseului și una pe cea de-a doua, iar testul a implicat cei mai experimentați mecanici și […] The post Tren de marfă, monitorizat video, testat pe ruta Basarabeasca: poate înlocui 100 de camioane appeared first on NewsMaker.
14:40
Poliția, după condamnarea lui Constantinov: „Urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept” # NewsMaker
Ex-președintele al Adunării Populare a Găgăuziei Dmitri Constantinov, care a fost condamnat la 12 ani de închisoare, dar este de negăsit, a fost anunțat în căutare. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP) pe 26 decembrie. „Poliția a inițiat un dosar de căutare, în baza căruia acesta urmează să fie localizat, reținut […] The post Poliția, după condamnarea lui Constantinov: „Urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept” appeared first on NewsMaker.
14:30
„Moldova-Concert” este un pilon de referință în viața culturală a Republicii Moldova, stabilind standarde înalte și organizând concerte memorabile, de mare anvergură. Pe platforma lansată de „Moldova-Concert” – cultural.md – spectatorii pot găsi rapid și comod bilete online la cele mai importante evenimente. Site-ul cultural.md oferă o experiență simplă și plăcută pentru utilizatori, fiind accesibil […] The post „Moldova-Concert” a lansat platforma de bilete cultural.md appeared first on NewsMaker.
14:20
Locuitorii satelor din Moldova au întâmpinat iarna cu lemne și crengi pregătite, chiar dacă în casele lor există și gaz natural. Jurnalista NewsMaker, Corina Malcocean, a mers în satul Slobozia-Dușca din raionul Criuleni, unde a discutat cu mai mulți localnici despre cum fac față cheltuielilor din sezonul rece. Unii spun că pun bani deoparte pe […] The post (VIDEO) În sobă arde orice. Cât costă iarna în satele Moldovei? appeared first on NewsMaker.
14:00
Rutele de examinare auto la proba practică din Chișinău, Bălți, Orhei și Ungheni – modificate # NewsMaker
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat au fost modificate unele rute de examinare auto la proba practică pentru obținerea permisului de conducere în mai multe localități din țară. Schimbările vizează municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei. Potrivit unui comunicat emis de ASP, decizia privind schimbarea rutelor de examinare auto a fost luată în urma unei […] The post Rutele de examinare auto la proba practică din Chișinău, Bălți, Orhei și Ungheni – modificate appeared first on NewsMaker.
13:10
Vlad Kulminski s-a întâlnit cu Marco Rubio la Washington: „Moldova merită să fie auzită, înțeleasă și tratată cu seriozitate” # NewsMaker
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a avut la Washington o întrevedere cu Secretarul de Stat american, Marco Rubio, și cu soția acestuia, Jeanette Rubio. Discuțiile au fost axate pe relația bilaterală moldo-americană și pe continuarea dialogului la nivel de echipe pentru obținerea unor rezultate concrete pentru ambele părți. Diplomatul a accentuat importanța […] The post Vlad Kulminski s-a întâlnit cu Marco Rubio la Washington: „Moldova merită să fie auzită, înțeleasă și tratată cu seriozitate” appeared first on NewsMaker.
12:50
Cine intră primul câștigă mai mult: în Moldova se lansează primul marketplace de nouă generație # NewsMaker
La începutul anului 2026, pe piața din Republica Moldova va fi lansat un proiect așteptat de mult timp — primul marketplace moldovenesc, Megamega. Nu este doar un alt magazin online, ci o platformă comercială completă, unde zeci și sute de branduri vor putea vinde după reguli unitare, beneficiind de audiență comună, logistică și suport de […] The post Cine intră primul câștigă mai mult: în Moldova se lansează primul marketplace de nouă generație appeared first on NewsMaker.
12:00
Cod galben de vânt puternic în nordul și centrul Moldovei, timp de 4 zile. Rafalele vor ajunge și la sud # NewsMaker
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de intensificările ale vântului în nordul și centrul Republicii Moldova pentru următoarele patru zile. Rafalele puternice vor ajunge inclusiv în sudul țării începând de duminică, 28 decembrie. Avertizarea meteo pentru nordul și centrul Republicii Moldova va fi valabil în perioada 26 decembrie, ora 14:00 – 29 […] The post Cod galben de vânt puternic în nordul și centrul Moldovei, timp de 4 zile. Rafalele vor ajunge și la sud appeared first on NewsMaker.
12:00
Ex-președintele legislativului Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare. Avocat: „Clientul meu nu este vinovat” # NewsMaker
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat la 12 ani de închisoare, scrie Nokta. Decizia a fost pronunțată de către instanța din Comrat. Potrivit sursei citate, pe lângă închisoare, lui Constantinov i s-a interzis să ocupe anumite funcții timp de 5 ani și a fost obligat să restituie prejudiciul în […] The post Ex-președintele legislativului Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare. Avocat: „Clientul meu nu este vinovat” appeared first on NewsMaker.
11:40
Incidente în Armata Națională: 28 de altercații între militarii în termen, în ultimele cinci luni. Patru cazuri grave # NewsMaker
În ultimele cinci luni, în unitățile Armatei Naționale a Republicii Moldova au avut loc 28 de cazuri de altercații între militarii în termen. Majoritatea implică loviri cu palma sau pumnul, precum și conflicte verbale urmate de agresiune. Informația a fost comunicată pe 24 decembrie de Oficiul Avocatului Poporului, care a menționat că patru dintre cazuri […] The post Incidente în Armata Națională: 28 de altercații între militarii în termen, în ultimele cinci luni. Patru cazuri grave appeared first on NewsMaker.
11:10
România a ridicat avioane de vânătoare, după un nou atac la frontieră. Ucraina, bombardată cu rachete și drone # NewsMaker
România a ridicat de la sol, în cursul nopții, două avioane de luptă F-16 pentru monitorizarea spațiului aerian în zona de frontieră cu Ucraina, în urma unui nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin sistemul RO-Alert. Este al doilea mesaj de acest […] The post România a ridicat avioane de vânătoare, după un nou atac la frontieră. Ucraina, bombardată cu rachete și drone appeared first on NewsMaker.
10:50
Convorbiri dintre Putin și Bush au fost desecretizate: „Ucraina a fost cedată. Kazahstanul a fost cedat. Caucazul de asemenea”. # NewsMaker
Organizația nonguvernamentală „Arhiva Securității Naționale” de la Universitatea George Washington din SUA a făcut publice transcrierile unor convorbiri dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și fostul său omolog american, George Bush, care datează din anii 2001, 2005 și 2008. Publicarea documentelor, care anterior erau clasificate, a devenit posibilă în urma unei decizii judecătorești: „Arhiva Securității Naționale” […] The post Convorbiri dintre Putin și Bush au fost desecretizate: „Ucraina a fost cedată. Kazahstanul a fost cedat. Caucazul de asemenea”. appeared first on NewsMaker.
10:50
Un bărbat a fost recunoscut vinovat de tentativa de incendiere a sediului Procuraturii din Vulcănești. Incidentul a avut loc în 2020, iar Procuratura din Găgăuzia menționa că bărbatul ar fi recurs la acest gest pentru a-și răzbuna fiul, cercetat și condamnat pentru o serie de crime. Instanța i-a stabilit o pedeapsă de 4 ani de […] The post Tentativa de incendiere a Procuraturii din Vulcănești: un bărbat – recunoscut vinovat appeared first on NewsMaker.
10:10
31 de persoane străine, reținute la frontiera, în 2025. Aproape jumătate au ajuns rănite în Moldova # NewsMaker
În anul 2025, 31 de persoane străine au fost reținute la frontiera Republicii Moldova, potrivit datelor prezentate de Oficiul Avocatului Poporului. Dintre acestea, 14 persoane prezentau leziuni corporale, iar 12 au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transferate către instituții medicale specializate. Potrivit raportului, în perioada 1 ianuarie – 1 decembrie 2025, autoritățile de frontieră […] The post 31 de persoane străine, reținute la frontiera, în 2025. Aproape jumătate au ajuns rănite în Moldova appeared first on NewsMaker.
10:10
Ultima zi din 2025 și prima zi din 2026 vor aduce cer variabil. Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în aceste zile nu se vor înregistra ninsori pe teritoriul Republicii Moldova. Temperaturile vor fi între -1°C și +4°C ziua și între -5°C și 0°C noaptea. În centrul țării, pe 31 decembrie, se așteaptă cer variabil […] The post Vremea de 31 decembrie și 1 ianuarie. Vom avea sau nu zăpadă? appeared first on NewsMaker.
09:40
Ex-președintele legislativului Găgăuziei își află sentința: riscă 13 ani de închisoare în dosarul pentru abuz de putere și delapidare # NewsMaker
Instanța va propunța vineri, 26 decembrie, sentința în dosarul în care figurează Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a Găgăuziei, unul dintre aliații oligarhului fugar Ilan Şor, transmite TVR Moldova. Acesta este judecat pentru pentru abuz de putere și delapidare. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017 – 2020, Constantinov a fost director al unei societăți […] The post Ex-președintele legislativului Găgăuziei își află sentința: riscă 13 ani de închisoare în dosarul pentru abuz de putere și delapidare appeared first on NewsMaker.
25 decembrie 2025
19:00
„Sunt populiste, ar tripla deficitul”: Belous despre amendamentele opoziției de peste 45 de miliarde propuse la buget de stat # NewsMaker
Amendamentele propuse de opoziție la bugetul de stat pentru 2026, estimate la peste 45 de miliarde de lei, sunt populiste, fără acoperire financiară și ar putea tripla deficitul bugetar. Declarația a fost făcută de deputata PAS și fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, în cadrul emisiunii „Есть Вопросы” de la NewsMaker. Potrivit acesteia, nu este […] The post „Sunt populiste, ar tripla deficitul”: Belous despre amendamentele opoziției de peste 45 de miliarde propuse la buget de stat appeared first on NewsMaker.
15:50
Zelenski îi felicită pe ucraineni la al patrulea Crăciun în război: „Cerem pace pentru Ucraina și o merităm” # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis miercuri un mesaj de Crăciun către cetățeni, marcând al patrulea an consecutiv în care sărbătoarea are loc pe fundalul războiului declanșat de Rusia. Liderul de la Kiev a vorbit despre dorința comună de pace a ucrainenilor și despre convingerea că aceasta trebuie să devină realitate cât mai curând. În […] The post Zelenski îi felicită pe ucraineni la al patrulea Crăciun în război: „Cerem pace pentru Ucraina și o merităm” appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Atacuri rusești în noaptea de Crăciun: infrastructura energetică și portuară a Ucrainei, lovită în mai multe regiuni # NewsMaker
Ucraina a fost ținta unui nou val de atacuri aeriene rusești chiar în noaptea de Crăciun. Rachete şi drone au lovit infrastructura energetică, portuară și industrială din sudul și estul țării, provocând întreruperi masive de curent, distrugeri materiale și victime, au anunțat autoritățile de la Kiev. Potrivit Ministerului ucrainean al Energiei, atacurile din noaptea de […] The post Atacuri rusești în noaptea de Crăciun: infrastructura energetică și portuară a Ucrainei, lovită în mai multe regiuni appeared first on NewsMaker.
12:20
Campioana olimpică Anastasia Nichita se va retrage din sport? Decizia dificilă pe care trebuie să o ia # NewsMaker
Sportiva Anastasia Nichita, medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris și, de curând, deputată din partea PAS în Parlamentul Republicii Moldova, spune că se apropie de un moment de cotitură în cariera sa. La final de an, campioana recunoaște că va fi nevoită să aleagă între sportul de performanță și activitatea politică. Întrebată de urmăritori […] The post Campioana olimpică Anastasia Nichita se va retrage din sport? Decizia dificilă pe care trebuie să o ia appeared first on NewsMaker.
10:40
NM Espresso: Costiuc s-a plâns secretarului de stat al SUA, Sandu l-a decorat pe Timofti cu Ordinul Republicii, Ministerul Agriculturii va verifica prețurile la ouă # NewsMaker
Costiuc, Furtună și SUA Costiuc, Furtună și SUA Deputatul în Parlament, liderul Partidului „Democrația Acasă” Vasile Costiuc și lidera Partidului Moldova Mare Victoria Furtună s-au plâns secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, de „persecuții politice” și „cenzură” în Moldova. De asemenea, i-au cerut să verifice dacă acțiunile autorităților moldovenești corespund „standardelor americane ale libertății de exprimare”. […] The post NM Espresso: Costiuc s-a plâns secretarului de stat al SUA, Sandu l-a decorat pe Timofti cu Ordinul Republicii, Ministerul Agriculturii va verifica prețurile la ouă appeared first on NewsMaker.
09:50
Ambasadoarea UE, mesaj pentru moldoveni de sărbători: „Ați demonstrat întregii lumi că sunteți o națiune curajoasă” # NewsMaker
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în care a făcut un bilanț al anului 2025 și a evidențiat parcursul european al țării. Diplomata a declarat că anul care se încheie a fost unul bun pentru Republica Moldova, menționând că, deși […] The post Ambasadoarea UE, mesaj pentru moldoveni de sărbători: „Ați demonstrat întregii lumi că sunteți o națiune curajoasă” appeared first on NewsMaker.
09:20
VIDEO // Mesaj de Crăciun din partea Ambasadei SUA: „Suntem inspirați în fiecare zi de căldura poporului Moldovei” # NewsMaker
Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, împreună cu familia sa, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă. În mesajul publicat de Ambasada SUA la Chișinău, diplomatul american a evidențiat spiritul credinței, al familiei și al libertății – valori care, potrivit acestuia, apropie Republica Moldova […] The post VIDEO // Mesaj de Crăciun din partea Ambasadei SUA: „Suntem inspirați în fiecare zi de căldura poporului Moldovei” appeared first on NewsMaker.
24 decembrie 2025
22:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Crăciunului, adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Oficialul i-a invitat pe oameni să fie recunoscători pentru viață, sănătate și pentru cei dragi și să creeze amintiri de neuitat alături de familie. „Crăciunul este acea perioadă a anului când avem frumoasa ocazie să creăm amintiri […] The post Igor Grosu urează Crăciun fericit cetățenilor: „Să fim mai buni și mai uniți” appeared first on NewsMaker.
22:00
VIDEO // Mesaje de sărbători de la Guvern: premierul și miniștrii urează pace, sănătate și bunăstare # NewsMaker
În ajun de Crăciun, membrii Guvernului au transmis un mesaj video comun, adresat tuturor cetățenilor, plin de urări de pace, sănătate și prosperitate. Oficialii au subliniat sprijinul pentru familii și siguranța locurilor de muncă, dar și importanța mediului curat și a dezvoltării durabile. „Dragi cetățeni, vă dorim sărbători de iarnă fericite, cu pace, speranță și […] The post VIDEO // Mesaje de sărbători de la Guvern: premierul și miniștrii urează pace, sănătate și bunăstare appeared first on NewsMaker.
19:50
„Unica noastră speranță este Trump”: Costiuc și Furtună fac apel către SUA să apere libertatea de exprimare în Moldova # NewsMaker
Liderii Partidului Democrația Acasă (PDA) și Partidului „Moldova Mare” au făcut apeluri publice către administrația Statelor Unite pentru protejarea libertății de exprimare în Republica Moldova. Vasile Costiuc a solicitat Departamentului de Stat și secretarului de stat Marco Rubio să investigheze presupuse restricții aplicate mass-mediei și mediului online de către autoritățile moldovene, în timp ce Victoria […] The post „Unica noastră speranță este Trump”: Costiuc și Furtună fac apel către SUA să apere libertatea de exprimare în Moldova appeared first on NewsMaker.
19:10
VIDEO Chișinăuienii vor pace și zăpadă/ 6 mln de pasageri pe aeroport/ Transnistria își va decide viitorul? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Peste 400 de pompieri și salvatori, la datorie de Crăciun— Moldova ar putea avea un nou stadion național?— Krasnoselski: Doar locuitorii din Transnistria pot decide aderarea la UE— Record la Aeroportul din Chișinău. Cum a fost întâmpinat pasagerul cu numărul 6 milioane?— […] The post VIDEO Chișinăuienii vor pace și zăpadă/ 6 mln de pasageri pe aeroport/ Transnistria își va decide viitorul? appeared first on NewsMaker.
18:30
Judecătoarea Marina Rusu, mamă a 7 copii, anunță „prima victorie” după protestul la CSM: dosarele, suspendate temporar # NewsMaker
Judecătoarea Marina Rusu, care a protestat în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) după ce, revenind la serviciu cu program redus pentru a-și putea alăpta copiii mici, i s-ar fi repartizat același volum de muncă precum colegilor cu program complet, a anunțat că repartizarea dosarelor noi către ea a fost suspendată temporar, până pe 6 […] The post Judecătoarea Marina Rusu, mamă a 7 copii, anunță „prima victorie” după protestul la CSM: dosarele, suspendate temporar appeared first on NewsMaker.
18:20
Situație de urgență la Bălți, după ce un colector de canalizare s-a surpat: pericol pentru oameni și mediu # NewsMaker
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți s-a întrunit astăzi, 24 decembrie, într-o ședință prezidată de primarul Alexandr Petkov, pentru a examina măsurile urgente necesare în urma surpării colectorului rețelelor de canalizare menajer-fecaloidă de pe strada Victoriei. Avaria afectează patru cartiere ale orașului, precum și activitatea a două întreprinderi. Totodată, incidentul prezintă risc de poluare […] The post Situație de urgență la Bălți, după ce un colector de canalizare s-a surpat: pericol pentru oameni și mediu appeared first on NewsMaker.
17:50
VIDEO Rambursarea cheltuielilor pentru educație și servicii medicale, creșterea importurilor și deficit bugetar de 21 mld lei/ Victoria Belous # NewsMaker
În 2026, în Republica Moldova se așteaptă o creștere economică moderată, în condițiile unui deficit bugetar ridicat, iar profesorii cer majorarea salariilor. Despre ce se va întâmpla cu economia Moldovei în anul viitor, de ce autoritățile compensează cheltuielile pentru credite ipotecare, educație și medicină aflăm în cadrul emisiunii «Есть вопросы», cu Nicolai Paholinițchi și fosta […] The post VIDEO Rambursarea cheltuielilor pentru educație și servicii medicale, creșterea importurilor și deficit bugetar de 21 mld lei/ Victoria Belous appeared first on NewsMaker.
17:30
Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorul deceniu, care să alimenteze programul său spațial și o stație de cercetare comună ruso-chineză. Anunțul vine în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului, scrie Reuters. Agenția spațială rusă Roscosmos a precizat că a semnat un contract […] The post Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună, până în 2036 appeared first on NewsMaker.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.