MAE vine cu informații despre cei patru moldoveni blocați pe munte în Argeș. Echipa de salvare este în deplasare către locația acestora, intervenția fiind estimată să aibă loc în aproximativ o oră

Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai afectate de bombordamente din Ucraina, acolo unde electricitatea, apa și încălzirea lipsesc. Anunțul a fost făcut de cardinalul Almoner Konrad Krajewsk, care punctează că gestul arată că suveranul pontif „nu numai că se roagă pentru pace, ci dorește să fie prezent și alături de familiile care suferă”.