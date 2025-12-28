Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutoare umanitare în Ucraina

20:15

Volumul total al investițiilor atrase prin platforma eVMS.md a depășit 525 de milioane de lei în acest an. Ministerul Finanțelor precizează că, în primul trimestru din anul viitor, cetățenii vor putea investi în valori mobiliare de stat cu maturitate de până la patru ani, iar subscrierile vor avea loc trei luni consecutiv, transmite IPN.