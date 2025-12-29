Încasări de peste 853 milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână
Radio Chisinau, 29 decembrie 2025 09:45
Serviciul Vamal anunță în ultima săptămână, încasări la bugetul de stat de peste 853 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 112,3%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 40,7 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,3%.
Ursula von der Leyen, după întâlnirea de la Mar-a-Lago: Ucraina are nevoie de garanții de securitate solide # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat progrese importante după o convorbire telefonică avută cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele SUA, Donald Trump, și lideri europeni.
Extrădări și dosare care bat pasul pe loc. Fugari notorii, reîntorși acasă în cătușe, în 2025 (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa face analiza anului 2025 – care au fost cele mai importante evenimente din punct de vedere politic, economic și social.
Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat 34 de produse medicamentoase, dintre care 14 medicamente noi și 20 autorizate repetat, comunică MOLDPRES.
Euro scade la început de săptămână. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 29 decembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 76 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 78 bani.
„Poate foarte aproape de pace”. Ce știm despre rezultatele întâlnirii dintre Trump și Zelenski # Radio Chisinau
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că el și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt „din ce în ce mai aproape, poate foarte aproape” de un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, un ton diferit față de precedentele întâlniri dintre cei doi lideri, notează Reuters și CNN.
Concluziile negocierilor de la Mar-a-Lago: progrese mari spre pace, dar fără acord privind teritoriile # Radio Chisinau
Negocierile de la Mar-a-Lago au evidențiat progrese semnificative în conturarea unui plan de pace, părțile ajungând la un acord asupra aspectelor considerate esențiale, inclusiv mecanismele de securitate și rolul partenerilor occidentali. Dialogul cu liderii europeni și contactele cu Moscova vor continua în perioada următoare, iar părțile și-au exprimat optimismul prudent că un acord final ar putea fi atins în următoarele săptămâni, transmite MOLDPRES.
Recomandările autorităților: „Supravegheați copiii și evitați deplasările în preajma arborilor” # Radio Chisinau
Responsabilii din cadrul Primăriei Chișinău informează că în contextul codului galben de vânt puternic și a precipitațiilor sub formă de ninsoare, cetățenii sunt îndemnați să circule cu prudență iar șoferii să evite parcarea autovehiculelor sub copaci sau pe arterele principale, pentru a nu îngreuna circulația transportului public și intervenția serviciilor speciale.
Condiții mai bune pentru elevi: blocurile sanitare din 18 școli au fost reabilitate # Radio Chisinau
Blocurile sanitare din 18 școli din întreaga țară au fost reabilitate în cadrul Programului național „Construcția, renovarea, reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal”, ediția 2025.
Excelența științifică a Universității de Stat din Moldova trece din nou granițele țării. Profesorii și fizicienii Ghenadii Korotcenkov și Denis Nica au fost incluși, pentru al cincilea an la rând, în prestigiosul Top 2% mondial al celor mai influenți oameni de știință, realizat de Universitatea Stanford din SUA.
Administrația Națională de Meteorologie din România a emis, duminică, o avertizare Cod Roșu de ninsori însoțite de vânt foarte puternic, care vizează Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.700 metri.
Trafic intens la frontieră în perioada sărbătorilor: autoritățile aplică măsuri speciale pentru a evita aglomerația # Radio Chisinau
În perioada sărbătorilor de iarnă, autoritățile estimează o creștere semnificativă a traficului de persoane și vehicule la punctele de trecere a frontierei, pe ambele sensuri. În aceste condiții, echipa Poliției de frontieră și vameșii vor lucra în regim intensiv pentru a evita aglomerația și a asigura un control eficient.
Economia Republicii Moldova este estimată să urmeze, în perioada 2026–2028, o traiectorie de creștere moderată, susținută de implementarea Planului de Creștere a Republicii Moldova și de avansarea reformelor structurale, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, citate de IPN.
Marja maximă pe care creditorii o pot aplica pentru creditele garantate de stat în cadrul Programului „Prima casă” va rămâne și anul viitor la 3%, aceeași valoare ca în 2025, potrivit unui proiect al Ministerului Finanțelor, aflat pe ordinea de zi a ședinței Guvernului din 29 decembrie, transmite IPN.
Papa Leon al XIV-lea a trimis trei camioane cu ajutor umanitar în zonele cele mai afectate de bombordamente din Ucraina, acolo unde electricitatea, apa și încălzirea lipsesc. Anunțul a fost făcut de cardinalul Almoner Konrad Krajewsk, care punctează că gestul arată că suveranul pontif „nu numai că se roagă pentru pace, ci dorește să fie prezent și alături de familiile care suferă”.
Ministrul Educației, despre consolidarea rețelei școlare: „Nu există economii de bani în urma reformei. Interesul copiilor primează” # Radio Chisinau
Reforma propusă de Ministerul Educației și Cercetării, care vizează consolidarea rețelei școlare, are scopul de a asigura studii de calitate pentru toți copii și nicidecum de a economisi bani., afirmă ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. „Nu există economii de bani de pe urma acestei reforme, interesul copiilor trebuie să primeze, resursele care se eliberează rămân în educație și se transformă în salarii mai mari, în investiții în infrastructură”, a declarat Dan Perciun într-un interviu pentru MOLDPRES.
Mihai Popșoi: „Suntem încrezători și sperăm că noul an va fi un an al păcii - o pace durabilă, justă și sustenabilă” # Radio Chisinau
Suntem încrezători și sperăm foarte mult că noul an va fi un an al păcii. Cu siguranță, toată lumea își dorește pace, o pace durabilă, o pace justă și sustenabilă. Noi punem umărul și suntem deschiși spre a facilita acest proces. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, într-un interviu oferit pentru MOLDPRES.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 28 decembrie 2025.
Vântul puternic a doborât mai mulți arbori: angajații IGSU au desfășurat misiuni de defrișare # Radio Chisinau
Mai mulți arbori au fost doborâți în urma vântului puternic înregistrat în ultimele ore. În aceste condiții, angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au desfășurat, în dimineața zilei de astăzi, cinci misiuni de defrișare a copacilor care au căzut în curțile oamenilor sau pe carosabil.
Un incendiu a izbucnit în noapte de 28 decembrie, într-un complex locativ de pe strada Măcieșilor nr.19 din municipiul Chișinău. Potrivit primelor informații, acoperișul unui complex de locuințe de tip “town house” a luat foc.
Actrița franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat duminică Fundația care-i poartă numele.
Presa de la Chișinău atrage atenția la declarațiile liderului unui pseudo-centru ruso-moldovenesc, care a urat ca rușii să ajungă în Moldova, prin Odesa. Un alt subiect important rămâne situația drepturilor omului din regiunea transnistreană.
În anul 2025, instituțiile teatrale aflate în subordinea Ministerului Culturii au prezentat publicului 40 de premiere, confirmând dinamismul scenei teatrale din Republica Moldova și diversitatea formelor de expresie artistică. Repertoriul a inclus spectacole de teatru dramatic, comedie, producții pentru copii și tineret, monodrame, creații contemporane și adaptări ale dramaturgiei universale.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a făcut o escală sâmbătă în orașul canadian Halifax în drum spre Florida, a primit un sprijin puternic din partea europenilor și a Canadei în ajunul unei întâlniri cruciale cu omologul său american Donald Trump.
Zece localități din nordul R.Moldova vor fi conectate la apeductul Soroca-Bălți-Sângerei. Investiții de 49 de milioane de lei # Radio Chisinau
Zece sate din raionul Sângerei, în care locuiesc circa 12 mii de cetățeni, vor fi conectate la apeductul magistral Soroca-Bălți-Sângerei. Acest lucru va fi posibil în urma semnării unui contract de antrepriză, în valoare de 49,03 milioane de lei, pentru construcția rețelelor magistrale de alimentare cu apă a localităților beneficiare.
Condiții mai bune pentru pacienți și medici: Centrul de Sănătate Ialoveni a fost modernizat cu o investiție de 1,9 milioane de lei # Radio Chisinau
Centrul de Sănătate din Ialoveni a fost modernizat cu o investiție de circa 1,9 milioane de lei, oferind condiții mai bune pentru personalul medical și pacienți.
Doi tineri au murit în noaptea de sâmbătă spre duminică într-un grav accident rutier produs pe bulevardul Dacia din municipiul Chișinău. Potrivit poliției, un automobil a intrat într-un vehicul de tip evacuator parcat pe marginea carosabilului, impactul fiind fatal pentru șofer și pasagera sa.
În atenția călătorilor: Postul vamal de tip debarcader „Molovata”, închis din cauza vântului puternic # Radio Chisinau
Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează că postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza rafalelor de vânt care afectează circulația pe râul Nistru.
Ion Tăbârță: 2025 a fost un an politic important, care a confirmat parcursul european al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Anul 2025 a fost un an politic important pentru Republica Moldova, marcat de alegerile parlamentare. Potrivit analistului Ion Tăbârță, aceste alegeri au confirmat parcursul european al țării, oferind un rezultat pozitiv pentru viitorul european al Republicii Moldova, transmite Radio Chișinău.
Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă. Peste 1,6 mii de tone de material antiderapant și sare tehnică, distribuite în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă, iar drumarii sunt la datorie și intervin pe sectoarele afectate de condițiile meteo nefavorabile. În ultimele 24 de ore, muncitorii au distribuit pe trasee peste 1,6 mii de tone de material antiderapant și sare tehnică, potrivit informațiilor actualizate prezentate de Administrația Națională a Drumurilor (AND) în seara zilei de sâmbătă, 27 decembrie.
Vulcanul Etna își intensifică activitatea. Autoritățile au ridicat gradul de alertă # Radio Chisinau
Muntele Etna din Italia, de pe insula Sicilia, a prezentat vineri noi semne de activitate, aruncând materiale incandescente și cantități mici de cenușă din craterul său de nord-est, a anunțat Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) din Italia.
Integrarea refugiaților ucraineni în sistemul educațional național, discutat de către reprezentanții Ministerelor Educației al R. Moldova și Ucraina # Radio Chisinau
Integrarea refugiaților din Ucraina în sistemul educațional al Republicii Moldova a fost discutată de către reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC) și cei ai Ministerului Educației și Științei al Ucrainei în contextul consolidării cooperării bilaterale și al identificării unor acțiuni comune pentru sprijinirea copiilor refugiați.
„Nu mă eschivez și nu evit nicio procedură”. Vlad Filat reacționează la mandatul internațional de arestare emis pe numele său # Radio Chisinau
În urma informațiilor apărute recent în spațiul public privind o hotărâre judecătorească emisă de o instanță din Franța, fostul prim-ministru Vlad Filat și-a exprimat punctul de vedere într-o postare pe Facebook.
Primăria Municipiului Chișinău informează că în weekendul: 27 - 28 decembrie 2025, în sectoarele capitalei vor fi desfășurate iarmaroace și târguri cu produse și mărfuri autohtone, cu scopul de a sprijini producătorii locali și de a oferi orășenilor acces la produse agricole de sezon.
La sfârșitul trimestrului III 2025, sectorul asigurări din Republica Moldova se caracteriza prin creșterea capitalului și a rezervelor tehnice față de sfârșitul trimestrului precedent, totodată, activele totale s-au redus nesemnificativ, arată date ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM).
Drumarii au intervenit pe trasee pentru combaterea lunecușului: au fost utilizate sute de tone de material antiderapant # Radio Chisinau
Drumarii au intervenit, noaptea trecută, pe traseele din țară cu lucrări de patrulare și combatere a lunecușului, în contextul ninsorii și a temperaturilor scăzute, care au dus la formarea ghețușului pe unele sectoare.
Chitaristul și clăparul trupei The Cure, Perry Bamonte, a murit la vârsta de 65 de ani, a anunțat fromația muzicală pe site-ul său.
Investiții de peste 525 milioane de lei în valori mobiliare de stat, atrase în 2025 pe platforma eVMS.md # Radio Chisinau
Cetățenii au investit, în anul 2025, peste 525 de milioane de lei în valori mobiliare de stat, în cadrul a 10 perioade de subscriere desfășurate pe platforma eVMS.md.
Zelenski se va întâlni cu Donald Trump duminică, în Florida, pentru a discuta despre planul de pace # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că se va întâlni duminică cu președintele american Donald Trump în Florida pentru a discuta despre proiectul de pace care, potrivit lui, este aproape gata, informează Politico Europe.
Secția de medici de familie din cadrul Centrului de sănătate Ialoveni, care deservește peste 20 de mii de cetățeni, a fost modernizată și renovată în urma unor investiții de aproximativ 1,9 milioane de lei.
O treime din Kiev, fără încălzire și energie electrică. Forțele ruse au lansat, noaptea trecută, peste 500 de drone și 40 de rachete # Radio Chisinau
O treime din orașul Kiev a rămas fără energie electrică și fără căldură. Bilanțul atacului rusesc de noaptea trecută arată mai multe distrugeri ale infrastructurii energetice și civile. În total, în urma loviturilor asupra zonelor rezidențiale au fost rănite 22 de persoane, inclusiv doi copii, iar în spitale au ajuns 12 oameni.
Ombudsmanul contestă la Curtea Constituțională termenul limită pentru tezele de doctorat # Radio Chisinau
Avocatul poporului, Ceslav Panico, a sesizat Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității sintagmei „până la data de 30 iunie 2025” dintr-o hotărâre a Guvernului din 2019, care aprobă Metodologia de conferire și confirmare a titlurilor științifice. Sesizarea a fost depusă ca urmare a unei plângeri semnate de aproximativ 30 de doctoranzi.
Situația la frontieră: 22 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
Peste 55.000 de traversări au fost înregistrate în ultimele 24 de ore la frontiera Republicii Moldova, iar Poliția de Frontieră raportează refuzuri de intrare, cazuri de utilizare a documentelor false și recomandă rute alternative pentru evitarea aglomerației.
Protecție pentru fermieri: autoritățile instituie moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor agricultorilor afectați de calamități naturale # Radio Chisinau
În Republica Moldova va fi instituit moratoriu temporar, pe o durată de 12 luni, asupra executării silite a bunurilor care aparțin fermierilor micro și mici, afectați de calamitățile naturale produse în perioada anilor 2024–2025. Aceste lucru este prevăzut într-un proiect de lege care urmează a fi avizat de Guvern în ședința de luni, 29 ianuarie.
Un apeduct magistral de alimentare cu apă urmează să fie construit în 10 localități din raionul Sângerei, pe baza unui contract de antrepriză în valoare de circa de 49 milioane de lei, semnat recent. Apeductul va avea o lungime de 46 km. Satele vor fi conectate la apeductul regional Soroca-Bălți-Sângerei prin construcția unui apeduct magistral.
Creștinii de stil nou îl celebrează astăzi pe Sfântul Ștefan. Peste 500.000 de români își sărbătoresc ziua de nume # Radio Chisinau
Pe 27 decembrie, în a treia zi de Crăciun, creștinii ortodocși din Republica Moldova și din întreaga lume îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, unul dintre cei șapte diaconi aleși de apostolii lui Hristos pentru a sluji comunitatea creștină primară.
