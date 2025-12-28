Trafic intens la frontieră în perioada sărbătorilor: autoritățile aplică măsuri speciale pentru a evita aglomerația

20:40

Deși cardurile și plățile online câștigă tot mai mult teren, numerarul continuă să joace un rol important în viața de zi cu zi a europenilor. Un studiu recent al Băncii Centrale Europene, prezentat de Euronews, arată că, în ciuda declinului constant, banii cash rămân esențiali în multe țări, influențați de cultură, obiceiuri și nivelul de digitalizare, scrie mediafax.ro.