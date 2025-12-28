Vadim Pogorlețchi dezvăluie iadul închisorilor transnistrene (Revista Presei)

13:05

Un apeduct magistral de alimentare cu apă urmează să fie construit în 10 localități din raionul Sângerei, pe baza unui contract de antrepriză în valoare de circa de 49 milioane de lei, semnat recent. Apeductul va avea o lungime de 46 km. Satele vor fi conectate la apeductul regional Soroca-Bălți-Sângerei prin construcția unui apeduct magistral.