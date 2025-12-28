Pe drumurile naționale se circulă în condiții de iarnă. Peste 1,6 mii de tone de material antiderapant și sare tehnică, distribuite în ultimele 24 de ore

15:20

Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că se va întâlni în curând cu Donald Trump în contextul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia. Astfel, președintele american este așteptat să îl găzduiască, duminică la Mar-a-Lago, pe omologul ucrainean, pentru a încerca să ajungă la un acord privind planul de pace al SUA, potrivit oficialilor ucraineni, scrie Axios.