Euro scade la început de săptămână. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 29 decembrie

11:05

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, înaintea întâlnirii cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, șase convorbiri telefonice separate: cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a-i informa în legătură cu eforturile diplomatice și cu cele mai recente detalii ale discuțiilor cu partea americană, anunță Administrația Prezidențială de la Kiev. De asemenea, le-a mulțumit pentru sprijinul acordat Ucrainei.