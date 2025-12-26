România a ridicat avioane de vânătoare, după un nou atac la frontieră. Ucraina, bombardată cu rachete și drone
NewsMaker, 26 decembrie 2025 11:10
România a ridicat de la sol, în cursul nopții, două avioane de luptă F-16 pentru monitorizarea spațiului aerian în zona de frontieră cu Ucraina, în urma unui nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin sistemul RO-Alert. Este al doilea mesaj de acest […] The post România a ridicat avioane de vânătoare, după un nou atac la frontieră. Ucraina, bombardată cu rachete și drone appeared first on NewsMaker.
• • •
Alte ştiri de NewsMaker
Acum 30 minute
11:10
România a ridicat avioane de vânătoare, după un nou atac la frontieră. Ucraina, bombardată cu rachete și drone # NewsMaker
România a ridicat de la sol, în cursul nopții, două avioane de luptă F-16 pentru monitorizarea spațiului aerian în zona de frontieră cu Ucraina, în urma unui nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin sistemul RO-Alert. Este al doilea mesaj de acest […] The post România a ridicat avioane de vânătoare, după un nou atac la frontieră. Ucraina, bombardată cu rachete și drone appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
10:50
Convorbiri dintre Putin și Bush au fost desecretizate: „Ucraina a fost cedată. Kazahstanul a fost cedat. Caucazul de asemenea”. # NewsMaker
Organizația nonguvernamentală „Arhiva Securității Naționale” de la Universitatea George Washington din SUA a făcut publice transcrierile unor convorbiri dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și fostul său omolog american, George Bush, care datează din anii 2001, 2005 și 2008. Publicarea documentelor, care anterior erau clasificate, a devenit posibilă în urma unei decizii judecătorești: „Arhiva Securității Naționale” […] The post Convorbiri dintre Putin și Bush au fost desecretizate: „Ucraina a fost cedată. Kazahstanul a fost cedat. Caucazul de asemenea”. appeared first on NewsMaker.
10:50
Un bărbat a fost recunoscut vinovat de tentativa de incendiere a sediului Procuraturii din Vulcănești. Incidentul a avut loc în 2020, iar Procuratura din Găgăuzia menționa că bărbatul ar fi recurs la acest gest pentru a-și răzbuna fiul, cercetat și condamnat pentru o serie de crime. Instanța i-a stabilit o pedeapsă de 4 ani de […] The post Tentativa de incendiere a Procuraturii din Vulcănești: un bărbat – recunoscut vinovat appeared first on NewsMaker.
Acum 2 ore
10:10
31 de persoane străine, reținute la frontiera, în 2025. Aproape jumătate au ajuns rănite în Moldova # NewsMaker
În anul 2025, 31 de persoane străine au fost reținute la frontiera Republicii Moldova, potrivit datelor prezentate de Oficiul Avocatului Poporului. Dintre acestea, 14 persoane prezentau leziuni corporale, iar 12 au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transferate către instituții medicale specializate. Potrivit raportului, în perioada 1 ianuarie – 1 decembrie 2025, autoritățile de frontieră […] The post 31 de persoane străine, reținute la frontiera, în 2025. Aproape jumătate au ajuns rănite în Moldova appeared first on NewsMaker.
10:10
Ultima zi din 2025 și prima zi din 2026 vor aduce cer variabil. Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în aceste zile nu se vor înregistra ninsori pe teritoriul Republicii Moldova. Temperaturile vor fi între -1°C și +4°C ziua și între -5°C și 0°C noaptea. În centrul țării, pe 31 decembrie, se așteaptă cer variabil […] The post Vremea de 31 decembrie și 1 ianuarie. Vom avea sau nu zăpadă? appeared first on NewsMaker.
09:40
Ex-președintele legislativului Găgăuziei își află sentința: riscă 13 ani de închisoare în dosarul pentru abuz de putere și delapidare # NewsMaker
Instanța va propunța vineri, 26 decembrie, sentința în dosarul în care figurează Dmitri Constantinov, fostul preşedinte al Adunării Populare a Găgăuziei, unul dintre aliații oligarhului fugar Ilan Şor, transmite TVR Moldova. Acesta este judecat pentru pentru abuz de putere și delapidare. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2017 – 2020, Constantinov a fost director al unei societăți […] The post Ex-președintele legislativului Găgăuziei își află sentința: riscă 13 ani de închisoare în dosarul pentru abuz de putere și delapidare appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
19:00
„Sunt populiste, ar tripla deficitul”: Belous despre amendamentele opoziției de peste 45 de miliarde propuse la buget de stat # NewsMaker
Amendamentele propuse de opoziție la bugetul de stat pentru 2026, estimate la peste 45 de miliarde de lei, sunt populiste, fără acoperire financiară și ar putea tripla deficitul bugetar. Declarația a fost făcută de deputata PAS și fosta ministră a Finanțelor, Victoria Belous, în cadrul emisiunii „Есть Вопросы” de la NewsMaker. Potrivit acesteia, nu este […] The post „Sunt populiste, ar tripla deficitul”: Belous despre amendamentele opoziției de peste 45 de miliarde propuse la buget de stat appeared first on NewsMaker.
15:50
Zelenski îi felicită pe ucraineni la al patrulea Crăciun în război: „Cerem pace pentru Ucraina și o merităm” # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis miercuri un mesaj de Crăciun către cetățeni, marcând al patrulea an consecutiv în care sărbătoarea are loc pe fundalul războiului declanșat de Rusia. Liderul de la Kiev a vorbit despre dorința comună de pace a ucrainenilor și despre convingerea că aceasta trebuie să devină realitate cât mai curând. În […] The post Zelenski îi felicită pe ucraineni la al patrulea Crăciun în război: „Cerem pace pentru Ucraina și o merităm” appeared first on NewsMaker.
13:50
Atacuri rusești în noaptea de Crăciun: infrastructura energetică și portuară a Ucrainei, lovită în mai multe regiuni # NewsMaker
Ucraina a fost ținta unui nou val de atacuri aeriene rusești chiar în noaptea de Crăciun. Rachete şi drone au lovit infrastructura energetică, portuară și industrială din sudul și estul țării, provocând întreruperi masive de curent, distrugeri materiale și victime, au anunțat autoritățile de la Kiev. Potrivit Ministerului ucrainean al Energiei, atacurile din noaptea de […] The post Atacuri rusești în noaptea de Crăciun: infrastructura energetică și portuară a Ucrainei, lovită în mai multe regiuni appeared first on NewsMaker.
12:20
Campioana olimpică Anastasia Nichita se va retrage din sport? Decizia dificilă pe care trebuie să o ia # NewsMaker
Sportiva Anastasia Nichita, medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris și, de curând, deputată din partea PAS în Parlamentul Republicii Moldova, spune că se apropie de un moment de cotitură în cariera sa. La final de an, campioana recunoaște că va fi nevoită să aleagă între sportul de performanță și activitatea politică. Întrebată de urmăritori […] The post Campioana olimpică Anastasia Nichita se va retrage din sport? Decizia dificilă pe care trebuie să o ia appeared first on NewsMaker.
Ieri
10:40
NM Espresso: Costiuc s-a plâns secretarului de stat al SUA, Sandu l-a decorat pe Timofti cu Ordinul Republicii, Ministerul Agriculturii va verifica prețurile la ouă # NewsMaker
Costiuc, Furtună și SUA Costiuc, Furtună și SUA Deputatul în Parlament, liderul Partidului „Democrația Acasă” Vasile Costiuc și lidera Partidului Moldova Mare Victoria Furtună s-au plâns secretarului de stat al SUA, Marco Rubio, de „persecuții politice” și „cenzură” în Moldova. De asemenea, i-au cerut să verifice dacă acțiunile autorităților moldovenești corespund „standardelor americane ale libertății de exprimare”. […] The post NM Espresso: Costiuc s-a plâns secretarului de stat al SUA, Sandu l-a decorat pe Timofti cu Ordinul Republicii, Ministerul Agriculturii va verifica prețurile la ouă appeared first on NewsMaker.
09:50
Ambasadoarea UE, mesaj pentru moldoveni de sărbători: „Ați demonstrat întregii lumi că sunteți o națiune curajoasă” # NewsMaker
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, a adresat un mesaj de felicitare cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în care a făcut un bilanț al anului 2025 și a evidențiat parcursul european al țării. Diplomata a declarat că anul care se încheie a fost unul bun pentru Republica Moldova, menționând că, deși […] The post Ambasadoarea UE, mesaj pentru moldoveni de sărbători: „Ați demonstrat întregii lumi că sunteți o națiune curajoasă” appeared first on NewsMaker.
09:20
VIDEO // Mesaj de Crăciun din partea Ambasadei SUA: „Suntem inspirați în fiecare zi de căldura poporului Moldovei” # NewsMaker
Însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, împreună cu familia sa, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă. În mesajul publicat de Ambasada SUA la Chișinău, diplomatul american a evidențiat spiritul credinței, al familiei și al libertății – valori care, potrivit acestuia, apropie Republica Moldova […] The post VIDEO // Mesaj de Crăciun din partea Ambasadei SUA: „Suntem inspirați în fiecare zi de căldura poporului Moldovei” appeared first on NewsMaker.
24 decembrie 2025
22:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Crăciunului, adresat tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Oficialul i-a invitat pe oameni să fie recunoscători pentru viață, sănătate și pentru cei dragi și să creeze amintiri de neuitat alături de familie. „Crăciunul este acea perioadă a anului când avem frumoasa ocazie să creăm amintiri […] The post Igor Grosu urează Crăciun fericit cetățenilor: „Să fim mai buni și mai uniți” appeared first on NewsMaker.
22:00
VIDEO // Mesaje de sărbători de la Guvern: premierul și miniștrii urează pace, sănătate și bunăstare # NewsMaker
În ajun de Crăciun, membrii Guvernului au transmis un mesaj video comun, adresat tuturor cetățenilor, plin de urări de pace, sănătate și prosperitate. Oficialii au subliniat sprijinul pentru familii și siguranța locurilor de muncă, dar și importanța mediului curat și a dezvoltării durabile. „Dragi cetățeni, vă dorim sărbători de iarnă fericite, cu pace, speranță și […] The post VIDEO // Mesaje de sărbători de la Guvern: premierul și miniștrii urează pace, sănătate și bunăstare appeared first on NewsMaker.
19:50
„Unica noastră speranță este Trump”: Costiuc și Furtună fac apel către SUA să apere libertatea de exprimare în Moldova # NewsMaker
Liderii Partidului Democrația Acasă (PDA) și Partidului „Moldova Mare” au făcut apeluri publice către administrația Statelor Unite pentru protejarea libertății de exprimare în Republica Moldova. Vasile Costiuc a solicitat Departamentului de Stat și secretarului de stat Marco Rubio să investigheze presupuse restricții aplicate mass-mediei și mediului online de către autoritățile moldovene, în timp ce Victoria […] The post „Unica noastră speranță este Trump”: Costiuc și Furtună fac apel către SUA să apere libertatea de exprimare în Moldova appeared first on NewsMaker.
19:10
VIDEO Chișinăuienii vor pace și zăpadă/ 6 mln de pasageri pe aeroport/ Transnistria își va decide viitorul? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Peste 400 de pompieri și salvatori, la datorie de Crăciun— Moldova ar putea avea un nou stadion național?— Krasnoselski: Doar locuitorii din Transnistria pot decide aderarea la UE— Record la Aeroportul din Chișinău. Cum a fost întâmpinat pasagerul cu numărul 6 milioane?— […] The post VIDEO Chișinăuienii vor pace și zăpadă/ 6 mln de pasageri pe aeroport/ Transnistria își va decide viitorul? appeared first on NewsMaker.
18:30
Judecătoarea Marina Rusu, mamă a 7 copii, anunță „prima victorie” după protestul la CSM: dosarele, suspendate temporar # NewsMaker
Judecătoarea Marina Rusu, care a protestat în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) după ce, revenind la serviciu cu program redus pentru a-și putea alăpta copiii mici, i s-ar fi repartizat același volum de muncă precum colegilor cu program complet, a anunțat că repartizarea dosarelor noi către ea a fost suspendată temporar, până pe 6 […] The post Judecătoarea Marina Rusu, mamă a 7 copii, anunță „prima victorie” după protestul la CSM: dosarele, suspendate temporar appeared first on NewsMaker.
18:20
Situație de urgență la Bălți, după ce un colector de canalizare s-a surpat: pericol pentru oameni și mediu # NewsMaker
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți s-a întrunit astăzi, 24 decembrie, într-o ședință prezidată de primarul Alexandr Petkov, pentru a examina măsurile urgente necesare în urma surpării colectorului rețelelor de canalizare menajer-fecaloidă de pe strada Victoriei. Avaria afectează patru cartiere ale orașului, precum și activitatea a două întreprinderi. Totodată, incidentul prezintă risc de poluare […] The post Situație de urgență la Bălți, după ce un colector de canalizare s-a surpat: pericol pentru oameni și mediu appeared first on NewsMaker.
17:50
VIDEO Rambursarea cheltuielilor pentru educație și servicii medicale, creșterea importurilor și deficit bugetar de 21 mld lei/ Victoria Belous # NewsMaker
În 2026, în Republica Moldova se așteaptă o creștere economică moderată, în condițiile unui deficit bugetar ridicat, iar profesorii cer majorarea salariilor. Despre ce se va întâmpla cu economia Moldovei în anul viitor, de ce autoritățile compensează cheltuielile pentru credite ipotecare, educație și medicină aflăm în cadrul emisiunii «Есть вопросы», cu Nicolai Paholinițchi și fosta […] The post VIDEO Rambursarea cheltuielilor pentru educație și servicii medicale, creșterea importurilor și deficit bugetar de 21 mld lei/ Victoria Belous appeared first on NewsMaker.
17:30
Rusia intenționează să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorul deceniu, care să alimenteze programul său spațial și o stație de cercetare comună ruso-chineză. Anunțul vine în contextul în care marile puteri se grăbesc să exploreze singurul satelit natural al Pământului, scrie Reuters. Agenția spațială rusă Roscosmos a precizat că a semnat un contract […] The post Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună, până în 2036 appeared first on NewsMaker.
17:20
Caruselele din centrul Chișinău, fără expertiză tehnică completă? Agentul economic neagă: „Sunt în stare ideală” # NewsMaker
Caruselele din Piaţa Marii Adunări Naţionale (PMAN), instalate în perioada sărbătorilor de iarnă, ar funcționa fără o expertiză tehnică completă. Inspectoratul Naţional de Supraveghere Tehnică (INST) a comunicat că, după mai multe somaţii, a primit setul de acte, însă incomplet. De cealaltă parte, proprietarii instalaţiillor dau asigurări că acestea sunt sigure şi nu pun în […] The post Caruselele din centrul Chișinău, fără expertiză tehnică completă? Agentul economic neagă: „Sunt în stare ideală” appeared first on NewsMaker.
16:50
„Cele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape 4 ani”. Cât vor plăti șoferii în următoarele zile # NewsMaker
Pe 25 și 26 decembrie, benzina se va ieftini cu zece bani, iar motorina cu șase bani. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în aceste două zile, carburanții vor înregistra cele mai mici prețuri din ultimii aproape patru ani. Pe 24 decembrie, reprezentanții ANRE au declarat că „prețurile maxime de comercializare cu amănuntul […] The post „Cele mai mici prețuri la carburanți din ultimii aproape 4 ani”. Cât vor plăti șoferii în următoarele zile appeared first on NewsMaker.
16:30
Un consumator din satul Bumbăta, raionul Ungheni, a sesizat Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor că într-un magazin local s-ar fi vândut biscuiți cu viermi. El a mai semnalat că bonurile fiscale nu se eliberează sistematic și că unele produse erau expirate. „Spunem clar: rușinea, teama de conflict sau „să nu supărăm pe nimeni” nu trebuie […] The post Stau în vitrină până se vând”: Biscuiți cu viermi vânduți într-un magazin din Bumbăta appeared first on NewsMaker.
16:10
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, respinge scenariul ca Republica Moldova să revină la achiziționarea energiei electrice de la Centrala Termoelectrică Moldovenescă (Moldgres) în condițiile prețurilor actuale de pe piața gazelor, logisticii actuale de asigurare cu combustibil a regiunii transnistrene și ale eficienței procesului de producere a energiei electrice la centrala respectivă. Oficialul consideră toți acești factori […] The post Malul drept revine la energia electrică de la MGRES? Răspunsul ministrului Energiei appeared first on NewsMaker.
16:00
Primăria s-a răzgândit: circulația prin PMAN, reluată. În ce condiții ar putea fi sistată din nou # NewsMaker
După ce s-a anunțat că Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) va fi închisă circulației transportului public între 24 decembrie ora 13:00 și 25 decembrie ora 05:00, autoritățile capitalei au revenit cu un nou anunț. La aproximativ o oră de la intrarea în vigoare a restricției, autoritățile au precizat că PMAN a fost redeschisă transportului. Potrivit […] The post Primăria s-a răzgândit: circulația prin PMAN, reluată. În ce condiții ar putea fi sistată din nou appeared first on NewsMaker.
15:10
Crime în serie la Anenii Noi? Poliția: victimele ar fi fost folosite pentru hrana animalelor. Trei persoane reținute # NewsMaker
Un bărbat din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, este bănuit că ar fi implicat în dispariția unui consătean. Principala versiune examinată de oamenii legii este omorul. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit instituției, în gospodăriile suspectului au fost depistate hainele în care a fost îmbrăcată victima, precum și oseminte presupuse […] The post Crime în serie la Anenii Noi? Poliția: victimele ar fi fost folosite pentru hrana animalelor. Trei persoane reținute appeared first on NewsMaker.
15:10
(VIDEO) Moldova nu aderă la UE fără Transnistria?/ Construcție ilegală în locul Gaudeamus/ Cod galben de ger # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Judecătoarea Marina Rusu denunță un „plan” pentru discreditarea sa— Regulile de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”, încălcate?— Elevii intră în vacanța de iarnă— Cod Galben de frig în toată țara. Polei și ninsori pe mai multe trasee naționale— Ambasador: Moldova nu […] The post (VIDEO) Moldova nu aderă la UE fără Transnistria?/ Construcție ilegală în locul Gaudeamus/ Cod galben de ger appeared first on NewsMaker.
15:10
Număr record de pasageri, în 2025, pe Aeroportul Chișinău. Bolea: „O administrare de cea mai înaltă calitate” # NewsMaker
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a depășit pentru prima dată pragul de 6 milioane de pasageri într-un an. Evenimentul a fost marcat printr-o ceremonie la care au participat conducerea aeroportului și oficiali de rang înalt, inclusiv Vladimir Bolea, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și Sergiu Spoială, administratorul aeroportului. Administratorul aeroportului, Sergiu Spoială, a precizat […] The post Număr record de pasageri, în 2025, pe Aeroportul Chișinău. Bolea: „O administrare de cea mai înaltă calitate” appeared first on NewsMaker.
14:40
Material „voluminos” și un judecător în concediu: sentința în dosarul lui Damir – amânată pentru anul viitor # NewsMaker
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani care examinează dosarul în care figurează președintele FEA, Dorin Damir, ex-șeful IGP Alexandru Pînzari și fostul șef a Direcției nr. 5 a INI Valeriu Cojocari, a amânat ședința de judecată din 24 decembrie. În cadrul acesteia urma să fie pronunțată sentința celor trei inculpați. „În legătură cu faptul că este un […] The post Material „voluminos” și un judecător în concediu: sentința în dosarul lui Damir – amânată pentru anul viitor appeared first on NewsMaker.
14:20
(VIDEO) Iarna a ajuns în nordul țării: imagini cu stratul de zăpadă de la Drochia. Ce vreme ne așteaptă de Crăciun # NewsMaker
Iarna și-a intrat în drepturi în nordul Republicii Moldova. La Drochia a nins, iar stratul de zăpadă depus a ajuns la câțiva centimetri. Potrivit meteorologilor, vremea va rămâne rece și în următoarele zile. Temperaturile minime vor coborî până la –12 grade Celsius pe timpul nopții, iar maximele diurne nu vor depăși –5 grade Celsius. În […] The post (VIDEO) Iarna a ajuns în nordul țării: imagini cu stratul de zăpadă de la Drochia. Ce vreme ne așteaptă de Crăciun appeared first on NewsMaker.
13:50
Începând cu 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova intră în vacanța de iarnă. Având în vedere că 9 ianuarie cade într-o zi de vineri, Ministerul Educației și Cercetării le-a oferit școlilor posibilitatea ca această zi să fie liberă, cu condiția ca orele să fie recuperate până la sfârșitul anului […] The post Vacanța de iarnă se prelungește? Elevii pot reveni la școală pe 9 sau pe 12 ianuarie appeared first on NewsMaker.
13:10
„Un stadion nu înseamnă doar sport”: Potîrniche cere 12 mln lei pentru studiul de fezabilitate a unei noi arene în Moldova # NewsMaker
În Republica Moldova ar putea fi construit un nou stadion național, după ce în Parlament a fost depus un amendament la Legea bugetului de stat care prevede alocarea a 12 milioane de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate al proiectului. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Maxim Potîrniche, care a precizat că studiul de […] The post „Un stadion nu înseamnă doar sport”: Potîrniche cere 12 mln lei pentru studiul de fezabilitate a unei noi arene în Moldova appeared first on NewsMaker.
13:00
Pianistul Iurie Mahovici, în vârstă de 63 de ani, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Ministerul Culturii pe 24 decembrie. „Adresăm sincere condoleanțe familiei, colegilor și discipolilor săi. Memoria lui Iurie Mahovici va rămâne vie în cultura muzicală națională”, a transmis ministerul. Iurie Mahovici s-a născut pe 18 mai 1962, la Leova. […] The post A murit Iurie Mahovici, solist al Filarmonicii Naționale. Avea 63 de ani appeared first on NewsMaker.
12:40
Judecătoarea Marina Rusu denunță un „plan” pentru discreditarea sa, după protestul la CSM. Reacția SIS # NewsMaker
Judecătoarea Marina Rusu, care a protestat în fața Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru că, revenind la serviciu cu program redus ca să-și poată alăpta copiii mici, i s-ar fi repartizat același volum de lucru ca și colegilor cu program complet, a declarat că i s-a spus că unei structuri de stat „i-a fost dată […] The post Judecătoarea Marina Rusu denunță un „plan” pentru discreditarea sa, după protestul la CSM. Reacția SIS appeared first on NewsMaker.
12:30
Regulile de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”, încălcate? Percheziții în Chișinău # NewsMaker
Pe 24 decembrie, ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din Chișinău desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”. Informația a fost comunicată de reprezentanții CNA, care au precizat că printre cei vizați se află reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău. Potrivit CNA, cauza penală a […] The post Regulile de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”, încălcate? Percheziții în Chișinău appeared first on NewsMaker.
11:40
Plată unică de sărbători propusă de socialiști: 2 000 de lei pentru pensionarii cu venituri mai mici de 7 000 de lei # NewsMaker
Fracțiunea parlamentară a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) propune acordarea unei plăți unice, în valoare de 2 000 de lei, pentru persoanele care beneficiază de pensii și alocații de state lunare sub 7 000 de lei, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament. Proiectul […] The post Plată unică de sărbători propusă de socialiști: 2 000 de lei pentru pensionarii cu venituri mai mici de 7 000 de lei appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
După săptămâni de negocieri, Ucraina și Statele Unite au elaborat un proiect revizuit al planului de pace menit să pună capăt războiului de agresiune pe scară largă declanșat de Rusia. Planul inițial, alcătuit din 28 de puncte și care, în esență, împingea Ucraina spre capitulare, a fost reformulat într-un cadru de 20 de puncte, prezentat […] The post Zelenski a prezentat, pentru prima dată, planul de pace în 20 de puncte negociat cu SUA appeared first on NewsMaker.
11:10
(VIDEO) Răbdare, matematică și lână. Cum țesutul și tricotatul au devenit terapie pentru locuitorii satului Bujor # NewsMaker
În Casa de cultură din satul Bujor, arta străveche a țesutului nu este o raritate, ci o practică vie, cu efect terapeutic, care unește generațiile. La războiul de țesut lucrează meștera populară Ana Moisei, care a deprins acest meșteșug de la mama sa încă dinainte de vârsta de șase ani. Ea i-a povestit jurnalistei NewsMaker, […] The post (VIDEO) Răbdare, matematică și lână. Cum țesutul și tricotatul au devenit terapie pentru locuitorii satului Bujor appeared first on NewsMaker.
10:40
(VIDEO) Avocații, martorii și Plahotniuc au lipsit de la ședința de judecată. Procesul poate fi tergiversat? # NewsMaker
Procesul judiciar în dosarul „Furtul miliardului” riscă din nou să fie tergiversat. La ședința-cheie desfășurată înainte de Anul Nou nu s-au prezentat nici inculpatul Vladimir Plahotniuc, nici martorii apărării, nici avocații acestuia. Procurorul Alexandru Cernei a declarat că lipsa participanților creează premise clare pentru amânarea în continuare a examinării cauzei. În replică, avocatul lui Plahotniuc, […] The post (VIDEO) Avocații, martorii și Plahotniuc au lipsit de la ședința de judecată. Procesul poate fi tergiversat? appeared first on NewsMaker.
10:40
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat că pe 24 decembrie a intrat în vigoare noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova. Instituția a explicat noile reguli și motivele pentru care acestea sunt necesare. Potrivit ASP, începând cu 24 decembrie 2025, toate cererile pentru serviciile în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv în baza unei programări […] The post Noua Lege a cetățeniei R. Moldova a intrat în vigoare: ce trebuie să știi appeared first on NewsMaker.
10:40
Membru al echipei Șor din Rîșcani, condamnat la închisoare: 1,4 milioane lei, confiscați în folosul statului # NewsMaker
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partid „Șor” – declarat neconstituțional – a fost condamnat la 4 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu suspendare, pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată pe 23 decembrie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, anunță Procuratura Anticorupție. Potrivit […] The post Membru al echipei Șor din Rîșcani, condamnat la închisoare: 1,4 milioane lei, confiscați în folosul statului appeared first on NewsMaker.
09:50
În urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova sunt acoperite de polei și zăpadă. Informația a fost comunicată de Administraţia Națională a Drumurilor pe 24 decembrie. Instituția a precizat că, noaptea trecută, drumarii au intervenit în mai multe raioane, răspândind aproape 370 de […] The post Polei și zăpadă în nordul și centrul Republicii Moldova (FOTO) appeared first on NewsMaker.
09:50
Prețurile mari la ouă ajung pe masa Consiliului Concurenței. Ministra Agriculturii: statul nu poate interveni direct # NewsMaker
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat că instituția pe care o conduce a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu nivelul ridicat al prețurilor la ouă. Catlabuga a explicat că statul nu poate interveni direct asupra prețurilor, dar poate verifica modul în care acestea sunt formate în lanțul comercial. Precizările au fost făcute […] The post Prețurile mari la ouă ajung pe masa Consiliului Concurenței. Ministra Agriculturii: statul nu poate interveni direct appeared first on NewsMaker.
09:10
La închisoare – pentru „insulte”, amendă – pentru childfree. Cum a copiat Transnistria legile rusești și ce poate face Chișinăul / Proiect special # NewsMaker
La închisoare – pentru „insulte”, amendă – pentru childfree Cum a copiat Transnistria legile rusești și ce poate face Chișinăul La închisoare – pentru „insulte”, amendă – pentru childfree. Cum a copiat Transnistria legile rusești și ce poate face Chișinăul Regiunea transnistreană nerecunoscută există de peste 30 de ani, continuând să rămână o zonă juridică […] The post La închisoare – pentru „insulte”, amendă – pentru childfree. Cum a copiat Transnistria legile rusești și ce poate face Chișinăul / Proiect special appeared first on NewsMaker.
09:10
Un avion s-a prăbușit în Turcia. Printre victime – șeful Statului Major al armatei libiene # NewsMaker
În Turcia, în seara zilei de 23 decembrie, la scurt timp după decolarea din Ankara, s-a prăbușit un avion la bordul căruia se afla șeful Statului Major al forțelor armate libiene, Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, relatează BBC. Prim-ministrul Guvernului Unității Naționale din Libia, Abdel Hamid Dbeibah, a confirmat decesul acestuia. Ministrul de Interne al Turciei […] The post Un avion s-a prăbușit în Turcia. Printre victime – șeful Statului Major al armatei libiene appeared first on NewsMaker.
08:30
NM Espresso: Moldova se va descurca fără banii FMI, polița (nu) se va scumpi, partidele lui Dodon și Ceban vor prieteni? # NewsMaker
Moldova și UE Moldova trebuie să mențină ritmul reformelor pentru a fi pregătită de aderarea la Uniunea Europeană în 2030, a declarat vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, la reuniunea anuală a ambasadorilor moldoveni: „Obiectivul nostru este să fim nu doar pregătiți, ci și credibili, pentru a semna tratatul în 2028 și a adera la UE în […] The post NM Espresso: Moldova se va descurca fără banii FMI, polița (nu) se va scumpi, partidele lui Dodon și Ceban vor prieteni? appeared first on NewsMaker.
08:10
Energocom a achiziționat, în premieră, energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare # NewsMaker
Compania Energocom a achiziționat energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei. Potrivit Energocom, această achiziție reprezintă o premieră. Reprezentanții Energocom au declarat că achiziția de energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei reprezintă „o soluție modernă ce contribuie la echilibrarea sistemului […] The post Energocom a achiziționat, în premieră, energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare appeared first on NewsMaker.
23 decembrie 2025
21:10
„Pe toți îi unește dragostea de țară“. Nicolae Timofti, Vasile Șoimaru, Emilian Crețu au primit distincții de stat # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a înmânat pe 23 decembrie distincții de stat mai multor personalități. Instituția prezidențială a precizat că distincțiile au fost acordate în baza decretelor semnate de șefa statului pe parcursul anului 2025. Potrivit imaginilor publicate de președintă, printre cei care au primit distincțiile se numără ex-președintele Nicolae Timofti, fostul deputat Vasile Șoimaru, actorul […] The post „Pe toți îi unește dragostea de țară“. Nicolae Timofti, Vasile Șoimaru, Emilian Crețu au primit distincții de stat appeared first on NewsMaker.
20:10
Doi copii, forțați să cerșească și să muncească de la 5 și 9 ani? Sentință în Moldova, inculpata căutată # NewsMaker
O femeie din raionul Rîșcani a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Conform Procuraturii Generale, aceasta a exploatat doi copii prin muncă și cerșetorie încă de când aveau 5 și 9 ani, amenințându-i cu violența fizică. Procurorii nu sunt de acord cu sentința și anunță că vor solicita o pedeapsă […] The post Doi copii, forțați să cerșească și să muncească de la 5 și 9 ani? Sentință în Moldova, inculpata căutată appeared first on NewsMaker.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.