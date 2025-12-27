O treime din Kiev, fără încălzire și energie electrică. Forțele ruse au lansat, noaptea trecută, peste 500 de drone și 40 de rachete

12:25

Armata Română a ridicat, în noaptea de joi spre vineri, două avioane de luptă F-16, după ce radarele au detectat roiuri de drone rusești îndreptându-se spre porturile ucrainene de la Dunăre, aproape de granița României. Locuitorii din județul Tulcea au primit mesaje RO-Alert și au fost sfătuiți să rămână în case.