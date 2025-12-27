Ce temperaturi se vor înregistra pe întreg teritoriul R. Moldova
Radio Chisinau, 27 decembrie 2025 10:45
Astăzi, se prevede cer variabil. Va ninge slab în centrul țării. Presiunea atmosferică va fi normală.
Acum 5 minute
11:05
Zelenski, discuții cu liderii nord-europeni și șeful NATO, înaintea vizitei în SUA: Ucraina nu va fi un obstacol în calea păcii # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, înaintea întâlnirii cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, șase convorbiri telefonice separate: cu președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a-i informa în legătură cu eforturile diplomatice și cu cele mai recente detalii ale discuțiilor cu partea americană, anunță Administrația Prezidențială de la Kiev. De asemenea, le-a mulțumit pentru sprijinul acordat Ucrainei.
Acum 30 minute
10:45
Astăzi, se prevede cer variabil. Va ninge slab în centrul țării. Presiunea atmosferică va fi normală.
Acum o oră
10:25
Investiții în Republica Moldova: 45 de proiecte au fost recepționate în cadrul primului apel lansat de Comisia Europeană # Radio Chisinau
Un total de 45 propuneri de proiect pentru investiții în țara noastră au fost recepționate în cadrul primului apel al Comisiei Europene, adresat companiilor din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și Republica Moldova, care își doresc să își dezvolte activitatea și să investească în R. Moldova.
Acum 2 ore
10:05
MALURI DE PRUT | „Și focul aprins l-am ținut”. Monospectacol la TNME, susținut de actrița Ninela Caranfil, pe versurile poetei Leonida Lari, prietene și colege de luptă și idei (Audio) # Radio Chisinau
A luptat pentru limba română, alfabetul latin și memorie istorică – o Ioana d’Arc a spațiului dintre Prut și Nistru. Este vorba despre poeta Leonida Lari, de la moartea căreia s-au împlinit, în luna decembrie, 14 ani.
09:45
Domeniul turismului urmează să fie transferat din gestiunea Ministerului Culturii în cea a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vicepremierul Eugeniu Osmochescu spune că această schimbare are scopul de consolida rolul turismului ca motor de creștere economică.
09:25
Fostul ministru adjunct al Apărării din Rusia a murit subit, după ce a fost demis de Putin # Radio Chisinau
Fostul ministru adjunct al Apărării din Rusia a murit subit în ziua de Crăciun, după ce a fost demis de Putin.
09:15
Atenție șoferi! Polei și ghețuș pe mai multe sectoare de drum – risc crescut de accidente # Radio Chisinau
În contextul condițiilor meteo nefavorabile, pe mai multe sectoare de drum se înregistrează polei și ghețuș, ceea ce reduce considerabil aderența carosabilului și crește riscul producerii accidentelor rutiere.
Acum 4 ore
09:05
Deficitul de muncă în orașe și lipsa oportunităților în regiuni, în atenția autorităților # Radio Chisinau
Migrația accentuată a populației apte de muncă, ocuparea informală și nivelul ridicat al populației inactive continuă să afecteze piața muncii din Republica Moldova. Deficitul de forță de muncă în centrele urbane și lipsa oportunităților economice în alte regiuni ale țării sunt provocări pe care Ministerul Muncii și Protecției Sociale le are în atenție.
Acum 24 ore
21:00
Ministerul Educației lansează consultări publice privind integrarea Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul UTM # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării anunță deschiderea consultărilor publice asupra unui proiect de Hotărâre de Guvern care prevede integrarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul în cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM). În urma acestui proces, la Cahul va fi creat Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hașdeu”.
20:40
Deși cardurile și plățile online câștigă tot mai mult teren, numerarul continuă să joace un rol important în viața de zi cu zi a europenilor. Un studiu recent al Băncii Centrale Europene, prezentat de Euronews, arată că, în ciuda declinului constant, banii cash rămân esențiali în multe țări, influențați de cultură, obiceiuri și nivelul de digitalizare, scrie mediafax.ro.
20:15
Peste 525 de milioane de lei, investiți în VMS anul acesta. Sesiuni de subscriere în 2026 # Radio Chisinau
Volumul total al investițiilor atrase prin platforma eVMS.md a depășit 525 de milioane de lei în acest an. Ministerul Finanțelor precizează că, în primul trimestru din anul viitor, cetățenii vor putea investi în valori mobiliare de stat cu maturitate de până la patru ani, iar subscrierile vor avea loc trei luni consecutiv, transmite IPN.
19:55
VIDEO | Momentul în care dronele ucrainene distrug un lansator S-300V și alte sisteme importante în Crimeea ocupată # Radio Chisinau
Luptătorii unității speciale Primari (Fantomele) a Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) au distrus un lansator rus S-300V și alte ținte de mare valoare în Crimeea ocupată temporar.
19:30
Poliția Națională a intrat în posesia unui scanner 3D de ultimă generație, un instrument tehnologic inovator care va moderniza procesul de documentare a locurilor faptei și colectare a probelor.
19:05
Penitenciarele, sub lupa Avocatului Poporului: 16 decese și peste 1.000 de cazuri de leziuni grave au fost înregistrate în 2025 # Radio Chisinau
Privarea de libertate nu presupune pierderea drepturilor fundamentale, iar statul are o responsabilitate sporită pentru protejarea vieții, integrității fizice și psihice și a demnității persoanelor aflate în detenție. Concluzia reiese din datele prezentate de Avocatul Poporului în urma monitorizării situației din sistemul penitenciar pe parcursul anului 2025, comunică MOLDPRES.
18:45
Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță, în discuții cu mediul de afaceri despre îmbunătățirea cadrului fiscal # Radio Chisinau
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut întrevederi cu reprezentanții Asociației Investitorilor din România în Republica Moldova, Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informației și Comunicațiilor și Asociației Liderilor din Servicii de Afaceri, în vederea consolidării cooperării cu mediul de afaceri și identificării soluțiilor pentru optimizarea cadrului fiscal.
18:20
Ministerul Agriculturii: Temperaturile de până la –12°C sunt favorabile culturilor agricole # Radio Chisinau
Temperaturile scăzute înregistrate în această perioadă, de până la –12 grade Celsius, sunt, în general, favorabile culturilor cerealiere de toamnă și nu reprezintă un pericol pentru agricultură, anunță Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.
18:00
Poliția de Frontieră: Obiectul zburător detectat în nordul R. Moldova era un balon cu aer cald # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră anunță că, astăzi, 26 decembrie, la ora 15:45, a fost informată de autoritățile ucrainene despre detectarea, de către radarele acestora, a unui obiect zburător care a survolat spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova.
17:45
FOTO/VIDEO | Explozie într-o moschee din Siria, în timpul rugăciunilor de vineri. Mai multe victime # Radio Chisinau
Cel puțin cinci persoane au murit într-o explozie, vineri, la o moschee a sectei minoritare alawite din orașul sirian Homs, a relatat agenția de știri din țară SANA, potrivit Reuters.
17:20
Summit istoric, fonduri europene și acces extins pe piața UE: bilanțul european al anului 2025 # Radio Chisinau
Anul 2025 a fost marcat de realizări în domeniul economic, financiar, digital și legislativ privind procedurile și reformele necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană (UE), consolidând parcursul european al Republicii Moldova. Relația dintre UE și Republica Moldova a fost marcată de realizări semnificative, concretizate prin decizii, acorduri și ratificări cu impact direct asupra vieții cetățenilor, relatează MOLDPRES.
17:00
Marja maximă aplicată creditelor garantate de stat în cadrul Programului „Prima casă” ar urma să rămână neschimbată în anul viitor. Guvernul urmează să aprobe luni, 29 decembrie, un proiect de hotărâre prin care marja e menținută la nivelul de până la 3%, transmite IPN.
16:40
Titlul științific acordat fostei așa-numite „viceministre” a Educației din Tiraspol, Svetlana Turceac, a fost anulat # Radio Chisinau
Consiliul de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC) a decis, pe 19 decembrie, să nu confirme titlul de doctor habilitat în științele educației acordat Svetlanei Turceac, fostă așa-numită „viceministră” a Educației din Tiraspol, scrie Zona de Securitate.
16:15
Un al treilea fost judecător, găsit vinovat în schema „Laundromat”, scapă de pedeapsă din cauza prescripției # Radio Chisinau
Curtea de Apel Centru a menținut sentința de condamnare a unui fost judecător implicat in dosarul „Luandromat”, însă acesta a fost liberat de pedeapsă din cauza expirării termenului de tragere la răspundere penală.
15:55
Apometre inteligente vor fi instalate la mai mulți consumatori casnici din Chișinău # Radio Chisinau
Apă-Canal Chișinău își propune pentru anul viitor contorizarea inteligentă a consumatorilor casnici. În prezent, majoritatea contoarelor sunt încă mecanice – peste 167 de mii de unități, iar din 6 200 de contoare inteligente existente mai mult de jumătate sunt instalate la agenți economici. Informațiile au fost comunicate de către directorul general interimar al Societății pe Acțiuni Apă-Canal Chișinău, Diana Tacu, în cadrul ședinței de vineri a Consiliului municipal Chișinău, transmite IPN.
15:40
Depuneri de polei și gheață pe drumurile din țară. Recomandările poliției pentru șoferi # Radio Chisinau
Poliția Națională avertizează participanții la trafic asupra condițiilor meteorologice nefavorabile care pot afecta siguranța circulației pe drumurile publice. În anumite regiuni, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, iar pe porțiuni de drum există depuneri de polei și gheață, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului.
15:20
Trump îl va primi pe Zelenski la Mar-a-Lago. Negocierile pentru planul de pace al SUA intră într-o fază decisivă # Radio Chisinau
Volodimir Zelenski a anunțat, vineri, că se va întâlni în curând cu Donald Trump în contextul eforturilor de a pune capăt războiului cu Rusia. Astfel, președintele american este așteptat să îl găzduiască, duminică la Mar-a-Lago, pe omologul ucrainean, pentru a încerca să ajungă la un acord privind planul de pace al SUA, potrivit oficialilor ucraineni, scrie Axios.
14:55
Tariful pentru energia termică la Comrat ar putea crește la 3 745 de lei pe gigacalorie # Radio Chisinau
Locuitorii municipiului Comrat ar putea plăti mai mult pentru energia termică furnizată de Î.M. „Rețelele și centralele termice Comrat”. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat vineri un proiect de hotărâre ce prevede majorarea tarifelor, transmite IPN.
14:40
Opt bărbați din Asia Centrală, extrădați din Republica Moldova: Aceștia munceau ilegal pe un șantier din Cahul # Radio Chisinau
Opt cetățeni originari din Asia Centrală, care lucrau pe un șantier de construcții din Cahul fără a deține documentele necesare pentru ședere și muncă, au fost extrădați din Republica Moldova.
14:20
Rusia lovește din nou infrastructura energetică a Ucrainei: cinci regiuni, parțial fără curent # Radio Chisinau
Rusia a lansat un nou atac masiv asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând întreruperi parțiale de curent electric în cinci regiuni ale țării. Informația a fost anunțată în cadrul unui briefing de către viceministrul Energiei, Olga Iuhimciuk.
14:10
Doi judecători au promovat evaluarea externă a integrității. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat rapoartele Comisiei Vetting în privința magistraților Constantin Damaschin și Sergiu Stratan. Alte rapoarte de evaluare au fost amânate pentru ședința de săptămâna viitoare.
14:00
UPDATE. Poliția anunță: fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, dat în căutare # Radio Chisinau
În contextul pronunțării sentinței de astăzi, prin care Dmitri Constantinov a fost condamnat la 12 ani de detenție, Poliția a inițiat un dosar de căutare, în baza căruia acesta urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept, anunță Poliția.
13:45
Vlad Kulminski s-a întâlnit cu Marco Rubio. Discuția s-a axat pe consolidarea cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii # Radio Chisinau
Ambasadorul R. Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, s-a întâlnit cu Secretarul de Stat, Marco Rubio, cu care a discutat despre relația bilaterală dintre Chișinău și Washington, transmite Radio Chișinău.
13:40
Au fost schimbate rutele de examinare la proba practică auto, în municipiile Chișinău, Bălți, Ungheni și Orhei.
13:25
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de promovarea a evaluării externe a judecătorului Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău. Magistratul este candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție.
13:10
„Calea Ferată din Moldova” a efectuat cu succes cursa de testare a unui tren de marfă cu greutatea de 3 000 de tone pe ruta Basarabeasca-Iargara-Prut 2-Cahul.
13:00
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit averi cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 2,8 milioane lei în cazul a doi funcționari. Inspectorii ANI au dispus și încetarea raporturilor de muncă a persoanelor vizate.
12:45
NRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru weekend și pentru luni, 29 decembrie
12:25
Armata Română a ridicat, în noaptea de joi spre vineri, două avioane de luptă F-16, după ce radarele au detectat roiuri de drone rusești îndreptându-se spre porturile ucrainene de la Dunăre, aproape de granița României. Locuitorii din județul Tulcea au primit mesaje RO-Alert și au fost sfătuiți să rămână în case.
12:15
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei a fost condamnat la 12 ani de închisoare # Radio Chisinau
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, a fost condamnat astăzi de magistrații de la Comrat, la 12 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis.
12:05
Clementii Ursu a cucerit medalia de aur la turneul internațional de tir in armă pneumatică „Cupa de Crăciun”, care a avut loc la Osijek, Croația, transmite IPN.
11:50
Începând cu 26 decembrie 2025, Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic două monede comemorative, „Petre Teodorovici - 75 de ani de la naștere”, care completează seria „Personalități”, și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”, care completează seria „Altele”.
11:25
În timpul misiunilor de menținere a ordinii publice, carabinierii au intervenit în mai multe situații care au necesitat reacții rapide și responsabilitate civică.
Ieri
11:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de vânt.
10:45
Alexei Gluhov și Anastasia Glazunova cea mai bună pereche de dans sportiv a anului, potrivit Federației de Dans Sportiv din R. Moldova, transmite IPN.
10:30
Situația la frontieră: 21 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 53.287 de traversări. Totodată, 21 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
10:15
Fără retragerea trupelor ruse de ocupație, integrarea europeană rămâne o iluzie (Revista Presei) # Radio Chisinau
Principalele teme rămân în continuare legate de securitate - retragerea trupelor ruse din regiune transnistreană și pericolul unui război rus în Europa.
09:55
Poșta Moldovei, aglomerată de sărbători: un milion de colete și scrisori într-o lună # Radio Chisinau
Volumul trimiterilor expediate și recepționate prin intermediul Poștei Moldovei a crescut cu 30-35% în perioada sărbătorilor de iarnă. Printre cele mai solicitate destinații sunt statele vecine – România și Ucraina, a precizat întreprinderea pentru IPN.
09:35
Avocatul Poporului: 28 de altercații între militari în termen au fost raportate în 2025 # Radio Chisinau
Avocatul Poporului semnalează existența unor cazuri de violență în rândul militarilor în termen din Armata Națională, subliniind necesitatea asigurării unui mediu sigur pentru tinerii aflați în serviciul militar.
09:20
Zelenski, discuție telefonică cu Steve Witkoff și Jared Kushner: „Există idei bune care pot contribui la o pace durabilă” # Radio Chisinau
La o zi de la dezvăluirea detaliilor noului plan al SUA pentru încheierea războiului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat joi, 25 decembrie, că a avut o discuție telefonică cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.
09:00
Euro și Dolarul în scădere la final de săptămână. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi # Radio Chisinau
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
08:35
Astăzi, Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare de la Comrat, își află sentința # Radio Chisinau
Fostul președinte al Adunării Populare a Autonomiei Găgăuze, Dmitri Constantinov, unul dintre aliații fugarului Ilan Șor, urmează să-și afle astăzi astăzi, vineri, 26 decembrie, sentința după ce a fost judecat pentru abuz de putere și delapidare, transmite TVR Moldova.
