Fostul ministru adjunct al Apărării din Rusia a murit subit, după ce a fost demis de Putin

Apă-Canal Chișinău își propune pentru anul viitor contorizarea inteligentă a consumatorilor casnici. În prezent, majoritatea contoarelor sunt încă mecanice – peste 167 de mii de unități, iar din 6 200 de contoare inteligente existente mai mult de jumătate sunt instalate la agenți economici. Informațiile au fost comunicate de către directorul general interimar al Societății pe Acțiuni Apă-Canal Chișinău, Diana Tacu, în cadrul ședinței de vineri a Consiliului municipal Chișinău, transmite IPN.