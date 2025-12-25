/VIDEO/ Magia Nașterii Domnului la Biserica „Sfânta Teodora de la Sihla”: Preotul l-a sunat pe Moș Crăciun
TV8, 25 decembrie 2025 19:30
/VIDEO/ Magia Nașterii Domnului la Biserica „Sfânta Teodora de la Sihla”: Preotul l-a sunat pe Moș Crăciun
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
19:30
Acum o oră
19:00
Acum 2 ore
18:30
Acum 4 ore
17:50
16:50
16:20
Acum 6 ore
15:20
14:50
14:20
14:10
Acum 8 ore
12:30
12:00
Acum 12 ore
11:30
11:20
10:50
10:30
10:00
09:30
09:10
09:10
Acum 24 ore
23:30
23:00
22:30
22:00
21:30
21:00
20:50
20:00
Ieri
19:00
18:40
18:00
17:30
16:30
16:00
15:30
14:40
14:10
13:40
13:20
13:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.