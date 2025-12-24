Victorie la limită pentru Nigeria în primul meci din Cupa Africii pe Națiuni: O vedetă din Serie A a marcat decisiv
TV8, 24 decembrie 2025 23:30
Victorie la limită pentru Nigeria în primul meci din Cupa Africii pe Națiuni: O vedetă din Serie A a marcat decisiv
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
23:30
Acum 2 ore
23:00
22:30
Acum 4 ore
22:00
21:30
21:00
20:50
Acum 6 ore
20:00
19:00
18:40
Acum 8 ore
18:00
17:30
16:30
Acum 12 ore
16:00
15:30
14:40
14:10
13:40
13:20
13:10
12:40
12:10
11:10
Acum 24 ore
10:50
10:20
09:50
09:20
09:00
07:50
07:20
Ieri
23:10
22:40
21:50
21:50
21:40
21:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.