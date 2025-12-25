/METEO/ Cum va fi vremea azi, 25 decembrie 2025: De Crăciun vom avea parte de ghețuș. Care vor fi temperaturile minime
TV8, 25 decembrie 2025 09:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 25 decembrie 2025: De Crăciun vom avea parte de ghețuș. Care vor fi temperaturile minime
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 5 minute
09:30
Acum 30 minute
09:10
09:10
Acum 12 ore
23:30
23:00
22:30
22:00
21:30
21:00
20:50
Acum 24 ore
20:00
19:00
18:40
18:00
17:30
16:30
16:00
15:30
14:40
14:10
13:40
13:20
13:10
12:40
12:10
11:10
10:50
10:20
09:50
Ieri
09:20
09:00
07:50
07:20
23 decembrie 2025
23:10
22:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.