/VIDEO/ Maria Procopenco cucerește cu „Din cer senin”, un colind filmat în biserică: „Te pătrunde direct la inimă”

/VIDEO/ Maria Procopenco cucerește cu „Din cer senin”, un colind filmat în biserică: „Te pătrunde direct la inimă”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8