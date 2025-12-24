/VIDEO/ Forfotă în Ajun de Crăciun pe stil nou: Cum se pregătesc moldovenii de sărbătoare

TV8, 24 decembrie 2025 21:30

/VIDEO/ Forfotă în Ajun de Crăciun pe stil nou: Cum se pregătesc moldovenii de sărbătoare

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
21:30
/VIDEO/ Forfotă în Ajun de Crăciun pe stil nou: Cum se pregătesc moldovenii de sărbătoare TV8
Acum o oră
21:20
/VIDEO/ Accident cu implicarea unui microbuz la Sîngerei: 4 pasageri au ajuns la spital TV8
21:00
/VIDEO/ Ținute curajoase și multă strălucire: Cum ne îmbrăcăm în noaptea de Revelion 2026 TV8
Acum 2 ore
20:50
/VIDEO/ Omorul de la Anenii Noi: Principalul suspect ajunge după gratii, iar concubina - în arest la domiciliu TV8
20:00
/FOTO/ Ținute curajoase și multă strălucire: Cum ne îmbrăcăm în noaptea de Revelion 2026 TV8
Acum 4 ore
19:00
/VIDEO/ Record absolut la Aeroportul Chișinău: Cine e norocoasa pasageră cu numărul 6 milioane TV8
18:40
Atac în ajun de Crăciun pe stil nou: Microbuz lovit de dronă în Ucraina. O persoană a murit TV8
18:00
„Aventură de 20 de ani”: Internaționalul Constantin Burdujel se retrage de la naționala Moldovei de futsal TV8
Acum 6 ore
17:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1400: Atac în Rusia, panică la Moscova și „pace imposibilă”. Zelenski dezvăluie noul plan cu 20 de puncte TV8
17:00
Virus mortal confirmat în Europa: Primul avertisment public după pandemia COVID-19 TV8
16:30
/VIDEO/ Nebunie și peripeții la filmările „Revelion de Vis”: Nu rata cel mai spectaculos film - pe 31 decembrie, la TV8 TV8
16:00
BizRadar – comunitatea virtuală a oamenilor de afaceri din Republica Moldova /P/ TV8
16:00
/VIDEO/ Zece mii de dolari de persoană: Grupare criminală specializată în migrație ilegală, lichidată TV8
Acum 8 ore
15:30
/VIDEO/ Accident dezastruos pe o autostradă din Italia: Momentul în care o cisternă cu GPL a explodat TV8
15:10
/HARTĂ/ Alertă de frig pe 25 decembrie: Temperaturile scad brusc în toată Moldova TV8
14:40
/VIDEO/ Percheziții după omor în satul Beriozchi: Săpături, 3 reținuți și indicii la ferma suspectului TV8
14:20
/VIDEO/ Jocuri de noroc ilegale pe online: Percheziții în sudul și centrul Moldovei TV8
14:10
/VIDEO/ Surpriză la Aeroportul Chișinău: Ce au găsit vameșii în două boxe muzicale trimise în Rusia TV8
Acum 12 ore
13:50
/VIDEO/ LANA FURS – alegerea care nu ține de sezon /P/ TV8
13:40
/VIDEO/ Ajun de Crăciun pe stil nou: Defilare de autospeciale, colinde și restricții în centrul Chișinăului TV8
13:20
Prețuri mai mici la carburanți de Crăciun: Benzina coboară sub 22 de lei pe 25 și 26 decembrie 2025 TV8
13:10
/VIDEO/ „Cine intră la acest om, nu mai iese”: Dezvăluirile femeii care își căuta concubinul ucis la Anenii Noi TV8
12:40
Percheziții la 8 luni după demolare: Nereguli de construcție, investigate la terenul cinematografului „Gaudeamus” TV8
12:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1400: Panică la Moscova și dezvăluirea lui Zelenski. „Trump și Putin cântă pe aceeași voce” TV8
11:50
Vacanța de iarnă 2025: Cât va dura și ce sfaturi sunt pentru elevii din Moldova TV8
11:40
Doliu în muzica din Republica Moldova: A murit Iurie Mahovici, Artist al Poporului TV8
11:10
Se strâng rândurile la OT Rîșcani al fostului PP Șor: Ce sentință a primit secretarul după ce ar fi acceptat peste 1 milion de lei TV8
10:50
Planul de pace al Ucrainei, prezentat de Volodimir Zelenski: Ce conțin cele 20 de puncte TV8
10:50
MITP, la 8 ani: IT-ul devine un pilon strategic al economiei Republicii Moldova /P/ TV8
10:20
/VIDEO/ Coincidență macabră la Moscova? Trei morți aproape de locul exploziei care l-a ucis pe generalul Sarvarov TV8
09:50
/VIDEO/ A venit zăpada în nordul Moldovei: Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe trasee TV8
09:20
/VIDEO/ Tragedie misterioasă: Avionul care îl transporta pe șeful Statului Major libian s-a prăbușit în Turcia TV8
09:00
/VIDEO/ Gaura cu aburi fierbinți în pavajul unui parc din Chișinău sperie trecătorii: „Sper să nu se întâmple nimic” TV8
Acum 24 ore
08:30
/VIDEO/ Zăpadă de Crăciun pe stil nou? Meteorologii anunță cum va fi vremea în Moldova TV8
07:50
Horoscop 24 decembrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii iau inițiativa, Balanțele caută armonia, iar Peștii se lasă purtați de emoții TV8
07:20
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 24 decembrie 2025: Ninsori slabe și vânt. Care vor fi temperaturile minime TV8
23 decembrie 2025
23:50
/VIDEO/ O mașină a intrat în mulțime în Amsterdam: 9 persoane au ajuns la spital TV8
23:40
Explozie de hidrogen la o fabrică chimică din sudul Franței: 4 persoane au fost rănite TV8
23:10
Debut cu emoții la Cupa Africii pe Națiuni: Egiptul câștigă datorită unui gol al lui Mohamed Salah TV8
22:50
/VIDEO/ Inaugurare cu final neașteptat: Pomul de Crăciun a ars într-un oraș din Georgia TV8
22:40
/VIDEO/ Campania „Vine Moșul” a ajuns la peste 1.000 de copii: Darurile sunt mai mult decât simple cadouri TV8
22:20
Ultimul trofeu al anului: Napoli a cucerit Supercupa Italiei la fotbal TV8
Ieri
21:50
/VIDEO/ Minciuni care lasă conturile goale: Despre escrocheriile moderne doar la „Alo, TV8” TV8
21:50
/VIDEO/ Prețul poliței medicale se dublează pentru unii moldoveni: Explicația de la CNAM TV8
21:40
/VIDEO/ „Toți se feresc de el”: Detalii despre crimele de la Anenii Noi. Unii săteni, speriați de bărbatul suspect TV8
21:20
Premieră în Republica Moldova: Energocom a cumpărat energie electrică de la un producător local TV8
21:10
/VIDEO/ Gala Olimpicilor 2025: Câți elevi din Moldova au fost premiați pentru rezultate excepționale TV8
20:40
Pierdere grea pentru Liverpool: Alexander Isak a fost operat de urgență TV8
20:20
/LIVE/ Minciuni care lasă conturile goale: Despre escrocheriile moderne doar la „Alo, TV8” TV8
19:50
/VIDEO/ „Am aflat în aceeași zi”: Ministra de Interne precizează câte împușcături au fost la Inspectoratul Centru TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.