Doliu în lumea filmului: Pat Finn, celebrul actor din Friends, a murit din cauza unei boli crunte

TV8, 25 decembrie 2025 17:50

Doliu în lumea filmului: Pat Finn, celebrul actor din Friends, a murit din cauza unei boli crunte

Acum 30 minute
17:50
Acum 2 ore
17:20
Vacanță de iarnă prelungită pentru unii elevi din Moldova: Când vor reveni la ore TV8
16:50
A pus pe jar poliția, dar cu un scop emoționant: Istoria de Crăciun a unui copil de 11 ani TV8
Acum 4 ore
16:20
/VIDEO/ Maria Procopenco cucerește cu „Din cer senin”, un colind filmat în biserică: „Te pătrunde direct la inimă” TV8
15:50
/VIDEO/ Apocalipsă de gheață în Siberia: Cât de mult ar putea scădea temperaturile TV8
15:20
/VIDEO/ Primul Crăciun în Betleem, la doi ani de război: Papa Leon a chemat la pace și fraternitate TV8
14:50
/VIDEO/ Scăderi record la prețurile pentru carburanți: Benzina și motorina costă ca înainte de război TV8
Acum 6 ore
14:20
/VIDEO/ „Fie ca el să piară”: Volodimir Zelenski dezvăluie dorința de Crăciun a ucrainenilor TV8
14:10
25 decembrie sau 7 ianuarie: Preotul Maxim Melinti explică de ce data Crăciunului nu ține de credință TV8
13:30
/VIDEO/ Momentul în care o mașină doboară un brad de Crăciun: Scuza șoferului TV8
12:30
/VIDEO/ Felicitări de Crăciun cu promisiuni, laude și mesaje de unitate: Politicienii și diplomații s-au întrecut în urări TV8
Acum 8 ore
12:00
Descoperire macabră în ajun de Crăciun: Poliția a intervenit de urgență lângă Aeroportul Chișinău TV8
11:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1401: Atac la Nistru de Crăciun, prognoză de pace și refuzul Moscovei. Zelenski: „Fie ca Putin să piară” TV8
11:20
/VIDEO/ Alertă aeriană lângă podul Maiaki și atac la Odesa: O persoană a murit, iar alte două au fost rănite TV8
10:50
/VIDEO/ Primarul Ion Ceban, huiduit la Arena Chișinău: Mesajul transmis în timpul concertului Zdob și Zdub TV8
10:30
/VIDEO/ Escrocheriile online iau amploare în prag de sărbători: Cum ne protejăm conturile și buzunarele TV8
Acum 12 ore
10:00
Sărbătoare pe 25 decembrie 2025: Sfântul Spiridon, cinstit de creștinii ortodocși de stil vechi TV8
09:30
Horoscop 25 decembrie 2025 de la ChatGPT: Taurii caută liniștea, Scorpionii trăiesc intens, iar Vărsătorii surprind TV8
09:30
Crăciunul pe stil nou, sărbătorit astăzi: Tradiții și superstiții pentru noroc și pace TV8
09:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 25 decembrie 2025: De Crăciun vom avea parte de ghețuș. Care vor fi temperaturile minime TV8
09:10
În Europa, ca acasă: Moldtelecom oferă roaming la tarif național, inclus în abonamente, fără costuri suplimentare /P/ TV8
Acum 24 ore
23:30
Victorie la limită pentru Nigeria în primul meci din Cupa Africii pe Națiuni: O vedetă din Serie A a marcat decisiv TV8
23:00
/DOC/ Mandat public și alt job privat: Ce a descoperit ANI în privința unui primar din Moldova TV8
22:30
O nouă demisie în tabăra Șor: Liderul fracțiunii „Victorie” din CMC Bălți renunță la mandat TV8
22:00
/VIDEO/ Noua lege a cetățeniei, în vigoare: Cine se vrea moldovean trebuie să cunoască româna și Constituția TV8
21:30
/VIDEO/ Forfotă în Ajun de Crăciun pe stil nou: Cum se pregătesc moldovenii de sărbătoare TV8
21:20
/VIDEO/ Accident cu implicarea unui microbuz la Sîngerei: 4 pasageri au ajuns la spital TV8
21:00
/VIDEO/ Ținute curajoase și multă strălucire: Cum ne îmbrăcăm în noaptea de Revelion 2026 TV8
20:50
/VIDEO/ Omorul de la Anenii Noi: Principalul suspect ajunge după gratii, iar concubina - în arest la domiciliu TV8
20:00
/FOTO/ Ținute curajoase și multă strălucire: Cum ne îmbrăcăm în noaptea de Revelion 2026 TV8
19:00
/VIDEO/ Record absolut la Aeroportul Chișinău: Cine e norocoasa pasageră cu numărul 6 milioane TV8
18:40
Atac în ajun de Crăciun pe stil nou: Microbuz lovit de dronă în Ucraina. O persoană a murit TV8
Ieri
18:00
„Aventură de 20 de ani”: Internaționalul Constantin Burdujel se retrage de la naționala Moldovei de futsal TV8
17:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1400: Atac în Rusia, panică la Moscova și „pace imposibilă”. Zelenski dezvăluie noul plan cu 20 de puncte TV8
17:00
Virus mortal confirmat în Europa: Primul avertisment public după pandemia COVID-19 TV8
16:30
/VIDEO/ Nebunie și peripeții la filmările „Revelion de Vis”: Nu rata cel mai spectaculos film - pe 31 decembrie, la TV8 TV8
16:00
BizRadar – comunitatea virtuală a oamenilor de afaceri din Republica Moldova /P/ TV8
16:00
/VIDEO/ Zece mii de dolari de persoană: Grupare criminală specializată în migrație ilegală, lichidată TV8
15:30
/VIDEO/ Accident dezastruos pe o autostradă din Italia: Momentul în care o cisternă cu GPL a explodat TV8
15:10
/HARTĂ/ Alertă de frig pe 25 decembrie: Temperaturile scad brusc în toată Moldova TV8
14:40
/VIDEO/ Percheziții după omor în satul Beriozchi: Săpături, 3 reținuți și indicii la ferma suspectului TV8
14:20
/VIDEO/ Jocuri de noroc ilegale pe online: Percheziții în sudul și centrul Moldovei TV8
14:10
/VIDEO/ Surpriză la Aeroportul Chișinău: Ce au găsit vameșii în două boxe muzicale trimise în Rusia TV8
13:50
/VIDEO/ LANA FURS – alegerea care nu ține de sezon /P/ TV8
13:40
/VIDEO/ Ajun de Crăciun pe stil nou: Defilare de autospeciale, colinde și restricții în centrul Chișinăului TV8
13:20
Prețuri mai mici la carburanți de Crăciun: Benzina coboară sub 22 de lei pe 25 și 26 decembrie 2025 TV8
13:10
/VIDEO/ „Cine intră la acest om, nu mai iese”: Dezvăluirile femeii care își căuta concubinul ucis la Anenii Noi TV8
12:40
Percheziții la 8 luni după demolare: Nereguli de construcție, investigate la terenul cinematografului „Gaudeamus” TV8
12:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1400: Panică la Moscova și dezvăluirea lui Zelenski. „Trump și Putin cântă pe aceeași voce” TV8
11:50
Vacanța de iarnă 2025: Cât va dura și ce sfaturi sunt pentru elevii din Moldova TV8
